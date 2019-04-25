Липецкая область вновь гордится своими яйцами

По официальной статистике, у нас не цены, а просто загляденье.

Цены на продукты в Липецкой области одни из самых низких в стране и в Центральном федеральном округе – вновь распространило такое сообщение управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области со ссылкой на Росстат.

Речь идет о продуктах из так называемой «потребительской корзины» , в которую входят 24 наименования самых значимых продуктов питания.

В администрации с гордостью сообщили, что по пяти видам основных продуктов цены в Липецкой области – самые низкие в ЦФО. Это ржаной и ржано-пшеничный хлеб, гречневая крупа, пшено, мороженая рыба и куриные яйца.

Средняя стоимость десятка яиц в Липецкой области 53 рубля 89 копеек. В тоже время в стране этот же продукт стоит в среднем 64 рубля 12 копеек, а в ЦФО – 66 рублей 92 копейки. И никакая Пасха не должна повлиять на этот оптимистичный расклад сил!



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