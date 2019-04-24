Липчане будут смешить гостей фестиваля «Голосящий КиВиН»

Команды соберутся в Светлогорске.

Липецкая команда КВН «Громокошки» приглашена на фестиваль «Голосящий КиВиН», сообщают организаторы мероприятия. Вместе с липчанами на сцену в Светлогорске выйдут еще 16 команд из Бишкека, Лондона, Армавира, Москвы, Читы, Сургута и других городов. Музыкальный фестиваль юмористов состоится 19, 20 и 21 июля в стенах театра эстрады «Янтарь Холл».



Традиционные награды фестиваля — семь «Веселых и Находчивых птичек» — «кивинов», будут распределены по ходу гала-концерта членами жюри. Эфир гала-концерта фестиваля зрители смогут увидеть на Первом канале уже этой осенью.



«Громокошки» - единственная липецкая команда, которая за 20 лет пробилась в Высшую лигу КВН. Липчане дошли до 1/8 финала, но не смогли продолжить борьбу дальше. «Громокошки» - обладатели кубка мэра Липецка-2016, чемпионы региональной Университетской лиги КВН-2016, участники Первой лиги КВН-2017, обладатели кубка города Липецка-2017.