Общество

34 минуты назад

Липчане будут смешить гостей фестиваля «Голосящий КиВиН»

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#КВН #Громокошки #фестиваль
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Липчане будут смешить гостей фестиваля «Голосящий КиВиН»

Команды соберутся в Светлогорске.

Липецкая команда КВН «Громокошки» приглашена на фестиваль «Голосящий КиВиН», сообщают организаторы мероприятия. Вместе с липчанами на сцену в Светлогорске выйдут еще 16 команд из Бишкека, Лондона, Армавира, Москвы, Читы, Сургута и других городов. Музыкальный фестиваль юмористов состоится 19, 20 и 21 июля в стенах театра эстрады «Янтарь Холл».

Традиционные награды фестиваля — семь «Веселых и Находчивых птичек» — «кивинов», будут распределены по ходу гала-концерта членами жюри. Эфир гала-концерта фестиваля зрители смогут увидеть на Первом канале уже этой осенью.

«Громокошки» - единственная липецкая команда, которая за 20 лет пробилась в Высшую лигу КВН. Липчане дошли до 1/8 финала, но не смогли продолжить борьбу дальше. «Громокошки» - обладатели кубка мэра Липецка-2016, чемпионы региональной Университетской лиги КВН-2016, участники Первой лиги КВН-2017, обладатели кубка города Липецка-2017.
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#КВН #Громокошки #фестиваль
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Комментарии (2)

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липовский

26 минут назад
тупые шутки, как они сами, уберите этих толстушек с экрана, противно даже на фото смотреть, а тем более на экране телевизора
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А

28 минут назад
Светлогорск - красивый город !
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