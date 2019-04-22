Общество

51 минуту назад

На крышах машин автохамов все чаще оказывается мусор

9 779
#Парковка #мусор
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На крышах машин автохамов все чаще оказывается мусор

Наш читатель поделился с нами еще одним похожим случаем.

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Вчера мы писали о том, что на припаркованный на тротуаре на улице Смургиса автомобиль сверху выбросили мусор.

GOROD48 стало известно еще об одном похожем случае. Наш читатель прислал нам видео, снятое, по его словам, еще в начале марта.

На записи виден «Фольксваген», припаркованный так, что мусоровоз не может подъехать к контейнерам, и рабочим приходится вручную толкать тяжелые тележки к своему грузовику. При этом на крыше иномарки виднеется мусор.

По записи невозможно понять, как грязные пакеты попали на крышу авто – кто-то положил их туда специально (разгневанные рабочие или, возможно, местные жители) или они просыпались туда случайно. Но работников предприятия «ЭКО-Пром» по вывозу мусора следует похвалить. Неприглядная картина не оставила их равнодушными. Закончив свой нелегкий труд, они вручную убрали пакеты с крыши автомобиля, за что его хозяин, на наш взгляд, должен быть им благодарен.

9 779
#Парковка #мусор
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Комментарии (9)

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Пенсионер

19 минут назад
Можно ещё насрать на крышу , лижбы не поджигали.
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неадекватная женщина со вкусом

22 минуты назад
Большинство людей не догоняет, что так нельзя ставить. Наивно думают, что их город обязан парковками обеспечить. Помогут тут только конские штрафы, иначе так и будет бардак.
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Гость

23 минуты назад
надо не пакеты бросать а фекалии выливать, очень хорошо подействует.
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Светлана

27 минут назад
Серый, а ты?
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Светлана

28 минут назад
rukalip, убрали куда? На машину положили? Ну молодцы конечно. Медаль им за это!
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Серый

30 минут назад
Светлана, ты школу закончила?
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как же трудно

41 минуту назад
принять закон, чтобы не парковались у мест сбора мусора. назначить штраф от 100$ (как в США там все штрафы начинаются от сотки) и тупо штрафовать пополнять бюджет. но тут же миллиард нужен для обсуждений на пару лет и бордюры заменить - иначе никак.
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rukalip

42 минуты назад
Светлана, Но они то не нарушали правил и мусор даже убрали. Молодцы! А водитель иномарки - не молодец.
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Светлана

43 минуты назад
А чем эти мусорщики отличаются от автохамов?
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