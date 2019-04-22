На крышах машин автохамов все чаще оказывается мусор

Наш читатель поделился с нами еще одним похожим случаем.

Вчера мы писали о том, что на припаркованный на тротуаре на улице Смургиса автомобиль сверху выбросили мусор.

GOROD48 стало известно еще об одном похожем случае. Наш читатель прислал нам видео, снятое, по его словам, еще в начале марта.

На записи виден «Фольксваген», припаркованный так, что мусоровоз не может подъехать к контейнерам, и рабочим приходится вручную толкать тяжелые тележки к своему грузовику. При этом на крыше иномарки виднеется мусор.

По записи невозможно понять, как грязные пакеты попали на крышу авто – кто-то положил их туда специально (разгневанные рабочие или, возможно, местные жители) или они просыпались туда случайно. Но работников предприятия «ЭКО-Пром» по вывозу мусора следует похвалить. Неприглядная картина не оставила их равнодушными. Закончив свой нелегкий труд, они вручную убрали пакеты с крыши автомобиля, за что его хозяин, на наш взгляд, должен быть им благодарен.