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52 минуты назад
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Со значительным отрывом от Петра Порошенко.
После обработки 97,04% голосов кандидат в украинские лидеры Владимир Зеленский набирает 73,15%, сообщает ЦИК Украины. Аналитики отмечают, что еще ни один президент в истории Украины не получал подобную поддержку местных жителей. Окончательные результаты выборов на Украине должны быть установлены Центризбиркомом не позднее 1 мая. Инаугурация избранного президента должна состояться не позже 31 мая.
Действующий глава Украина Пётр Порошенко выигрывает во втором туре президентских выборов только во Львовской области, где он заручился поддержкой 63,08% избирателей, тогда как за Владимира Зеленского в этой области проголосовали 34,18%, уточняет ИА REGNUM.
Ранее в ЦИК Украины сообщили, что более 11 млн избирателей не проголосовали в ходе второго тура президентских выборов 21 апреля. Отмечается, что из 29,6 млн человек, занесённых в избирательные списки, проголосовали 18,4 млн. В том числе в Киеве — 1,42 млн человек из 2,16 млн. 2,31% избирательных бюллетеней были признаны недействительными.
Действующий глава Украина Пётр Порошенко выигрывает во втором туре президентских выборов только во Львовской области, где он заручился поддержкой 63,08% избирателей, тогда как за Владимира Зеленского в этой области проголосовали 34,18%, уточняет ИА REGNUM.
Ранее в ЦИК Украины сообщили, что более 11 млн избирателей не проголосовали в ходе второго тура президентских выборов 21 апреля. Отмечается, что из 29,6 млн человек, занесённых в избирательные списки, проголосовали 18,4 млн. В том числе в Киеве — 1,42 млн человек из 2,16 млн. 2,31% избирательных бюллетеней были признаны недействительными.