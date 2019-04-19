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Депутат областного Совета требует наказания для принявших недоделанный стадион чиновников

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#стадион "Металлург"
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Депутат областного Совета требует наказания для принявших недоделанный стадион чиновников

Андрей Трофименков: «На «Металлурге» - разруха через полгода после открытия!»

На своей страничке в соцсетях депутат областного Совета Андрей Трофименков разместил два поста с сообщениями о разрухе и запустении на центральном стадионе Липецка, «Металлурге». Появление этих сообщений было вызвано обращением к депутату футбольных болельщиков, приславших ему фотографии объекта, который начали ремонтировать в 2017 году и, получается, не закончили до сих пор.

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- Полгода назад стадион «Металлург» торжественно открыли после реконструкции. На него из бюджетов всех уровней было выделено более 200 млн рублей. Вопрос УКСу города и строителям-подрядчикам - то, что на фото, вас устраивает? Как принимали эти работы? Направляю депутатский запрос в прокуратуру Липецкой области с требованием проверить эффективность потраченных бюджетных средств!

- Проверку эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Металлург», проведёт Контрольно-Счетная Палата Липецкой области. Буду настаивать на приведении его в полный порядок за счёт подрядчика и на привлечении к ответственности тех, кто принял такую работу!

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Крик души депутата понятен. Напомним, что, согласно планам мэрии, основные работы на «Металлурге», которые превращали наш стадион в базу для команды-участницы ЧМ по футболу, который прошел в России летом прошлого года, надо было завершить еще в конце 2017-го. К началу мая прошлого года на арене нужно было устранить лишь некоторые недоделки. Однако по факту работы весной прошлого года работы на стадионе были в разгаре и к этапу выбора участников чемпионата мира своих тренировочных баз так и не закончились. В итоге летом прошлого года на стадионе в День города был проведен один товарищеский матч, после которого «Металлург» снова закрыли на ремонт.

В итоге, вплоть до сентября футбольная команда «Металлург» по-прежнему вынуждена была играть на запасном стадионе «Сокол». В конце августа вице-мэр Липецка Евгений Павлов рассказал болельщикам, что реконструкция предусматривала лишь подготовку футбольного поля по европейским стандартам и ремонт раздевалок, и что мэрия выполнила эти работы в срок. Но глава города Сергей Иванов решил, что Липецк достоин современного стадиона - с новыми трибунами, современным освещением, табло. Ремонт стадиона затянулся, по словам Евгения Павлова, потому, что муниципалитет наскребал по пустым сусекам необходимые сто миллионов рублей на допработы, не вошедшие в федеральную смету.

Как бы там ни было, а вице-мэр пообещал фанатам закончить все работы по ремонту стадиона до середины октября 2018 года. Однако стадион и сейчас, в апреле 2019-го, не являет собой образчик благоустройства.

- Отгадайте загадку: что общего между недостроенным жилым домом на углу улиц Неделина-Фрунзе, выполненным всего на 10 процентов благоустройством Каменного лога, брошенном в диком виде стадионом «Металлург» и недоведенной до ума школой на Манеже? Ответ: один и тот же подрядчик, тамбовская фирма «Сталь-М»! Поэтому я требую от администрации Липецка доделать, наконец, стадион «Металлург», и не за дополнительные средства, а за те, которые уже были выделены на его ремонт. Также требую привлечь к ответственности чиновников, которые закрыли глаза на «косяки» подрядчика! - говорит депутат Андрей Трофименков.

Кстати, в конце декабря в итоговом интервью GOROD48 главы Липецка Сергея Иванова мы задали ему вопрос и о благоустройстве Каменного Логе, и о стадионе «Металлург». Кого наказали за безалаберность и волокиту?

- Мне импонирует то, что работники администрации Липецка стараются делать много хорошего. Мне даже нравится то, что кто-то ошибается в чем-то. Это не должно быть наказуемо, если есть стремление исправить ошибки. У нас, слава Богу, большинство старается себя проявить как специалисты на благо города, - ответил на него уже бывший мэр.
14 1048
#стадион "Металлург"
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Комментарии (14)

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Личи

2 минуты назад
Ужас просто. Как будто бомба упала
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товарищ Сталин был прав

6 минут назад
ГУЛАГ просто необходим
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СЕРЁЖА ТЕРБУНСКИЙ

18 минут назад
Свалил в своё село, с него теперь взятки гладки
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ЖОРА

19 минут назад
ДА КТО ТО ХОРОШО НАВАРИЛ КОНЕЧНО НЕ БЕЗ ПОМОЩИ АДМИНИСТРАЦИИ
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Никогда такого не было и вот опять

27 минут назад
Заметьте, о таком печальном результате умные люди предупреждали еще до начала ремонтных работ. Схема проста и примитивна - подрядчик заносит 20% налом и получает полный карт-бланш - его никто не проверяет ни по ходу работ, ни при сдаче «готового» объекта. Дальше подрядчик получает деньги и растворяется без остатка. Претензии предъявлять не к кому. Но заказчик и все контролеры делают вид, что очень удивлены таким результатом.
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цирк

27 минут назад
лучше бы этот андрюша рассказал про фальсификацию выборов, ведь это корень всех бед и несчастий области и вот такие карманные депутаты, пишущие писульки мальчикам в синем трико, не понимая ,что трясут дуб, в надежде стрясти грушу ,пусть лучше озаботится ,как открыть там отстойник для зоошиз, для прогулки с блоховозами и разносчиками бешенства и брррцилллеза и подключит для помощи свою коллегу ларису-142 процента
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вв

41 минуту назад
страна дураков ...ПОКА ЧИНОВНИКИ НЕ БУДУТ БОЯТСЯ ЧТО ИХ ЗА ПОДПИСЬ РЕАЛЬНО МОГУТ ПОСАДИТЬ КАК РАНЬШЕ ....ТАКОЙ БАРДАК БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ
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все в порядке

48 минут назад
работа принята. деньги освоены и их уже нет) обычная практика. принимавшее лицо надо рвать. а точнее - его отверстие. за спасибо это не делается
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Женек

49 минут назад
Пусть уваркина с павлова и щербакова спросит, а по моему им не место в мерии если они останутся то о какой реконструкции быханого сада, нижнего парка и набережной можно говорить
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победа

52 минуты назад
Можно подумать , что то изменилось ???Его и открывали с огромными недоделками Иванов в Тербунах, Павлос ходит сопли жует и ему подобные Никто ни за что не отвечает- все прекрасно Это самое настоящее вредительство .причем неприкрытое .Все молчат Бахтин ушел- ни одной дороги не сдал нормальной, пошел осваивать другие мешки с деньгами , Это вопиющее безобразие никто не пресекает, зарплаты раздули эти чинуши, а кто действительно весь негатив на себя принимает , копейки считают
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