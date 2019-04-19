Общество
сегодня, 16:00
Депутат областного Совета требует наказания для принявших недоделанный стадион чиновников
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Андрей Трофименков: «На «Металлурге» - разруха через полгода после открытия!»
На своей страничке в соцсетях депутат областного Совета Андрей Трофименков разместил два поста с сообщениями о разрухе и запустении на центральном стадионе Липецка, «Металлурге». Появление этих сообщений было вызвано обращением к депутату футбольных болельщиков, приславших ему фотографии объекта, который начали ремонтировать в 2017 году и, получается, не закончили до сих пор.
- Полгода назад стадион «Металлург» торжественно открыли после реконструкции. На него из бюджетов всех уровней было выделено более 200 млн рублей. Вопрос УКСу города и строителям-подрядчикам - то, что на фото, вас устраивает? Как принимали эти работы? Направляю депутатский запрос в прокуратуру Липецкой области с требованием проверить эффективность потраченных бюджетных средств!
- Проверку эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Металлург», проведёт Контрольно-Счетная Палата Липецкой области. Буду настаивать на приведении его в полный порядок за счёт подрядчика и на привлечении к ответственности тех, кто принял такую работу!
Крик души депутата понятен. Напомним, что, согласно планам мэрии, основные работы на «Металлурге», которые превращали наш стадион в базу для команды-участницы ЧМ по футболу, который прошел в России летом прошлого года, надо было завершить еще в конце 2017-го. К началу мая прошлого года на арене нужно было устранить лишь некоторые недоделки. Однако по факту работы весной прошлого года работы на стадионе были в разгаре и к этапу выбора участников чемпионата мира своих тренировочных баз так и не закончились. В итоге летом прошлого года на стадионе в День города был проведен один товарищеский матч, после которого «Металлург» снова закрыли на ремонт.
В итоге, вплоть до сентября футбольная команда «Металлург» по-прежнему вынуждена была играть на запасном стадионе «Сокол». В конце августа вице-мэр Липецка Евгений Павлов рассказал болельщикам, что реконструкция предусматривала лишь подготовку футбольного поля по европейским стандартам и ремонт раздевалок, и что мэрия выполнила эти работы в срок. Но глава города Сергей Иванов решил, что Липецк достоин современного стадиона - с новыми трибунами, современным освещением, табло. Ремонт стадиона затянулся, по словам Евгения Павлова, потому, что муниципалитет наскребал по пустым сусекам необходимые сто миллионов рублей на допработы, не вошедшие в федеральную смету.
Как бы там ни было, а вице-мэр пообещал фанатам закончить все работы по ремонту стадиона до середины октября 2018 года. Однако стадион и сейчас, в апреле 2019-го, не являет собой образчик благоустройства.
- Отгадайте загадку: что общего между недостроенным жилым домом на углу улиц Неделина-Фрунзе, выполненным всего на 10 процентов благоустройством Каменного лога, брошенном в диком виде стадионом «Металлург» и недоведенной до ума школой на Манеже? Ответ: один и тот же подрядчик, тамбовская фирма «Сталь-М»! Поэтому я требую от администрации Липецка доделать, наконец, стадион «Металлург», и не за дополнительные средства, а за те, которые уже были выделены на его ремонт. Также требую привлечь к ответственности чиновников, которые закрыли глаза на «косяки» подрядчика! - говорит депутат Андрей Трофименков.
Кстати, в конце декабря в итоговом интервью GOROD48 главы Липецка Сергея Иванова мы задали ему вопрос и о благоустройстве Каменного Логе, и о стадионе «Металлург». Кого наказали за безалаберность и волокиту?
- Мне импонирует то, что работники администрации Липецка стараются делать много хорошего. Мне даже нравится то, что кто-то ошибается в чем-то. Это не должно быть наказуемо, если есть стремление исправить ошибки. У нас, слава Богу, большинство старается себя проявить как специалисты на благо города, - ответил на него уже бывший мэр.
- Полгода назад стадион «Металлург» торжественно открыли после реконструкции. На него из бюджетов всех уровней было выделено более 200 млн рублей. Вопрос УКСу города и строителям-подрядчикам - то, что на фото, вас устраивает? Как принимали эти работы? Направляю депутатский запрос в прокуратуру Липецкой области с требованием проверить эффективность потраченных бюджетных средств!
- Проверку эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Металлург», проведёт Контрольно-Счетная Палата Липецкой области. Буду настаивать на приведении его в полный порядок за счёт подрядчика и на привлечении к ответственности тех, кто принял такую работу!
Крик души депутата понятен. Напомним, что, согласно планам мэрии, основные работы на «Металлурге», которые превращали наш стадион в базу для команды-участницы ЧМ по футболу, который прошел в России летом прошлого года, надо было завершить еще в конце 2017-го. К началу мая прошлого года на арене нужно было устранить лишь некоторые недоделки. Однако по факту работы весной прошлого года работы на стадионе были в разгаре и к этапу выбора участников чемпионата мира своих тренировочных баз так и не закончились. В итоге летом прошлого года на стадионе в День города был проведен один товарищеский матч, после которого «Металлург» снова закрыли на ремонт.
В итоге, вплоть до сентября футбольная команда «Металлург» по-прежнему вынуждена была играть на запасном стадионе «Сокол». В конце августа вице-мэр Липецка Евгений Павлов рассказал болельщикам, что реконструкция предусматривала лишь подготовку футбольного поля по европейским стандартам и ремонт раздевалок, и что мэрия выполнила эти работы в срок. Но глава города Сергей Иванов решил, что Липецк достоин современного стадиона - с новыми трибунами, современным освещением, табло. Ремонт стадиона затянулся, по словам Евгения Павлова, потому, что муниципалитет наскребал по пустым сусекам необходимые сто миллионов рублей на допработы, не вошедшие в федеральную смету.
Как бы там ни было, а вице-мэр пообещал фанатам закончить все работы по ремонту стадиона до середины октября 2018 года. Однако стадион и сейчас, в апреле 2019-го, не являет собой образчик благоустройства.
- Отгадайте загадку: что общего между недостроенным жилым домом на углу улиц Неделина-Фрунзе, выполненным всего на 10 процентов благоустройством Каменного лога, брошенном в диком виде стадионом «Металлург» и недоведенной до ума школой на Манеже? Ответ: один и тот же подрядчик, тамбовская фирма «Сталь-М»! Поэтому я требую от администрации Липецка доделать, наконец, стадион «Металлург», и не за дополнительные средства, а за те, которые уже были выделены на его ремонт. Также требую привлечь к ответственности чиновников, которые закрыли глаза на «косяки» подрядчика! - говорит депутат Андрей Трофименков.
Кстати, в конце декабря в итоговом интервью GOROD48 главы Липецка Сергея Иванова мы задали ему вопрос и о благоустройстве Каменного Логе, и о стадионе «Металлург». Кого наказали за безалаберность и волокиту?
- Мне импонирует то, что работники администрации Липецка стараются делать много хорошего. Мне даже нравится то, что кто-то ошибается в чем-то. Это не должно быть наказуемо, если есть стремление исправить ошибки. У нас, слава Богу, большинство старается себя проявить как специалисты на благо города, - ответил на него уже бывший мэр.
14 1048
Личи
товарищ Сталин был прав
СЕРЁЖА ТЕРБУНСКИЙ
ЖОРА
Никогда такого не было и вот опять
цирк
вв
все в порядке
Женек
победа