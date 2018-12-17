Сергей Иванов: «Мэр ответственен за все, что происходит в городе»

Мэр Липецка дал предновогоднее интервью GOROD48.

В декабре GOROD48 традиционно интервьюирует главу Липецка (хотелось бы и губернатора) о самых главных событиях уходящего года. И Сергей Иванов всегда отвечает на все наши вопросы. И кажется, что откровенно. Не стал исключением и этот декабрь.

«С Игорем Георгиевичем мы - в нормальных, считаю, деловых отношениях» - Сергей Вячеславович, каким было для вас главное федеральное событие уходящего года?



- Поверьте, я настолько живу задачами города, что и федеральную повестку зачастую рассматриваю через призму его интересов. Хочу говорить о том, что можно пощупать, увидеть глазами. Поэтому главным для меня событием стало то, что этот год очень хорошо сложился по собственным доходам муниципалитета. Чему во многом способствовала работа Новолипецкого комбината, который в этом году дал нам возможность серьезно пополнить казну. Год очень, очень хороший, удачный даже.



- А вы успели сработаться с врио губернатора? Игорь Артамонов с вас снимал стружку, и не мелким наждаком, а рубанком на заседании административного совета, на котором подводили итоги социально-экономического развития муниципалитета за первые девять месяцев года. Вам не показалось, что часть его слов - необоснованная критика?



- Отвечу коротко: не показалось.



- То есть вы в этом уверены?



- Не показалось (смеется). Так и напишем. А сработались-не сработались… По основным направлениям понимание найдено. Остались детали, но как без них? Есть некоторые нюансы, о которых Игорь Георгиевич пока не знает. Это нормальный естественный процесс. Неполных три месяца - не тот срок, когда можно делать какие-то выводы.



- В прошлом году итоговое интервью мы назвали «Я - любимчик губернатора? Ну, пусть так, если вы хотите». И вот нет теперь рядом с вами того человека, благодаря которому вы стали главой Липецка…



- Факт, что я пришел во время того, когда Олег Королев был главой области. Не факт, что был любимчиком.



- … и с новым руководителем региона у вас, наверное, не будет столь доверительных отношений, как с прежним главой региона.



- У меня панибратских отношений и с прежним главой не было. Только деловые. Мы с Олегом Петровичем никогда не касались личных вопросов. Ни разу! С Игорем Георгиевичем мы - в нормальных, считаю, деловых отношениях. Сегодня дважды с ним уже созванивались. Я на роль любимчика и не претендую.



- Критика мэрии Игорем Арамоновым, с моей точки зрения, не очень верна хотя бы потому, что половина населения области живет в Липецке. А городской житель более притязателен, чем сельский. Житель села все свои домашние проблемы решает сам, а горожанин, живущий в многоквартирном доме, нуждается в детских и спортивных городках у дома, в парковочных карманах во дворе, в непротекающей крыше и сухом подвале, работающем лифте… Жалобы на сферу ЖКХ, которые вам поставили в вину, это же, скорее, жалобы на управляющие компании, к которым мэр отношения не имеет.



- Глава города ответственен за все, что происходит в городе. И я не снимаю с себя ответственности, даже если это за пределами моих полномочий. Мы в любом случае обязаны достучаться, дойти, убедить, уговорить, чтобы улучшить ситуацию. За все, что не так, глава города несет персональную ответственность.

«Муниципалитет должен иметь бюджет развития, а не только покрытия текущих расходных обязательств» - Перед Новым годом дефицит городской казны превысил миллиард рублей. Вас это не пугает?



- Такого дефицита уже нет. Уже сейчас дефицит бюджета уменьшился до 300 миллионов рублей. Дефицит бюджета был вызван нашими обязательствами под поступления из областной и федеральной казны на реализацию городских проектов на условиях софинансирования.



Вы меня подвигаете на то, чтобы я сказал о своем видении развития ситуации по бюджету. Но ранее я уже сказал, что год очень хорошо сложился по доходам городской казны. Поэтому нам удалось закрыть расходные обязательства муниципалитета на 13,6 миллиарда рублей. И хотелось бы эту планку в следующем году сохранить. Нам не нужен бюджет как бухгалтерский баланс. Мы не хотим сводить дебет с кредитом. По моему мнению, муниципалитет должен иметь бюджет развития, а не только покрытия текущих расходных обязательств. И сейчас этот бюджет развития не так хорош, как хотелось бы.



Возьмем, условно, программу переселения горожан их ветхого и аварийного жилья. Мы обязаны это делать, и делаем на условиях софинансирования с вышестоящими бюджетами. Но можно ли внести эти расходы на счет бюджета развития? Нет. Это просто выполнение государством долга перед его гражданами, не более. А бюджет развития нам нужен для финансирования собственного дорожного фонда, создания современной городской среды, поддержки одаренных детей, выравнивания в материальном и кадровом плане общеобразовательных учреждений, создания с нуля спортивных объектов - плавательных бассейнов, игровых и плоскостных сооружений, которых нам крайне не хватает.



- А не перехватил ли врио губернатора этот процесс? Игорь Артамонов уже заявил, что в Липецке на условиях государственно-частного партнерства могут быть построены 50-метровый плавательный бассейн, универсальный спортивный зал и теннисно-бадминтонный центр. Впрочем, пока это только разговоры.



- Все четко должны понимать, что с момента принятия решения до начала его реализации зачастую уходят от полугода до года. И я сегодня любому бизнесмену предлагаю принять участие в этом процессе. Спортивные объекты в городе точно будут. Но нужно решить ряд проблем. Например, у ДС «Звездный» мы хотим построить плавательный бассейн. Заказчиком будет УКС области. Для него нужно сформировать земельный участок из двух существующих, один из которых находится в частной собственности. Нужен проект планировки, конкурс на проектирование, рабочий проект, конкурс на само строительство. Вся эта бумажная работа занимает довольно длительное время.



Были у нас и свои наработки по улучшению спортивной инфраструктуры, но они нуждаются в корректировках. Так, мы хотели построить новый ледовый Дворец на улице Минской. Но собственник выделенного под это земельного участка ни гвоздя не забил в строительство запланированного спортивного комплекса! И сейчас пошли судебные тяжбы из-за этого земельного участка, что тоже занимает время.



Мы живем в правовом государстве. И Игорь Артамонов не барин, и я - не барин в части расходования бюджетных средств. Эти процедуры публичные, открытые. Пожалуйста, вносите мне любые предложения! Я открыт для всех предложений, но я против популизма. Я и сам знаю, что надо сделать. Лозунг «За все хорошее против всего плохого» хорош для митинга на площади. Я - за конструктивный диалог.

О скоростном трамвае в Липецке и о том, почему запаздывает «светлое будущее» - Недавно в горсовете депутатам было предложено рассмотреть список муниципальных объектов для инвестиций. И оказалось, что за год не нашлось ни одного желающего взять их в концессию? Где инвесторы с «длинным рублем?» Что, никто не верит в светлое будущее Липецка?



- Что ж, поговорим, если хотите, о негативе. Сегодня покупательская способность липчан, по моему ощущению, снизилась. И статистика это подтверждает. Бизнес умеет считать деньги, поэтому и зависли те же бани, например. Все определяет рынок, спрос и предложение. У нас есть предложение, а спроса на наши объекты нет. Мы сделали первый шаг. Посмотрели. Увидели, что условия наши для бизнеса неприемлемы. Теперь будем делать другие шаги, которые сделали бы предложенные нами объекты привлекательными для вложения в них внебюджетных средств. Так что год мы не профукали, как кому-то может показаться.



- В этом списке объектов для концессионеров есть два очень «вкусных» предложения. Первое интересно мэрии - я говорю об организации платного парковочного пространства в центре города. Второе - горожанам: скоростной трамвай, который должен заменить устаревшие вагоны, которые возят липчан. Почему и на эти предложения никто не клюнул?



- Мы продолжим и тем, и тем заниматься. Организацию платных парковок не довели до конца из-за того, что решили детально изучить весь опыт их существования в Белгороде, Воронеже, Туле, чтобы потом не переобуваться на ходу. У нас есть одна проблема: подписание соглашения с УГИБДД по Липецкой области об обмене данными. Должны найти такое решение, чтобы концессионер мог оперативно получать данные о нарушителях правил платной парковки. А так у нас все готово для этого.



Скоростной трамвай как вид транспорта очень востребован населением. Но поймите порядок цифр: речь идет о 10 миллиардах рублей. Сумма сопоставима с годовым доходом городской казны. Таких денег у нас нет. Липецку нужен крупный инвестор, и мы сейчас ведем переговоры с рядом японских и китайских компаний, и даже с одной южнокорейской. Хотелось бы, чтобы переговоры стали успешными.



- Откажетесь ли вы в следующем году от содержания МУПов? Спикер горсовета Игорь Тиньков, например, ратует за их полную ликвидацию.



- Мы ставим задачу решить проблемы самым выгодным и для нас, и для горожан образом. Если МУПы экономически выгодны для нас - их оставим. Если частный бизнес может прийти им на смену, то милости просим! Вот почему мы приняли решение отказаться от троллейбусов? Потому что этот вид транспорта был крайне убыточным для муниципалитета!



- Еще один долгоиграющий проект - третий мостовой переход…



- Этот проект пока в самом начале проработки. Есть только схема прохождения по городу этого линейного объекта. И все.



- Город в этом году изрядно похорошел. Липчане получили два десятка обновленных улиц, стадион «Металлург», сквер на Ворошилова, благоустроенную территорию у Комсомольского пруда, отремонтированные площадь Петра Великого и Театральный спуск. С нуля появилось Городище - новое общественное пространство. Под землю убрали провода с Плехановского спуска, улиц Зегеля и Ленина. За это - «пятерка»! Но почему так хорошо начали, и так плохо кончили с Каменным логом?



- Мы этот проект не забросили. В следующем году работу на 800-метровом участке Каменного лога продолжим. На это у нас есть средства. Изначально, вы знаете, подрядчиком стала тамбовская организация «Сталь-М». На торгах тамбовчане «упали» на 30 миллионов рублей. Соответственно, тогда компания могла себе это позволить. Но потом в авиакатастрофе погибло ее руководство, и «Сталь-М» не смогла продолжить работу на этом объекте. Но прожитый год позволил нам несколько пересмотреть и взгляды на планы благоустройства Каменного лога, и найти иные, не бюджетные, источники финансирования работ.



- Кого наказали за безалаберность и волокиту?



- Мне импонирует то, что работники администрации Липецка стараются делать много хорошего. Мне даже нравится то, что кто-то ошибается в чем-то. Это не должно быть наказуемо, если есть стремление исправить ошибки. У нас, слава Богу, большинство старается себя проявить как специалисты на благо города.



Город, действительно, похорошел. Те, кто долгие годы не был здесь, говорят, что не узнают его. Ну, это же достижение! И это достижение многих горожан, плод совместных усилий.



- А давайте съездим на новые микрорайоны, на юго-запад Липецка. Я вам покажу отсутствие решеток ливневых канализаций на дорогах, крышек на люках подземных коммуникаций, бурьян по пояс во дворах, остовы остановочных павильонов без единого стекла…



- Мы от благоустройства центра уже начали расходиться по краям города. Например, в этом году были сделаны дороги с тротуарами, которых никогда не было в поселках 10-я Шахта, Заречье, на Соколе.



Возьмем сферу ЖКХ. Наведение в ней порядка тянет на 33 миллиарда. Здесь и переселение липчан из аварийного жилья, и капремонт существующего жилья, и ремонт дворов, и обновление коммуникаций. Мы стараемся попасть во все областные и федеральные программы, чтобы по максимуму привлечь для решения наших проблем средства из вышестоящих бюджетов. Глава города в день принимает десятки решений! И они разные. И не всегда популярные. Конечно, меня можно критиковать (и я критику принимаю). Но нельзя решить копившиеся десятилетиями проблемы в одночасье, поверьте!

«Хочу пожелать горожанам быть позитивнее! Точка!» - Планы мэрии на следующий год читателям GOROD48 хорошо известны. Главная задача - начало капремонта проспекта Победы в 2019 году. В следующем году от памятника танкистам до автовокзала будут переносить сети и коммуникации, а сама проезжая часть расшириться до трех полос в одну сторону и трех - в другую. Объем предстоящих работ - колоссальный. Не страшно?



- Меня ничего не пугает после Петровского моста. На нем было прекращено движение в марте, а возобновлено будет в последнюю неделю этого года. А сколько было скептиков, которые заявляли, что в Липецке случится транспортный коллапс, если закрыть движение по мосту! Но коллапс не случился, поскольку транспортники и ученые техуниверситета обсчитали все последствия такого шага и дали нам добро. Я доверяют расчетам специалистов трафика по дорогам, которые станут дублерами проспекта Победы после того, как на двух километрах проспекта будет полностью прекращено движение транспорта. Движение в часы-пик будет перенаправлено на улицы Папина, Московскую. Неудобства, конечно, будут, но проспект Победы надо благоустраивать! В этом у меня нет никаких сомнений, как не было сомнений и при принятии решения по Петровскому мосту.



Так вот, надо давать возможности специалистам себя показать. И доверять их расчетам. По проспекту Победы все выверено, взвешено, учтено. Два километра проспекта Победы станут одной большой стройплощадкой.



- А какую оценку за этот год вы себе поставите сами? В прошлом году вы оценили свой труд во благо горожан на «троечку».



- Оценку мне пусть ставят жители города. Или депутаты горсовета - их голосование за предложения нашей администрации это ведь тоже оценка. Самокритики у меня много, а самобичеванием не занимаюсь.



- Спикер горсовета на итоговой пресс-конференции сказал, что не против возвращения прямых выборов глав местного самоуправления. А вы?



- Я - сторонник того, чтобы местная власть имела определенные базовые основы, а не только переданные свыше полномочия. Хочу, чтобы основы местного самоуправления были демократическими. Нужно определяться с правилами именно на этом уровне. И основой местного самоуправления являются демократические прямые выборы. По прошествие многих лет я пришел к выводу, что это - правильно. Сегодня общественность стала грамотной в этом вопросе. Люди понимают, по каким критериям кого оценивать. Многие просто не верят популизму. Я очень высоко оцениваю правосознание липчан. Уверен, что если бы сегодня были прямые выборы, хуже бы точно не было.



- Вы мэр Липецка вот уже ровно три года. А квартиру или дом себе в городе уже приобрели?



- Нет.



- А хотя бы прописку городскую уже получили?



- Нет. Прописан по-прежнему в Тербунах.



- Вы в Деда Мороза верите?



- Верю!



- А что хотели бы, чтобы он вам положил под елку?



- Мешочек счастья для горожан (смеется). Поясню. Что определяет сознание? Маркс говорит - бытие. Мы все живем в обществе. И каждый себя как-то проявляет. Кто - конструктивно, а кто - деструктивно. Власти нужно создавать условия для того, чтобы люди развивались. Но и мысль, это точно, имеет под собой материальную основу. И поздравления при определенных условиях материализуются. Поэтому хочу пожелать горожанам быть позитивнее! Точка! И этот позитив передастся всем ближним, всем окружающим. Позитив воздастся сторицей.



Игорь Луговой