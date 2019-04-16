Общество

сегодня, 09:20

В Ельце столкнулись «Лада Калина» и мопед: госпитализирован 16-летний парень

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#Авария #ДТП
В Ельце столкнулись «Лада Калина» и мопед: госпитализирован 16-летний парень

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 апреля в Липецке на улице Ушинского (дворовая территория), 33-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2844РВ»,  двигаясь задним ходом, сбил 55-летнюю женщину, которая шла по дороге в попутном направлении.  От полученных травм женщина умерла.

За сутки были зарегистрированы два ДТП с участием водителей мототранспорта. Так, в селе Борисовка Добровского района 46-летний водитель скутера «NEXUS»  допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106»  под управлением 39-летней женщины. В ДТП пострадал водитель скутера.

В Ельце на улице Кротевича 56-летний водитель автомобиля «Лада Калина» допустил столкновение с мопедом «Racer» под управлением 16-летнего подростка. Юношу с различными травмами госпитализировали в ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Предварительная версия аварии -  водитель автомобиля «Лада Калина» не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству.

В Задонском районе на трассе «Дон» 25-летний «Мерседес-Бенц» допустил наезд на препятствие (металлическое барьерное ограждение). В ДТП пострадал водитель иномарки, мужчина госпитализирован.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлению 1256  нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 854 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      



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#Авария #ДТП

Комментарии (4)

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Агуша

11 минут назад
Вот правильно поддерживаю тебя ИСУС а родители потом бегают и пытаются бабок поиметь с человека под которого этот ссыкун вылетел и бегают попрошайничают лечить не чем сыться среться под себя . Вопрос нах сыкуну покупали этот драндулет хотели калеку из него сделать или заработать на смерти пацана но тут миссия свершилась )) пацан живой только инвалид
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ИСУС

56 минут назад
ЖАЛЬ ЧТО НЕ НАСМЕРТЬ ЭТИХ ХРЯЩИКОВ НАДО СНОСИТЬ )))) ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ИМ БУДЕТ ПУХОМ ИЛИ ЧТО БЫ В ТУАЛЕТ ХОДИЛИ ПОД СЕБЯ НАДО ТАК ИХ СБИВАТЬ ВОТ КАК СВЕРСТНИКИ ЕГО ПОСМОТРЯТ НА ПАЦАНА 16 ЛЕТНЕГО КОТОРЫЙ СЫТЬСЯ И СРЕТЬСЯ ПОД СЕБЯ МОЖЕТ ПОМЕНЯЮТ СВОИ НРАВЫ И БУДУТ АККУРАТНЕЕ ЕЗДИТЬ НА СВОИХ МОТИКАХ
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Конституция

сегодня, 10:07
Не бойся, все мопедисты зимой ездят на тех же жигулях
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skrip

сегодня, 09:56
Интересно узнать ,а наездник скутера вообще имеет понятия о ПДД.И конечно же у невинной жертвы имеется удостоверение надлежащего образца дающее право не только управлять но и находиться на проезжей части дороги.
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