В Ельце столкнулись «Лада Калина» и мопед: госпитализирован 16-летний парень

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека, один - погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 апреля в Липецке на улице Ушинского (дворовая территория), 33-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2844РВ», двигаясь задним ходом, сбил 55-летнюю женщину, которая шла по дороге в попутном направлении. От полученных травм женщина умерла.

За сутки были зарегистрированы два ДТП с участием водителей мототранспорта. Так, в селе Борисовка Добровского района 46-летний водитель скутера «NEXUS» допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2106» под управлением 39-летней женщины. В ДТП пострадал водитель скутера.

В Ельце на улице Кротевича 56-летний водитель автомобиля «Лада Калина» допустил столкновение с мопедом «Racer» под управлением 16-летнего подростка. Юношу с различными травмами госпитализировали в ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Предварительная версия аварии - водитель автомобиля «Лада Калина» не предоставил преимущество в движении встречному транспортному средству.

В Задонском районе на трассе «Дон» 25-летний «Мерседес-Бенц» допустил наезд на препятствие (металлическое барьерное ограждение). В ДТП пострадал водитель иномарки, мужчина госпитализирован.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлению 1256 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 50. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 854 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 21 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



