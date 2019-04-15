Происшествия

35 минут назад

Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии

4 1409
#самоубийство
Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии

Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.

14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от нескольких выстрелов из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии. 

Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.

В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону в городе Липецке все вопросы GOROD48 по этому ЧП оставили без комментариев.


4 1409
#самоубийство

Комментарии (4)

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kurt

9 минут назад
на дембель, какого бурята довели, лапоть, карту купи неуч!
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гость

9 минут назад
башкира
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Федор

15 минут назад
на дембель, какие сейчас деды?
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на дембель

17 минут назад
деды либо проклятые довели бурята
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