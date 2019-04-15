Под Липецком погиб солдат-срочник из Башкирии

Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.

14 апреля около 06.00 на территории военного аэродрома под Липецком погиб от нескольких выстрелов из автомата АКС 22-летний солдат-срочник, призванный из Башкирии.



Предварительная версия гибели солдата - самоубийство.



В военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону в городе Липецке все вопросы GOROD48 по этому ЧП оставили без комментариев.





