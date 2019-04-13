Наталья Юрченко в 7-й раз стала чемпионкой России по кикбоксингу

Наталья уже пробилась на чемпионат мира, но хочет попасть и на второй.

Знаменитая липчанка Наталья Юрченко вновь отпраздновала успех в чемпионате России по кикбоксингу.

Соревнования в разделе «фулл-контакт» прошли в Красноярске. В первом бою в весе до 70 кг соперница отказалась драться с Юрченко, которая прошла сразу в финал. В решающем бою за «золото» с представительницей Красноярска преимущество липчнки было колоссальным – все судьи единогласно отдали победу Юрченко.

Помимо «золотой» медали Наталья заработала право представлять нашу страну и в чемпионате мира в разделе «фулл-контакт», который в ноябре пройдет в турецкой Анталье.

Подготовили спортсменку Павел и Олег Пономаревы. Как рассказал GOROD48 Олег Пономарев, с 23 по 28 апреля Наталья планирует принять участие и в чемпионате России по «лоу-кику» (разновидность кикбоксинга, в которой разрешены удары ногами по бедрам и голеням соперника). В случае успеха Наталья поедет на чемпионат мира и и в боснийский Сараево в октябре.



Тренеры попросили через наш сайт обратиться к руководству администрации области с просьбой о помощи в подготовке к мировому форуму.







Юрченко стала 7-кратной чемпионкой России. Кроме того, она чемпионка мира (2015 год, фулл-контакт) и двукратная призер чемпионатов планеты.