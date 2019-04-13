Спорт

51 минуту назад

Наталья Юрченко в 7-й раз стала чемпионкой России по кикбоксингу

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Наталья Юрченко в 7-й раз стала чемпионкой России по кикбоксингу

Наталья уже пробилась на чемпионат мира, но хочет попасть и на второй.

Знаменитая липчанка Наталья Юрченко вновь отпраздновала успех в чемпионате России по кикбоксингу.

Соревнования в разделе «фулл-контакт» прошли в Красноярске. В первом бою в весе до 70 кг соперница отказалась драться с Юрченко, которая прошла сразу в финал. В решающем бою за «золото» с представительницей Красноярска преимущество липчнки было колоссальным – все судьи единогласно отдали победу Юрченко.

Помимо «золотой» медали Наталья заработала право представлять нашу страну и в чемпионате мира в разделе «фулл-контакт», который в ноябре пройдет в турецкой Анталье.

Подготовили спортсменку Павел и Олег Пономаревы. Как рассказал GOROD48 Олег Пономарев, с 23 по 28 апреля Наталья планирует принять участие и в чемпионате России по «лоу-кику» (разновидность кикбоксинга, в которой разрешены удары ногами по бедрам и голеням соперника). В случае успеха Наталья поедет на чемпионат мира и и в боснийский Сараево в октябре.

Тренеры попросили через наш сайт обратиться к руководству администрации области с просьбой о помощи в подготовке к мировому форуму.

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Юрченко стала 7-кратной чемпионкой России. Кроме того, она чемпионка мира (2015 год, фулл-контакт) и двукратная призер чемпионатов планеты.

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Комментарии (6)

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:)

2 минуты назад
пацаны привет вам от Валетова и его отдела, помним вас по делам
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помню

8 минут назад
было такое дело, Васю Бушуева охраняли в Алисе-Липецк стояли у туалета
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ага

11 минут назад
однозначно. пацаны с бригады Коли Бирюка и Федула - помню Петровсикй рынок держали
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Алина

12 минут назад
НАТАЛЬЯ круто!
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Индеец

13 минут назад
Паша и Олег молодцы! Школа Пономаревых лучшая в Липецке. Воспитатьтакую достойную чемпионку кто еще смог бы
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гыгы

15 минут назад
о, паша с группы Плеханово заделался тренером, а все скакал в женском парике по селам
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