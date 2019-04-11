Первые камеры наблюдение за ходом капитального ремонта жилых домов установлены в Липецке

Проект стартовал с дома № 27 на улице Ленина.

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Сегодня в Липецке рядом с домом № 27 на улице Ленина появились первые камеры наблюдения за ходом работ в рамках программы капитального ремонта жилья.



Специалисты ПАО «Ростелеком» установили две камеры со стороны проезжей части с видом на здание – здесь ведутся работы по капитальному ремонту по технологии «вентилируемого фасада», и одну во дворе – следить за своевременным вывозом мусора и активностью подрядчиков.



Как рассказала заместитель начальника отдела по информационной работе ФКР Липецкой области Ксения Ермолова, пока установка камер – инициатива Фонда. Ее положительно приняли подрядные организации. Но в скором времени эта опция будет прописана в договорах подряда,

как обязательная наравне с еженедельным фотоотчетом о проделанной работе. Оплачиваться установка и услуга наблюдения будет из прибыли победителя тендера по ремонту каждого конкретного дома. При этом, подрядчик вправе выбирать провайдера самостоятельно. Также жильцам домов не стоит беспокоиться о поводу платы за электричество, так как камеры запитаны от коммутаторов провайдера.



- На сегодняшний день большинство компаний сотрудничает с ПАО «Ростелеком», - отметила Ксения Ермолова. – У провайдера большой охват города и внушительная сеть камер наблюдения установленных в рамках программы «Безопасный город». В скором времени на официальном сайте ФКР появится специальный раздел, где можно будет увидеть изображение с камер наблюдения. При этом провайдеры будут дублировать трансляции на своих ресурсах.

В ФКР уверены, что видеонаблюдение поможет наладить трудовую дисциплину среди рабочих, в том числе в вопросах соблюдения техники безопасности. Есть и положительный момент и для жильцов дома. В отпускной период они смогут посмотреть за своим домом даже, находясь на даче.



Всего в текущем году планируется организовать видеонаблюдение более чем за восьмьюдесятью домами, где активно ведутся работы. Монтаж оборудования завершится в течение двух-трех недель. За каждым объектом будут «следить» от двух до четырех камер. Они будут обращены на ремонт

фасадов, крыш, а также во двор этих домов.