Общество
43 минуты назад
Липчане смирились со сносом домов на улице Ленина
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Третьи по счету публичные слушания выявили усталость горожан от разговоров о сносе 20 домов в центре Липецка.
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Сегодня в мэрии Липецка прошли очередные, уже третьи по счету, публичные слушания по вопросу застройки квартала в центре города, ограниченного улицами Ленина, Пролетарская, Интернациональная и Гагарина.
Предыдущие слушания в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии прошли в феврале, и в зале заседаний яблоку негде было упасть от живущих в этой «трапеции» горожан, которых интересовал один вопрос: насколько сильно их уплотнят? В плане возможной застройки должны были появиться 12 новых зданий общей площадью 35,6 тысяч кв. м. Дома общей площадью жилого фонда 60,5 тысяч кв. м. разной этажности: от 5 до 12 этажей с подземными парковками, по замыслу архитекторов, должны обрамлять район по так называемым красным линиям. В районе должны были появиться административное здание, две спортивные площадки и площадки для игр детей, детсад на 125 мест, выставочный зал. Самым большим зданием в проекте стал многоуровневый жилой комплекс напротив городской детской больницы (бывшего федерального санатория «Восход»). Он должен иметь форму литеры V и смотреть торцами строения в сторону Сокола, расположившись на улицах Гагарина и Ленина.
Для воплощения планов строителей необходимо переоформить право собственности на 74 земельных участка, занятых сегодня гаражами, сараями и погребами. 21 дом этажностью в один, два и три этажа 50-х годов постройки строители намеревались снести, но сегодня участники публичных слушаний узнали, что из «черного списка» вычеркнуто одно такое здание.
Два месяца назад чиновники не знали, кто выступит застройщиками этого района. Пока появился лишь один желающий расселять людей - АО «ДСК». Людям рекомендовали решать вопрос переселения в частном порядке. Оказалось, что даже при полной реализации плана реновации на гектаре застраиваемой площади будут жить 250 человек, а существующие нормы предполагают 370 человек на гектар.
В феврале участники слушаний заявили чиновникам, что не хотят оставаться один на один с застройщиками, опасаясь подвоха. Мол, Липецке уже есть обманутые дольщики, а теперь появятся обманутые собственники… Но, во-первых, сложившийся более чем за полвека "шанхай" нужно убирать, а во-вторых, мнение общественности для застройщиков и чиновников сейчас не значит ровным счётом ничего. Вопрос: зачем они нужны, эти самые публичные слушания? Чтобы раздражать людей?
К этим публичным слушаниям проектировщики подготовились лучше. Константин Высоцкий, главный архитектор ООО "Арстудия-В" внес необходимые изменения в проект, но он не претерпел существенных корректировок. Приготовились и горожане - в этот раз их пришло 70 человек, столько, что они стояли даже в коридоре и сидели друг у друга на коленях!
Константин Высоцкий сообщил, что сделан расчёт нагрузок на существующие сети при новом строительстве. Он заявил, что те сети, которые попадают в зону застройки, будут заменены на новые. Куда будут переселять жильцов определённых под снос домов, архитектор не знает - этот вопрос липчане будут решать с застройщиками. Ни одно из существующих в этом районе зданий не будут реставрировать, так как они не представляют исторического интереса. Специфических грунтов тут нет, так что многоэтажное строительство здесь возможно. Нет в этом районе и грунтовых вод, которые могут подтопить подвальные помещения. Также Константин Высоцких пообещал жителям района 250 парковочных мест, велодорожки, детские и спортивные площадки. А ведущая слушаний Лариса Кулаченкова сообщила, что этажность новой застройки снижена до восьми этажей.
- Условия будут ваши, - ответила Лариса Кулаченкова на вопрос о том, куда новые застройщики переселят "аборигенов". - Вы квартиры ваши или продаёте, или нет, ваше право собственности защищено законом.
Бунта горожан не случилось. Очевидно, люди поняли, что их карта бита. Они просто пытались понять, чего им ждать дальше. Успокоила их и Лариса Кулаченкова, мол, может никого и снесут в ближайшее время. И, возможно, липчане, живущие в этом районе города, успеют вырастить и детей, и внуков.
Предыдущие слушания в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии прошли в феврале, и в зале заседаний яблоку негде было упасть от живущих в этой «трапеции» горожан, которых интересовал один вопрос: насколько сильно их уплотнят? В плане возможной застройки должны были появиться 12 новых зданий общей площадью 35,6 тысяч кв. м. Дома общей площадью жилого фонда 60,5 тысяч кв. м. разной этажности: от 5 до 12 этажей с подземными парковками, по замыслу архитекторов, должны обрамлять район по так называемым красным линиям. В районе должны были появиться административное здание, две спортивные площадки и площадки для игр детей, детсад на 125 мест, выставочный зал. Самым большим зданием в проекте стал многоуровневый жилой комплекс напротив городской детской больницы (бывшего федерального санатория «Восход»). Он должен иметь форму литеры V и смотреть торцами строения в сторону Сокола, расположившись на улицах Гагарина и Ленина.
Для воплощения планов строителей необходимо переоформить право собственности на 74 земельных участка, занятых сегодня гаражами, сараями и погребами. 21 дом этажностью в один, два и три этажа 50-х годов постройки строители намеревались снести, но сегодня участники публичных слушаний узнали, что из «черного списка» вычеркнуто одно такое здание.
Два месяца назад чиновники не знали, кто выступит застройщиками этого района. Пока появился лишь один желающий расселять людей - АО «ДСК». Людям рекомендовали решать вопрос переселения в частном порядке. Оказалось, что даже при полной реализации плана реновации на гектаре застраиваемой площади будут жить 250 человек, а существующие нормы предполагают 370 человек на гектар.
В феврале участники слушаний заявили чиновникам, что не хотят оставаться один на один с застройщиками, опасаясь подвоха. Мол, Липецке уже есть обманутые дольщики, а теперь появятся обманутые собственники… Но, во-первых, сложившийся более чем за полвека "шанхай" нужно убирать, а во-вторых, мнение общественности для застройщиков и чиновников сейчас не значит ровным счётом ничего. Вопрос: зачем они нужны, эти самые публичные слушания? Чтобы раздражать людей?
К этим публичным слушаниям проектировщики подготовились лучше. Константин Высоцкий, главный архитектор ООО "Арстудия-В" внес необходимые изменения в проект, но он не претерпел существенных корректировок. Приготовились и горожане - в этот раз их пришло 70 человек, столько, что они стояли даже в коридоре и сидели друг у друга на коленях!
Константин Высоцкий сообщил, что сделан расчёт нагрузок на существующие сети при новом строительстве. Он заявил, что те сети, которые попадают в зону застройки, будут заменены на новые. Куда будут переселять жильцов определённых под снос домов, архитектор не знает - этот вопрос липчане будут решать с застройщиками. Ни одно из существующих в этом районе зданий не будут реставрировать, так как они не представляют исторического интереса. Специфических грунтов тут нет, так что многоэтажное строительство здесь возможно. Нет в этом районе и грунтовых вод, которые могут подтопить подвальные помещения. Также Константин Высоцких пообещал жителям района 250 парковочных мест, велодорожки, детские и спортивные площадки. А ведущая слушаний Лариса Кулаченкова сообщила, что этажность новой застройки снижена до восьми этажей.
- Условия будут ваши, - ответила Лариса Кулаченкова на вопрос о том, куда новые застройщики переселят "аборигенов". - Вы квартиры ваши или продаёте, или нет, ваше право собственности защищено законом.
Бунта горожан не случилось. Очевидно, люди поняли, что их карта бита. Они просто пытались понять, чего им ждать дальше. Успокоила их и Лариса Кулаченкова, мол, может никого и снесут в ближайшее время. И, возможно, липчане, живущие в этом районе города, успеют вырастить и детей, и внуков.
3 870
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Правда