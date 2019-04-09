42 минуты назад
В Ельце начались работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
С апреля по август компания ООО «Елец Дорога» будет проводить капитальный ремонт тротуаров города. Сегодня работы стартовали на нескольких участках улиц Ельца.
по ул. Мира от ул. Лермонтова до ул. Костенко (7830 м2 и 1,64 км),
по ул. Мира от ул. Лермонтова до ул. К. Маркса (1571 м2 и 0,53 км),
по ул. Октябрьская от ул. К. Маркса до ул. Костенко (9730 м2 и 2,28 км).
На эти цели из областного, федерального и городского бюджетов выделено 23 770 000 рублей.
Асфальтобетонные тротуары будут выполнены с использованием бетонных плит и тротуарной декоративной плитки. Проектом предусмотрено ограждение деревьев и газона бортовыми камнями.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на 13 объектах общей протяженностью 113986,5 м2 и 12,76 км) на: Ул. Стадионная; Ул. Пушкина от ул. Костенко до ул. Л. Толстого; Ул. Мира от д. 179 до ул. Профсоюзной, от ул. К. Маркса до ул. Костенко; Ул. 9 Декабря от ул. Комсомольской до пер. 3 Ламского; Ул. Октябрьская от ул. Профсоюзной до д. 199, от ул. К. Маркса до ул. Костенко; Ул. Космонавтов; Ул. К. Маркса от пл. Победы до ул. Комсомольской; Ул. Маяковского; Ул. Задонская от ул. Я. Фабрициуса до ул. Краюшкина (ремонт тротуаров – 9964 м2 и 3,23 км); Ул. Красноармейская от ул. Новолипецкой до ул. Орджоникидзе; Ул. Тимирязева; Ул. В. Затон; Ул. Зеленая.
Эти работы на сумму 112 718 000 рублей выполнит фирма ООО «Технологии строительства». Источником финансирования являются федеральный, областной и городской бюджеты, сообщает пресс-служба администрации Ельца.