В Ельце начались работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

С апреля по август компания ООО «Елец Дорога» будет проводить капитальный ремонт тротуаров города. Сегодня работы стартовали на нескольких участках улиц Ельца.

Контрактом предусмотрено приведение в нормативное состояние тротуаров:



по ул. Мира от ул. Лермонтова до ул. Костенко (7830 м2 и 1,64 км),



по ул. Мира от ул. Лермонтова до ул. К. Маркса (1571 м2 и 0,53 км),



по ул. Октябрьская от ул. К. Маркса до ул. Костенко (9730 м2 и 2,28 км).



На эти цели из областного, федерального и городского бюджетов выделено 23 770 000 рублей.



Асфальтобетонные тротуары будут выполнены с использованием бетонных плит и тротуарной декоративной плитки. Проектом предусмотрено ограждение деревьев и газона бортовыми камнями.



В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на 13 объектах общей протяженностью 113986,5 м2 и 12,76 км) на: Ул. Стадионная; Ул. Пушкина от ул. Костенко до ул. Л. Толстого; Ул. Мира от д. 179 до ул. Профсоюзной, от ул. К. Маркса до ул. Костенко; Ул. 9 Декабря от ул. Комсомольской до пер. 3 Ламского; Ул. Октябрьская от ул. Профсоюзной до д. 199, от ул. К. Маркса до ул. Костенко; Ул. Космонавтов; Ул. К. Маркса от пл. Победы до ул. Комсомольской; Ул. Маяковского; Ул. Задонская от ул. Я. Фабрициуса до ул. Краюшкина (ремонт тротуаров – 9964 м2 и 3,23 км); Ул. Красноармейская от ул. Новолипецкой до ул. Орджоникидзе; Ул. Тимирязева; Ул. В. Затон; Ул. Зеленая.



Эти работы на сумму 112 718 000 рублей выполнит фирма ООО «Технологии строительства». Источником финансирования являются федеральный, областной и городской бюджеты, сообщает пресс-служба администрации Ельца.

