Ельчанин получил четыре года условно за сломанный палец полицейского

Елецким городским судом вынесен приговор жителю города, обвиняемому в нападении на полицейского.

Как сообщает портал "Весь Елец", 22 декабря прошлого года мужчину дл установления его личности пытался доставить в отдел полиции инспектор ДПС. Ельчанин схватил полицейского за палец резко его выкрутил и сломал.

Судом действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ - применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Приговором Елецкого городского суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно.