Происшествия

34 минуты назад

Ельчанин получил четыре года условно за сломанный палец полицейского

4 209
#насилие в отношении представителя власти
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Ельчанин получил четыре года условно за сломанный палец полицейского

Елецким городским судом вынесен приговор жителю города, обвиняемому в нападении на полицейского.

Как сообщает портал "Весь Елец", 22 декабря прошлого года мужчину дл установления его личности пытался доставить в отдел полиции инспектор ДПС. Ельчанин схватил полицейского за палец резко его выкрутил и сломал. 

Судом действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 318 УК РФ - применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Приговором Елецкого городского суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно.





4 209
#насилие в отношении представителя власти
1

Комментарии (4)

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Милая Оксана

6 минут назад
Этот палец ! Кого надо палец !
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Сочувствующий

6 минут назад
Да вытащите наконец из заднего прохода ГАИшника (на фото) регистрационные номера. Хоть они и ментовские, ему всё равно не комфортно.....
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Бывший БОМЖ

9 минут назад
Да это у них приветствуется...Лишнее раскрытое преступление...
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Вася Алёхин

12 минут назад
Такое впечатление, что в полицию набирают убогих. То им подзатыльников насуют, то пинка отвесят, то палец открутят. Как насчет боевой специальной подготовки, приемов самбо, нормативов? Должно быть стыдно вам и вашим начальникам. А уж доводить до уголовного дела вообще западло.....
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