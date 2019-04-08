Житель Воловского района взломал дверь магазина в Липецке желая украсть спиртное

7 апреля в полицию обратилось руководство магазина, с заявлением о том, что 7 апреля рано утром неизвестный путем взлома входной двери из сетевого магазина по ул.Юношеской пытался совершить кражу винно-водочных изделий.



Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления в состоянии алкогольного опьянения задержан неработающий 31-летний житель Воловского района.



Расследование проводит ОП № 2 УМВД России по Липецку.