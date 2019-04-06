Спорт

сегодня, 11:55

Поле на «Металлурге» не лучшего качества, но первый матч ожидается упорный

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#Футбол #стадион "Металлург" #реконструкция #футбольное поле
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Поле на «Металлурге» не лучшего качества, но первый матч ожидается упорный

Сегодня в Липецке начинается футбольный сезон.

Аврал – именно этим словом лучше всего охарактеризовать режим, в котором работает в последние недели стадион «Металлург».

Сезон в группе «Центр» второго дивизиона возобновится сегодня: в 16.00 липецкие футболисты выйдут на поле против волгоградского «Ротора-2», который тренирует один из лучших бомбардиров за всю историю отечественного футбола Олег Веретенников. Но однозначно можно сказать, что само поле готово не лучшим образом.

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Трава на нем начала пробиваться, но на «поляне» полно ям и кочек. Как удалось выяснить GOROD48, причин тому две. Первая – слишком позднее начало работы системы подогрева.

- Мы включили подогрев 4 марта, месяц он должен был работать в штатном режиме, - рассказал директор стадиона Александр Домнышев, - Но система не работала должным образом. Пришлось обращаться к подрядчикам, выполнявшим работы, чтобы он все устранил. Работы заняли больше недели, и в итоге подогрев был запущен лишь 12 марта. Травка начала расти, но и время было упущено, и погодные условия в марте мало способствовали появлению растительности – снег, заморозки….

Вторая причина – болезнь самого газона, которая проявилась еще в прошлом году. Тогда только взошедшая трава покрывалась пятнами, что говорит о ее нездоровье. Подрядчикам удалось каким-то образом исправить ситуацию, но как выяснилось – временно. Весной болезнь травы проявилась вновь.

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Работники стадиона говорят, что делают все от них зависящее, чтобы матч прошел в комфортных условиях. Но то и дело приходится обращаться к тем, кто вел реконструкцию стадиона – то там, то здесь требуется гарантийное вмешательство.

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На стадионе помыли сидения, которые сейчас выглядят вполне пристойно.

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Главную победу одержали местные электрики, которые сумели запустить табло.

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Словом, сегодняшний матч по антуражу полностью подпадет под определение «весенний футбол». Но зато спортивная борьба ожидается нешуточной. «Ротор-2» проводит неплохой сезон и идет на 7-м месте в «Центре». А у липчан впервые за несколько лет стоит задача – выиграть медали, поэтому опускаться в турнирной таблице ниже занимаемого сейчас 3-го места никак нельзя.

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Репетиция открытия.

В официальной группе «Металлурга» "ВКонтакте" продолжается голосование о том, как завершится сегодняшний матч. Большинство пользователей считают, что победят «сталевары», но с разницей в один мяч.

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"Звездный" Веретенников вчера уже побывал на стадионе.

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"Ротор-2" в пятницу опробовал поле во время тренировки.

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#Футбол #стадион "Металлург" #реконструкция #футбольное поле
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20 минут назад
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