Поле на «Металлурге» не лучшего качества, но первый матч ожидается упорный

Сегодня в Липецке начинается футбольный сезон.

Аврал – именно этим словом лучше всего охарактеризовать режим, в котором работает в последние недели стадион «Металлург».

Сезон в группе «Центр» второго дивизиона возобновится сегодня: в 16.00 липецкие футболисты выйдут на поле против волгоградского «Ротора-2», который тренирует один из лучших бомбардиров за всю историю отечественного футбола Олег Веретенников. Но однозначно можно сказать, что само поле готово не лучшим образом.







Трава на нем начала пробиваться, но на «поляне» полно ям и кочек. Как удалось выяснить GOROD48, причин тому две. Первая – слишком позднее начало работы системы подогрева.

- Мы включили подогрев 4 марта, месяц он должен был работать в штатном режиме, - рассказал директор стадиона Александр Домнышев, - Но система не работала должным образом. Пришлось обращаться к подрядчикам, выполнявшим работы, чтобы он все устранил. Работы заняли больше недели, и в итоге подогрев был запущен лишь 12 марта. Травка начала расти, но и время было упущено, и погодные условия в марте мало способствовали появлению растительности – снег, заморозки….

Вторая причина – болезнь самого газона, которая проявилась еще в прошлом году. Тогда только взошедшая трава покрывалась пятнами, что говорит о ее нездоровье. Подрядчикам удалось каким-то образом исправить ситуацию, но как выяснилось – временно. Весной болезнь травы проявилась вновь.







Работники стадиона говорят, что делают все от них зависящее, чтобы матч прошел в комфортных условиях. Но то и дело приходится обращаться к тем, кто вел реконструкцию стадиона – то там, то здесь требуется гарантийное вмешательство.





На стадионе помыли сидения, которые сейчас выглядят вполне пристойно.







Главную победу одержали местные электрики, которые сумели запустить табло.







Словом, сегодняшний матч по антуражу полностью подпадет под определение «весенний футбол». Но зато спортивная борьба ожидается нешуточной. «Ротор-2» проводит неплохой сезон и идет на 7-м месте в «Центре». А у липчан впервые за несколько лет стоит задача – выиграть медали, поэтому опускаться в турнирной таблице ниже занимаемого сейчас 3-го места никак нельзя.





Репетиция открытия.



В официальной группе «Металлурга» "ВКонтакте" продолжается голосование о том, как завершится сегодняшний матч. Большинство пользователей считают, что победят «сталевары», но с разницей в один мяч.







"Звездный" Веретенников вчера уже побывал на стадионе.





"Ротор-2" в пятницу опробовал поле во время тренировки.

