Общество

43 минуты назад

В Липецке начали строить операционный блок онкодиспансера

6 872
#строительство #онкологический диспансер

Рабочие уже зашли на объект.

На улице Адмирала Макарова в Липецке началось строительство здания операционного блока онкологического диспансера. Об этом в Instagram отчитались сами строители.



Строительство ведет компания из Мордовии. Как ожидается, операционный блок заработает в ноябре 2021 года. Подготовку к строительству на улице Адмирала Макарова начали еще весной 2017 года. Тогда здесь были вырублены деревья. 

Операционный блок онкологического диспансера с отделением анестезиологии и реанимации предназначен для лечения онкологических заболеваний хирургическими методами в стационарных условиях. Проектируемый операционный блок включает следующие подразделения: отделение реанимации и анестезиологии, два операционных блока, стерилизационное отделение, аптека, административно-хозяйственную часть, блок утилизации отходов. Проектируемый корпус будет связан со зданием существующего хирургического корпуса надземным переходом на уровне 2-го этажа.
6 872
#строительство #онкологический диспансер

Комментарии (6)

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бывшая

2 минуты назад
В задонске из скорой на ходу выпала каталка с пациентом!!!
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Кирилл

16 минут назад
Оппа, а я нас теперь все стройки из орла да Мордовии. Мы иные строители не нужны. Надежда на варягов.
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паша

18 минут назад
Оппа, главное что по конкурсу ушел проект а не за взятку
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паша

19 минут назад
рак лучше не лечить а лучше им не болеть: как минимум надо перестать употреблять наркотики (включая табак и алкоголь) и более здоровую пищу есть
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Оппа

24 минуты назад
Компания из Мордовии. Слов нету. А в Липецке кончились строительные компании.
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007

40 минут назад
На Неделина уже стоит корпус онко сделанный на федеральные деньги,нах никому ненужен,а теперь ещё надо денег,молодцы
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