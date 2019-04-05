В Липецке начали строить операционный блок онкодиспансера

Рабочие уже зашли на объект.

На улице Адмирала Макарова в Липецке началось строительство здания операционного блока онкологического диспансера. Об этом в Instagram отчитались сами строители.Строительство ведет компания из Мордовии. Как ожидается, операционный блок заработает в ноябре 2021 года. Подготовку к строительству на улице Адмирала Макарова начали еще весной 2017 года. Тогда здесь были вырублены деревья.Операционный блок онкологического диспансера с отделением анестезиологии и реанимации предназначен для лечения онкологических заболеваний хирургическими методами в стационарных условиях. Проектируемый операционный блок включает следующие подразделения: отделение реанимации и анестезиологии, два операционных блока, стерилизационное отделение, аптека, административно-хозяйственную часть, блок утилизации отходов. Проектируемый корпус будет связан со зданием существующего хирургического корпуса надземным переходом на уровне 2-го этажа.