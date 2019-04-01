Общество

40 минут назад

Археологи нашли разрушенное городище в Липецкой области

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#археология #раскопки
Археологи нашли разрушенное городище в Липецкой области

Объект впервые был открыт еще в прошлом веке. 

В минувшее воскресение экспедиция ЛРНОО «Археологические исследования» нашла разрушенное городище эпохи раннего железного века у села Демкино Чаплыгинского района. 

По словам руководителя организации Романа Смольянинова, в рамках обследования были обнаружены фрагменты керамики в подъемном материале, которые подтверждают датировку памятника археологии. Невооружённым глазом видно, что на месте идут работы по добыче полезных ископаемых. Площадь уничтоженной части городища составила порядка 1000 квадратных метров. 

 Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, по Чаплыгинскому районы выдавалось только две лицензии на добычу полезных ископаемых, но ни одна из них не касается села Демкино и его округи. Поэтому разрушение городища очевидно связано с незаконными действиями. 

Начальник отдела памятников археологии и историко-культурных земель Госдирекции по охране культурного наследия Артем Клюкойть в свою очередь отметил, что городище впервые было открыто московским археологом Игорем Чернаем в 1988 году. Исходя из топографических карт того времени видно, что разработка карьера для этого места старая история. 

Повторная экспедиция 2004 года выявила, что местные жители потеряли интерес к этому месту – старые разработки поросли деревьями, сегодня же добыча полезных ископаемых началась с новой силой. 
869
#археология #раскопки

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