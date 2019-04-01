Археологи нашли разрушенное городище в Липецкой области

Объект впервые был открыт еще в прошлом веке.

В минувшее воскресение экспедиция ЛРНОО «Археологические исследования» нашла разрушенное городище эпохи раннего железного века у села Демкино Чаплыгинского района.



По словам руководителя организации Романа Смольянинова, в рамках обследования были обнаружены фрагменты керамики в подъемном материале, которые подтверждают датировку памятника археологии. Невооружённым глазом видно, что на месте идут работы по добыче полезных ископаемых. Площадь уничтоженной части городища составила порядка 1000 квадратных метров.



Как сообщили в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области, по Чаплыгинскому районы выдавалось только две лицензии на добычу полезных ископаемых, но ни одна из них не касается села Демкино и его округи. Поэтому разрушение городища очевидно связано с незаконными действиями.



Начальник отдела памятников археологии и историко-культурных земель Госдирекции по охране культурного наследия Артем Клюкойть в свою очередь отметил, что городище впервые было открыто московским археологом Игорем Чернаем в 1988 году. Исходя из топографических карт того времени видно, что разработка карьера для этого места старая история.



Повторная экспедиция 2004 года выявила, что местные жители потеряли интерес к этому месту – старые разработки поросли деревьями, сегодня же добыча полезных ископаемых началась с новой силой.

