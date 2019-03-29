Поджог машины попал на видео

У автомобиля до момента вспышки крутились двое парней.

На запись камер уличного наблюдения попал момент поджога автомобиля. «Лада Веста» стояла сегодня ночью в одном из липецких дворов, указывает автор ролика на Youtube. Около машины суетились двое парней. Потом один из них разбил стекло — автомобиль мгновенно вспыхнул.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 02:12. "Лада Веста" вспыхнула во дворе дома №4 по улице Хорошавина. На место вызова выехало отделение СПЧ, помогали тушить пожар два добровольца - очевидца.