Происшествия

14 минут назад

Поджог машины попал на видео

5 374
#поджог #пожар
Поджог машины попал на видео

У автомобиля до момента вспышки крутились двое парней.

На запись камер уличного наблюдения попал момент поджога автомобиля. «Лада Веста» стояла сегодня ночью в одном из липецких дворов, указывает автор ролика на Youtube. Около машины суетились двое парней. Потом один из них разбил стекло — автомобиль мгновенно вспыхнул.




Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 02:12. "Лада Веста" вспыхнула во дворе дома №4 по улице Хорошавина. На место вызова выехало отделение СПЧ, помогали тушить пожар два добровольца - очевидца.


5 374
#поджог #пожар

Комментарии (5)

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полиция

2 минуты назад
Самовозгорания
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007

2 минуты назад
Еслиб не камера сказалибы....проводка
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007

2 минуты назад
Автор видео с коментами не ты ли поджог?умвд прошу обратить внимание человек явно заинтересован,а тачка сама не паркуется у неё есть хозяин,видно ссыкотно один на один.да и стоит она норм никому не мешает одной стороной на бордюре
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Сергей 13

4 минуты назад
Это звездец!Хорошо,если КАСКО есть.
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житель

7 минут назад
на кол их посадить. Когда полиция начнёт работать?
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