Происшествия

сегодня, 16:45

В Ельце автомобиль сбил женщину

3 1731
#дтп
1
В Ельце автомобиль сбил женщину

Женщина жива

В Ельце на Московском шоссе автомобиль "ВАЗ 2107" сбил женщину.

Женщина жива. 

На месте происшествия ждут бригаду "скорой помощи", сообщает елецкое сообщество "ДТП Елец"

По словам очевидцев, водитель бы, мягко говоря, не в себе, еле стоял на ногах и очевидцам происшествия пришлось даже отбирать у него ключи от автомобиля.

Фото: vk.com/evil.volshebnik
3 1731
#дтп
1

Комментарии (3)

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Мотя

19 минут назад
Женщина корчится от боли, а толпа стоит себе, стоит
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играй, гормон!

44 минуты назад
кредитопомоечникам море по колено
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Наталья

56 минут назад
(((Народ походу водителя утешает,а женщина ждёт "скорую". Сама, раз жива.
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