Происшествия
сегодня, 16:45
В Ельце автомобиль сбил женщину
Женщина жива
В Ельце на Московском шоссе автомобиль "ВАЗ 2107" сбил женщину.
Женщина жива.
На месте происшествия ждут бригаду "скорой помощи", сообщает елецкое сообщество "ДТП Елец"
По словам очевидцев, водитель бы, мягко говоря, не в себе, еле стоял на ногах и очевидцам происшествия пришлось даже отбирать у него ключи от автомобиля.
Фото: vk.com/evil.volshebnik
Женщина жива.
На месте происшествия ждут бригаду "скорой помощи", сообщает елецкое сообщество "ДТП Елец"
По словам очевидцев, водитель бы, мягко говоря, не в себе, еле стоял на ногах и очевидцам происшествия пришлось даже отбирать у него ключи от автомобиля.
Фото: vk.com/evil.volshebnik
Мотя
играй, гормон!
Наталья