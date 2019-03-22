Михаил Шведко: «Демарш главного архитектора похоронил обновление остановочных павильонов!»

Председатель регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли Михаил Шведко не видит желания мэрии совместно с малым бизнесом работать на благо Липецка.

Сегодня в Липецке прошло заседание коалиции киоскеров области, в ходе которого предприниматели подписали письмо на имя вице-мэра Липецка Екатерины Белокопытовой письмо, в котором указали, что в прошлом году в регионе прекратили работу 760 субъектов малого бизнеса, ликвидировано 3 500 рабочих мест.В то же время киоскеры попросили вице-губернатора Екатерину Белокопытову принять во внимание их желание участвовать в реализации проекта «Умный город». Мол, каждый из них любит родной город и может на собственные средства преобразовать объекты нестационарной торговли, совмещенных с остановочными павильонами, в современные объекты с вай-фаем, точками подзарядки гаджетов, тревожными кнопками. В обмен коммерсанты просят одного: продлить им существующие договоры аренды на право торговли на остановках общественного транспорта.- Ровно год тому назад, как вы помните, мы пережили атаку, которая грозила полным исчезновением нестационарной торговли. Речь идет о разработанном администрацией Липецка проекте изменений Правил благоустройства города, предполагающим прекращение существования в Липецке совмещенных с остановками общественного транспорта ларьков и киосков. Нам тогда удалось отбить эту атаку, но, конечно, будет вторая попытка, - обратился к членам регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли ее председатель Михаил Шведко.Действительно, год назад мэрия разработала документ, предполагающий размещение павильонов и киосков в соответствии с архитектурно-художественной концепцией общественных пространств, которую утверждает глава города. Объекты нестационарной торговли, согласно ему, нельзя ставить в границах так называемых красных линий, обозначающих территорию общего пользования. Под запрет попадали арки зданий, озелененные территории, детские и спортивные площадки, остановки, охранная зона инженерных сетей… И мэрия была отчасти права: множество из 1200 существующих нестационарных торговых объектов в Липецке являют собой жалкое зрелище: с ободранными фасадами, со ржавыми металлоконструкциями, обклеенными объявлениями, с мусором вокруг, с поломанными лавочками. А некоторые остановки превратились в распивочные: в них в нарушение закона продолжали торговать алкоголем и сигаретами. С таким «шанхаем», конечно, нужно кончать.Но так получилось, что вместе с водой чиновники едва не выплеснули ребенка. В итоге изменения Правил благоустройства не прошли через сессию городского Совета. Депутаты вернули законопроект на доработку в мэрию. В свою очередь, в горсовете создали площадку для обмена мнениями под руководством председателя комиссии по правовым вопросам Александра Афанасьева.На одном из таких заседаний киоскеры пообещали мэрии разработать за собственные средства проекты абсолютно новых торговых павильонов. Одна из предпринимателей, Марина Харланова, заявила, что «город от нас получит офигенные варианты арт-объектов». И слово свое предприниматели сдержали.Но эскизы новых остановок с коммерческими объектами, отрисованными профессиональными архитекторами, почему-то не понравились главному архитектору Липецка Татьяне Азовой, назвавшей их «самодеятельностью». «Все должно быть в единой стилистике, чтобы было красиво», - резюмировала чиновница.Но то, что красиво одному человеку, не красиво другому. Например, те стеклянные остановки, которые появились в центре Липецка на Театральной площади и площади Победы, на улицах Ленина, Зегеля и Советской коммерсанты приняли в штыки. Мол, зимой они продуваются, летом в них жарко, а в дождь там мокнут люди.- Мы хотели организовать архитектурный конкурс, причем за свой счет, но Татьяна Азова нам заявила, что вас тут не должно быть. Мы указали Азовой на ее неверные рассуждения, но демарш главного архитектора похоронил обновление остановочных павильонов! А мы ведь все вместе хотим сделать наш город лучше, - заявил сегодня Михаил Шведко.Предприниматель Лариса Шабельник, которой принадлежат торговые павильоны на остановке «Площадь Победы» (рядом с 68-м домом по улице Советской), в недоумении от действий чиновников. Она и ее родственники (у Ларисы Шабельник - семейный бизнес) за свой счет хотели бы сделать совершенно новый остановочный павильон с объектами торговли, но ни ей, ни ее коллегам-предпринимателям власть такой возможности не дает.А недавно предприниматели, имеющие совмещенные с остановками павильоны на проспекте Победы, узнали, что их обязали их снести до 22 марта в связи с расширением проспекта Победы.- Но торги по проспекту Победы закончились отменой результатов, так зачем мне сносить свой киоск, если у меня договор с мэрией до 2020 года? Ну, хорошо, дорожные работы проторгуют заново. Но мой-то киоск никому не мешает! Я могу его просто сдвинуть от дороги. Но если и это мне будет сделать не позволено, я хотел бы получить компенсационное место для своей деятельности, и не где-то в центре города, а на Опытной станции. Но мне в администрации Липецка заявили, что там нет места для объекта нестационарной торговли! Вы только подумайте! Нет места! - возмущается Владимир Кузнецов, чей киоск находится на остановке «Памятник Танкистам».