Общество
14 минут назад
В Липецке построят шесть яслей
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Здания пристроят к работающим детским садикам.
Управление строительства Липецка объявило шесть тендеров на строительство яслей при работающих детских садах. Смета аналогичных по цели проектов расходится почти в пять раз. За работы заплатят из бюджета Липецка.
В 17,9 млн рублей оценили стоимость строительства здания яслей для детсада №32 (улица Свиридова), Аналогичный проект для детсада №50 (микрорайон «Елецкий») оценили в 19,2 млн рублей. Как максимум в 20,1 млн рублей обойдется здание яслей для детсада №17 (улица Теперика), а для детсада №38 (Сокол) — в 20,4 млн рублей. В 23 млн рублей оценили строительство при детсаде №30 (29 микрорайон). Самый дорогостоящий тендер — ясли для детсада №119 (район улицы Юных Натуралистов): их оценили в 94,8 млн рублей.
Электронные аукционы запланированы на конец марта — начало апреля. Рабочие зайдут на объекты сразу после заключения контрактов. Все ясли должны быть сданы к 1 августа 2019 года.
Ранее управление строительства заказывало проекты зданий яслей. Проектировщики должны были предусмотреть создание 135 новых мест в каждом учреждении дошкольного образования.
В 17,9 млн рублей оценили стоимость строительства здания яслей для детсада №32 (улица Свиридова), Аналогичный проект для детсада №50 (микрорайон «Елецкий») оценили в 19,2 млн рублей. Как максимум в 20,1 млн рублей обойдется здание яслей для детсада №17 (улица Теперика), а для детсада №38 (Сокол) — в 20,4 млн рублей. В 23 млн рублей оценили строительство при детсаде №30 (29 микрорайон). Самый дорогостоящий тендер — ясли для детсада №119 (район улицы Юных Натуралистов): их оценили в 94,8 млн рублей.
Электронные аукционы запланированы на конец марта — начало апреля. Рабочие зайдут на объекты сразу после заключения контрактов. Все ясли должны быть сданы к 1 августа 2019 года.
Ранее управление строительства заказывало проекты зданий яслей. Проектировщики должны были предусмотреть создание 135 новых мест в каждом учреждении дошкольного образования.
122