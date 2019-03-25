Общество

14 минут назад

В Липецке построят шесть яслей

122
#ясли #строительство
В Липецке построят шесть яслей

Здания пристроят к работающим детским садикам.

Управление строительства Липецка объявило шесть тендеров на строительство яслей при работающих детских садах. Смета аналогичных по цели проектов расходится почти в пять раз. За работы заплатят из бюджета Липецка.

В 17,9 млн рублей оценили стоимость строительства здания яслей для детсада №32 (улица Свиридова), Аналогичный проект для детсада №50 (микрорайон «Елецкий») оценили в 19,2 млн рублей. Как максимум в 20,1 млн рублей обойдется здание яслей для детсада №17 (улица Теперика), а для детсада №38 (Сокол) — в 20,4 млн рублей. В 23 млн рублей оценили строительство при детсаде №30 (29 микрорайон). Самый дорогостоящий тендер — ясли для детсада №119 (район улицы Юных Натуралистов): их оценили в 94,8 млн рублей.

Электронные аукционы запланированы на конец марта — начало апреля. Рабочие зайдут на объекты сразу после заключения контрактов. Все ясли должны быть сданы к 1 августа 2019 года.

Ранее управление строительства заказывало проекты зданий яслей. Проектировщики должны были предусмотреть создание 135 новых мест в каждом учреждении дошкольного образования.
122
#ясли #строительство

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пожарные с проверкой собирались прийти в сгоревшее овощехранилище в этом году
#пожар #Конь Колодезь
Пожарные с проверкой собирались прийти в сгоревшее овощехранилище в этом году

5 минут назад

Общество
«Если у вас нет собаки…»
#бешенство
«Если у вас нет собаки…»

11 минут назад

Общество
Липчанке в хлебе попалась железная скоба
#хлеб
3
Липчанке в хлебе попалась железная скоба

26 минут назад

Общество
В дело с бассейном из фекалий вмешалась прокуратура
#проверка #жалоба
1
В дело с бассейном из фекалий вмешалась прокуратура

34 минуты назад

Общество
Липчан ждут на хореографические мастер-классы
#мастер-класс
Липчан ждут на хореографические мастер-классы

сегодня, 11:15

Общество
Семей, приобретающих жилье в ипотеку в Липецкой области стало больше
#ипотека
Семей, приобретающих жилье в ипотеку в Липецкой области стало больше

сегодня, 10:54

Общество