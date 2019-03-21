Липецкие летчики готовятся к масштабным учениям

Авиаторы будут совершенствовать мастерство дневных и ночных полётов.

Экипажи Липецкого авиацентра приступили к подготовке к масштабным учениям, сообщает Министерство обороны России. В полетах задействовано около 20 самолетов Су-35С, Су-30СМ, Су-34, Су-24М, МиГ-29, Су-25 и других типов.



В ходе полетов экипажи истребительной и бомбардировочной авиации отрабатывают боевое применение по наземным целям на полигоне Погоново в Воронежской области, включая пуски неуправляемых ракет, стрельбу из авиационных пушек, бомбометание. Помимо этого летчики ВКС отрабатывает перехваты воздушных целей, элементы ближнего маневренного воздушного боя, фигуры сложного и высшего пилотажа, а также дозаправку в воздухе.



Полеты проходят в дневное и ночное время, в простых и сложных метеоусловиях. В них задействованы, в том числе, молодые пилоты.