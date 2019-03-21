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Липчане предпочитают панк-рок

24 863
#музыка #соцопрос
1
Липчане предпочитают панк-рок

В Воронеже -хип-хоп, а в Курске - попсу

По данным федерального социологического опроса проведенного независимым агентством Zoom Market в марте 2019 года самыми популярными музыкальными жанрами в России стали: хип-хоп, шансон и поп-музыка.
 
 Далее следуют такие жанры как: рок, электронная музыка, панк-рок, классическая музыка и джаз.

 6% респондентов попавших в выборку предпочитают слушать музыку на физических носителях (диски, пластинки и кассеты), а остальные жители России слушают музыку онлайн или по радио и телевидению. 

Липчане предпочитают слушать панк-рок, в соседнем Воронеже слушают хип-хоп, в Курске - поп-музыку.

По мнению эксперта мода в России на хип-хоп подходит к завершению и в течении 3-5 лет вкусы россиян кардинально поменяются. 

Опрос проводился по методу личных интервью в 36 городах РФ. Общая выборка составила 3600 интервью. В опросе приняли участие жители РФ в возрасте от 19 до 64 лет.

Фото: kafaizni.org



24 863
#музыка #соцопрос
1

Комментарии (24)

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Чиж&Со

3 минуты назад
Гость, это, уже не то
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Гость

12 минут назад
Северный Флот есть группа, бывшие КиШ
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Адвокат

14 минут назад
Группа Король и Шут - это лучшее, что было в отечественном рокнролле. Они установили такую планку, до которой еще долго никто не дотянется. Но вот только в Липецке предпочитают шансон и самую бездарную попсу.
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ГоЗть

14 минут назад
и это пример для подражания ?, если рассуждать так, как это делаешь ты, то это будет ненависть друг к другу просто.... Жизни и грехи у всех разные и у всех свои. Зачем ты лезешь в чужое грязное бельё? Мы здесь о музыке говорим вообще-то!
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Чудо в перьях

15 минут назад
Цвет настроения -синий.
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йож

16 минут назад
Accept, AC/DC, Metallica,
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ГоЗть

18 минут назад
это факт, да ты хоть слушал что-то из этого? Ты рассуждаешь как ребёнок. Или специально разжигаешь здесь негатив?
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ГоЗть

19 минут назад
Андрей Чикаго, извини не тебе писал!)
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Гость

19 минут назад
Странно что в Воронеже слушают хип хоп.. Этож родина сектора газа!
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ГоЗть

20 минут назад
Андрей Чикаго, да ты хоть слушал что-то из этого? Ты рассуждаешь как ребёнок. Или специально разжигаешь здесь неготив?
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