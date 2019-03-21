Липчане предпочитают панк-рок

В Воронеже -хип-хоп, а в Курске - попсу

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По данным федерального социологического опроса проведенного независимым агентством Zoom Market в марте 2019 года самыми популярными музыкальными жанрами в России стали: хип-хоп, шансон и поп-музыка.Далее следуют такие жанры как: рок, электронная музыка, панк-рок, классическая музыка и джаз.6% респондентов попавших в выборку предпочитают слушать музыку на физических носителях (диски, пластинки и кассеты), а остальные жители России слушают музыку онлайн или по радио и телевидению.Липчане предпочитают слушать панк-рок, в соседнем Воронеже слушают хип-хоп, в Курске - поп-музыку.По мнению эксперта мода в России на хип-хоп подходит к завершению и в течении 3-5 лет вкусы россиян кардинально поменяются.Опрос проводился по методу личных интервью в 36 городах РФ. Общая выборка составила 3600 интервью. В опросе приняли участие жители РФ в возрасте от 19 до 64 лет.