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Двое мужчин украли 8 400 яблонь

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#кража #яблоня #питомник
Двое мужчин украли 8 400 яблонь

Преступники проникли в питомник.

Лебедянский районный суд вынес приговор двум жителям региона, обвиняемым в краже в крупном размере. Преступники обокрали питомник яблонь. Злоумышленников нашли по следам обуви.

Как установил суд, кража была совершена в сентябре 2018 года. Двое мужчин на Ford Transit приезжали в питомник яблонь в районе деревни Катениха Лебедянского района. Их целью были молодые деревца. Злоумышленники выдергивали их из земли и бросали через забор. Таким методом мужчины украли 8 400 молодых яблонь. Ущерб от преступления оценили в 440 000 рублей. Еще до приговора мужчины выплатили питомнику часть суммы.

Суд признал мужчин виновными в краже. Обоим назначено по два года условного срока с четырьмя годами испытательного. Им придется полностью возместить ущерб от преступления — выплатить 300 000.
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#кража #яблоня #питомник

Комментарии (1)

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Уксус

сегодня, 09:57
Жрать народу нечего. Иванов, Сереженька, поделись заначками. Смотри как хр.еново живется нам
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