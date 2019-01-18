Двое мужчин украли 8 400 яблонь

Преступники проникли в питомник.

Лебедянский районный суд вынес приговор двум жителям региона, обвиняемым в краже в крупном размере. Преступники обокрали питомник яблонь. Злоумышленников нашли по следам обуви.



Как установил суд, кража была совершена в сентябре 2018 года. Двое мужчин на Ford Transit приезжали в питомник яблонь в районе деревни Катениха Лебедянского района. Их целью были молодые деревца. Злоумышленники выдергивали их из земли и бросали через забор. Таким методом мужчины украли 8 400 молодых яблонь. Ущерб от преступления оценили в 440 000 рублей. Еще до приговора мужчины выплатили питомнику часть суммы.



Суд признал мужчин виновными в краже. Обоим назначено по два года условного срока с четырьмя годами испытательного. Им придется полностью возместить ущерб от преступления — выплатить 300 000.