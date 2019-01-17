В Липецк из Украины идет «свиной грипп»

Медики уверяют, что больницы города готовы к эпидемии.

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Сегодня на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению и экологии Липецкого горсовета главный внештатный специалист по эпидемиологии областного управления здравоохранения Андрей Филатов рассказал о том, как на территории города реализуются мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ.Эпидемиолог сообщил, что по состоянию на начало декабря прошлого года в Липецке привито 44,6% населения, или на 0,4% больше плана. Прививки от гриппа получили 123 990 детей и подростков - на 4% больше, чем по итогам предыдущей кампании. На 10% больше привито взрослого населения. А вот работодатели подкачали - за их счет привито 22,5 тысячи липчан - на 6% меньше, чем в 2017 году.В областной клинической инфекционной больнице для больных гриппом в период эпидемии может быть развернуто до 420 коек - на сто больше от существующих. Для больных пневмонией может быть развернуто еще 240 коек.По словам Андрея Филатова, больницы города обеспечены медикаментами для борьбы с гриппом и ОРВИ на 106% от потребности. Так, препарата «тамифлю» у медиков - 101% от потребности, рибаварина - 100%, ингавирина и интерферонов - 82-86%. Обеспечены больницы на 136% даже скандальным арбидолом (отечественный препарат, который активно рекламировали глава государства Владимир Путин и руководитель МинздравсоцразвитияТатьяна Голикова, не включен в рекомендации ВОЗ по фармакологическому лечению пандемического гриппа A (H1N1) и других вирусов гриппа по причине «недостаточных данных об эффективности или безопасности, либо и том, и другом»).Новолипецкий комбинат - первый в закупках вакцин для города. И в этом году на предприятии привито больше работников, чем год назад, - ответил Андрей Филатов вице-спикеру горсовета Евдокии Бычковой, которая поинтересовалась этим вопросом.- Значит, отстали другие работодатели, - вздохнула депутат.Андрей Филатов сообщил, что вакцинация населения позволила значительно уменьшить количество заболевших гриппом в последние годы. И что такой удручающей ситуации по смертности от последствий гриппа, как в 2010 году, в Липецке уже не будет. По крайней мере, привитые от сезонного гриппа дети в взрослые не умирают.- В прошлом году от гриппа умер в Липецке один человек, в позапрошлом - два. Все они были не привиты, - сказал Андрей Филатов.В группе риска - беременные, лица с хроническими заболеваниями легких, больные сахарным диабетом, страдающие ожирением люди. Грипп может убить непривитых больных из этой группы населения.- В этом году грипп лабораторно выявлен уже у 28 жителей города. Никто из них не умер, - сказал медик.Внештатный специалист по эпидемиологии областного управления здравоохранения сообщил, что грипп уже свирепствует в некоторых регионах России. В этом году грипп штамма Н1N1, который называется «свиным гриппом», идет, по словам главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области Станислава Савельева, в Россию из Европы - Румынии и Украины, а также из Грузии. В Липецке уже появились больные этим вирусом гриппа.