На автомобиль липчанина с надземного дорожного перехода упала глыба снега

В итоге у «Шкоды-Рапид» разбито лобовое стекло и промята крыша.

В редакцию GOROD48 позвонил житель Липецка и сообщил, что на его автомобиль «Шкода Рапид» с надземного дорожного перехода упала глыба снега.



- 15 января я поехал в село Панино по объездной трассе. Когда проезжал под мостом, мою машину так тряхнуло, что я подумал, что на меня обвалился мост! Я вырулил на обочину их потока машин, остановился и заметил, что все мои колени - в осколках стекла. Выскочил из машины, смотрю, а на крыше - горка снега, - рассказывает пострадавший.



Инцидент случился, судя по указателю Росавтодора, на 301 километре окружной трассы напротив дома №14 по Космическому переулку.



- Я позвонил по телефону 112. Рассказал, как было дело. Дождался участкового уполномоченного, который сфотографировал полученные моим автомобилем повреждения. Потом своим ходом потихоньку добрался до Липецка и поставил машину в гараж, - говорит автомобилист.



В итоге обрушения с моста глыбы снега у «Шкоды-Рапид» 2015 года разбито лобовое стекло и промята крыша.





