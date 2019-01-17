Происшествия
сегодня, 13:24
На автомобиль липчанина с надземного дорожного перехода упала глыба снега
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В итоге у «Шкоды-Рапид» разбито лобовое стекло и промята крыша.
В редакцию GOROD48 позвонил житель Липецка и сообщил, что на его автомобиль «Шкода Рапид» с надземного дорожного перехода упала глыба снега.
- 15 января я поехал в село Панино по объездной трассе. Когда проезжал под мостом, мою машину так тряхнуло, что я подумал, что на меня обвалился мост! Я вырулил на обочину их потока машин, остановился и заметил, что все мои колени - в осколках стекла. Выскочил из машины, смотрю, а на крыше - горка снега, - рассказывает пострадавший.
Инцидент случился, судя по указателю Росавтодора, на 301 километре окружной трассы напротив дома №14 по Космическому переулку.
- Я позвонил по телефону 112. Рассказал, как было дело. Дождался участкового уполномоченного, который сфотографировал полученные моим автомобилем повреждения. Потом своим ходом потихоньку добрался до Липецка и поставил машину в гараж, - говорит автомобилист.
В итоге обрушения с моста глыбы снега у «Шкоды-Рапид» 2015 года разбито лобовое стекло и промята крыша.
- 15 января я поехал в село Панино по объездной трассе. Когда проезжал под мостом, мою машину так тряхнуло, что я подумал, что на меня обвалился мост! Я вырулил на обочину их потока машин, остановился и заметил, что все мои колени - в осколках стекла. Выскочил из машины, смотрю, а на крыше - горка снега, - рассказывает пострадавший.
Инцидент случился, судя по указателю Росавтодора, на 301 километре окружной трассы напротив дома №14 по Космическому переулку.
- Я позвонил по телефону 112. Рассказал, как было дело. Дождался участкового уполномоченного, который сфотографировал полученные моим автомобилем повреждения. Потом своим ходом потихоньку добрался до Липецка и поставил машину в гараж, - говорит автомобилист.
В итоге обрушения с моста глыбы снега у «Шкоды-Рапид» 2015 года разбито лобовое стекло и промята крыша.
10 1699
Проехал бы на 3 сек.раньше
ХеХ
Саня Калашников
Справедливый
skrip
гостья
неадекватная женщина со вкусом
неадекватная женщина со вкусом
Куларес
неадекватная женщина со вкусом