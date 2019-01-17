Происшествия

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На автомобиль липчанина с надземного дорожного перехода упала глыба снега

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На автомобиль липчанина с надземного дорожного перехода упала глыба снега

В итоге у «Шкоды-Рапид» разбито лобовое стекло и промята крыша.

В редакцию GOROD48 позвонил житель Липецка и сообщил, что на его автомобиль «Шкода Рапид» с надземного дорожного перехода упала глыба снега.

- 15 января я поехал в село Панино по объездной трассе. Когда проезжал под мостом, мою машину так тряхнуло, что я подумал, что на меня обвалился мост! Я вырулил на обочину их потока машин, остановился и заметил, что все мои колени - в осколках стекла. Выскочил из машины, смотрю, а на крыше - горка снега, - рассказывает пострадавший.

Инцидент случился, судя по указателю Росавтодора, на 301 километре окружной трассы напротив дома №14 по Космическому переулку.

- Я позвонил по телефону 112. Рассказал, как было дело. Дождался участкового уполномоченного, который сфотографировал полученные моим автомобилем повреждения. Потом своим ходом потихоньку добрался до Липецка и поставил машину в гараж, - говорит автомобилист.

В итоге обрушения с моста глыбы снега у «Шкоды-Рапид» 2015 года разбито лобовое стекло и промята крыша.


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Комментарии (10)

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Проехал бы на 3 сек.раньше

8 минут назад
или позже и ничего не было бы. Судьба.
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ХеХ

17 минут назад
Саня Калашников, это инфа из личого опыта?
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Саня Калашников

30 минут назад
У заднеприводного коленки осколками поцарапались, как он теперь перед своим любовником на коленях стоять будет ?
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Справедливый

42 минуты назад
С каких пор 911 ?
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skrip

49 минут назад
Рядом с переходами стоят будки.Переодически там маячат люди.Возможно это те лица которые обязаны убирать снег
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гостья

53 минуты назад
а чего хотели то донести этой новостью? нам пойти демонтировать эти переходы? или он ущерб ,как модно, хочет от кого то? А если бы снег с елки упал в лесу, то кому ущерб присудят? Ну ради интереса то...
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неадекватная женщина со вкусом

55 минут назад
Куларес, ясен пень дешевле! Дешевле стоимость - меньше откат!
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неадекватная женщина со вкусом

56 минут назад
Какой дурак устанавливает во-первых надземные переходы в черте города, во-вторых убогие поликарбонатные навесы? С них постоянно снег сыпется.
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Куларес

58 минут назад
Не дешевле было поставить светофор по требованию в этом месте,кто ходит по этим переходам деньги на ветер
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неадекватная женщина со вкусом

58 минут назад
О! Мои любимые полукруглые навесы из поликарбоната снова в новостях!
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