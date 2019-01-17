Общество

32 минуты назад

Киоск с фаст-фудом оштрафовали за тотальную антисанитарию

5 712
#проверка #шаурма #штраф
Киоск с фаст-фудом оштрафовали за тотальную антисанитарию

Владелец бизнеса уверяет, что устранил нарушения.

Судья Правобережного районного суда Липецка рассмотрел административное дело в отношении местного бизнесмена, занимающегося торговлей шаурмой и хот-догами на улице Зегеля. В ходе проверки в киоске с фаст-фудом нашли целый список нарушений закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В киоск в конце ноября с проверкой нагрянули специалисты Роспотребнадзора. Там они увидели, что в помещении отсутствует централизованное водоснабжение и канализация. Холодная вода привозится в ларек неизвестно откуда и потом подогревается в чайнике, сточные воды сотрудники собирают в специальное ведро и выливают в городскую ливневку. Кроме этого, планировка киоска не соответствует его производственной мощности: там могут пересекаться готовые блюда - шаурма, шашлык, хот-доги, салат и бутерброды - и сырое мясо. Все это готовилось на одной разделочной доске ножами без маркировки. В качестве сырья и полуфабрикатов используется продукция неизвестного происхождения без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции; фритюр для блюд не меняется по две недели.

Бизнесмен признал все нарушения и пояснил, что уже устранил их. Так как ранее предпринимателя не наказывали за санитарные нарушения, то суд назначил ему мягкое наказание – штраф в 5 000 рублей.
5 712
#проверка #шаурма #штраф

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алкан с пятнадцатого

9 минут назад
В этот чайник продавец ссыт и под дерево выливает. Приятного аппетита!
ответить

48

9 минут назад
А когда разрешение на открытие давали,что не видели этих недостатков?! Наказывать не только хозяина надо,но и того,кто выдал разрешение на открытие,и не 5000,а на 55000,может думать хоть чуточку будут.
ответить

ttt

16 минут назад
И это в центре города, НАПРОТИВ ПРОКУРАТУРЫ!!!!!!!!!!!!! Теперь представьте, что творится в отдаленных районах. Представить страшно.
ответить

Animal planet

23 минуты назад
А это не в том киоске была акция "Купи четуре чебурека- собири кошку"?
ответить

007

27 минут назад
Вы об этом только узнали ? А вы русский аппетит проверьте куда они помои выливают ?
ответить

Еще в рубрике

Как Путин скажет
#Игорь Артамонов
9
Как Путин скажет

37 минут назад

Общество
Пресс-конференция Игоря Артамонова (видеотрансляция)
#Игорь Артамонов
7
Пресс-конференция Игоря Артамонова (видеотрансляция)

53 минуты назад

Общество
Игорь Артамонов представил своего нового заместителя, который сменит Юрия Божко
32
Игорь Артамонов представил своего нового заместителя, который сменит Юрия Божко

55 минут назад

Общество
Чиновники подарили песню Липецкой области
#юбилей #флешмоб
28
Чиновники подарили песню Липецкой области

сегодня, 08:27

Общество
В преддверии паводка на территории Каменного лога снесут несколько гаражей
#паводок
16
В преддверии паводка на территории Каменного лога снесут несколько гаражей

вчера, 17:28

Общество
В Липецке появился дом с «душком»
#управляющие компании #мусор
38
В Липецке появился дом с «душком»

вчера, 17:22

Общество