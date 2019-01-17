Общество
32 минуты назад
Киоск с фаст-фудом оштрафовали за тотальную антисанитарию
Владелец бизнеса уверяет, что устранил нарушения.
Судья Правобережного районного суда Липецка рассмотрел административное дело в отношении местного бизнесмена, занимающегося торговлей шаурмой и хот-догами на улице Зегеля. В ходе проверки в киоске с фаст-фудом нашли целый список нарушений закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
В киоск в конце ноября с проверкой нагрянули специалисты Роспотребнадзора. Там они увидели, что в помещении отсутствует централизованное водоснабжение и канализация. Холодная вода привозится в ларек неизвестно откуда и потом подогревается в чайнике, сточные воды сотрудники собирают в специальное ведро и выливают в городскую ливневку. Кроме этого, планировка киоска не соответствует его производственной мощности: там могут пересекаться готовые блюда - шаурма, шашлык, хот-доги, салат и бутерброды - и сырое мясо. Все это готовилось на одной разделочной доске ножами без маркировки. В качестве сырья и полуфабрикатов используется продукция неизвестного происхождения без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции; фритюр для блюд не меняется по две недели.
Алкан с пятнадцатого
48
ttt
Animal planet
007