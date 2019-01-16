Общество

сегодня, 16:45

Яйца подорожали, но администрация Липецкой области продолжает гордиться ценами в регионе

18 796
#Цены #статистика #потребительская корзина
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Яйца подорожали, но администрация Липецкой области продолжает гордиться ценами в регионе

Нас убеждают, что регион занимает 3-е место в России по дешевизне основных продуктов.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области опубликовало отчет об уровне розничных цен на основные продукты питания в регионе за декабрь. И данные как обычно вышли победными.

Региональные чиновники утверждают, что по дешевизне продуктов Липецкая область занимает 2-е место в ЦФО, а в среднем по России – 3-е.

В декабре стремительно дорожали яйца, но и они не перестали быть предметом особой гордости администрации. Если верить официальному отчету, десяток яиц у нас стоит в среднем – 61,62 руб. Это второй показатель в России. Средняя цена важнейшего продукта в ЦФО составляет 68,97 руб., а в России – 70,93.

По пяти наименованиям продуктов цены в Липецкой области признаны самыми низкими в ЦФО: баранина (кроме бескостного мяса) – 296,59 (376,55 – по России); свежие и мороженные куры - 133,42 (151,27); мороженая неразделанная рыба – 107,77 (152,14); сахарный песок – 41,95 (46,23); ржаной хлеб – 29,37 (48,13).

По восьми наименованиям Липецкая область занимает 2-е и 3-и места по дешевизне, еще по четырем видам – 4-е.

Отметим, что в расчет берутся только те продукты, которые входят в так называемую потребительскую корзину – 24 наименования. Причем продукты туда включены вовсе не высшего качества, а пригодные лишь для выживания.

Администрация региона с гордостью подчеркивает, что в последние месяцы Липецкая область постоянно входила в число лидеров среди 85 субъектов РФ: в августе, сентябре – 1 место, в январе, феврале, мае, июле – 2 место, в марте, апреле, июне, декабре – 3 место, в ноябре – 4 место.

А с ростом цен на яйца, как мы уже писали сегодня, попробует разобраться прокуратура.

Фото pixabay.com

18 796
#Цены #статистика #потребительская корзина
1

Комментарии (18)

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Юлия

16 минут назад
Лапшавесы! Покажите мне сахарный песок по 41, 95(46,23)!? Недавно в Ленте была АКЦИЯ! на сахар, и цена по АКЦИИ! составляла 47 рублей! Болтуны.
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к

28 минут назад
И лучше к сожалению не будет....
ответить

Н

31 минуту назад
С народа надо драть три шкуры,чтобы всё,что зарабатываем тут же отдать,а потом думать,где же взять деньги на еду,одежду,лекарства
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Цак

35 минут назад
Администрация Липецкой области живет на Плюке
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Кто -то сказал из "великих"

41 минуту назад
Зарабатывать не умеете , а не цены высокие....
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Торговые

42 минуты назад
сети принадлежат иностранцам ,им никто не указ ,по какой цене хотят продавать ,по такой и будут ,а Путин может только наблюдать и успокаивать наивный народ .
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Путину

45 минут назад
Спасибо за мощный экономический рывок и рост благосостояния ! ,долгих лет тебе царствовать , чтоб народ скорее сдох с голодухи!
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\\\

55 минут назад
Горожанин, в красном и белом яйца 59.9, это я так понимаю, самые дешевые на рынке. Бабки сами создают ажиотаж. У киосков с яйцами душатся, как к войне готовятся, идиотки. Был бы сплоченный народ, перестал бы покупать яйца хотя бы 2-3 недели, вот бы они жадных производителей и перетухли бы, ну возможно пустили бы тухлятину в выпечку по бросовой цене. Это явный заговор, так как в раз подскочили с 37до 60 ти р. Для чего дармоеды с антимонопольной службы? Да вообще, для чего вся братва плешивого? С ценами а бензин не смогли со своими друганами договориться. Да им это на руку. Будьте прокляты, кто голосовал за ботоксного.
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Горожанин

сегодня, 17:12
Скажите где такие цены, поеду куплю оптом!!!
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Антисоветчик

сегодня, 17:06
А при чём тут яйца? Подорожало ВСЁ, бензин подорожал, продукты подорожали, услуги ЖКХ стали дороже. Жмут все соки, никак не нажрутся, твари. Что бы вы все сдохли, во главе со своим ботоксным уродцем.
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