Яйца подорожали, но администрация Липецкой области продолжает гордиться ценами в регионе

Нас убеждают, что регион занимает 3-е место в России по дешевизне основных продуктов.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области опубликовало отчет об уровне розничных цен на основные продукты питания в регионе за декабрь. И данные как обычно вышли победными.

Региональные чиновники утверждают, что по дешевизне продуктов Липецкая область занимает 2-е место в ЦФО, а в среднем по России – 3-е.

В декабре стремительно дорожали яйца, но и они не перестали быть предметом особой гордости администрации. Если верить официальному отчету, десяток яиц у нас стоит в среднем – 61,62 руб. Это второй показатель в России. Средняя цена важнейшего продукта в ЦФО составляет 68,97 руб., а в России – 70,93.

По пяти наименованиям продуктов цены в Липецкой области признаны самыми низкими в ЦФО: баранина (кроме бескостного мяса) – 296,59 (376,55 – по России); свежие и мороженные куры - 133,42 (151,27); мороженая неразделанная рыба – 107,77 (152,14); сахарный песок – 41,95 (46,23); ржаной хлеб – 29,37 (48,13).

По восьми наименованиям Липецкая область занимает 2-е и 3-и места по дешевизне, еще по четырем видам – 4-е.

Отметим, что в расчет берутся только те продукты, которые входят в так называемую потребительскую корзину – 24 наименования. Причем продукты туда включены вовсе не высшего качества, а пригодные лишь для выживания.

Администрация региона с гордостью подчеркивает, что в последние месяцы Липецкая область постоянно входила в число лидеров среди 85 субъектов РФ: в августе, сентябре – 1 место, в январе, феврале, мае, июле – 2 место, в марте, апреле, июне, декабре – 3 место, в ноябре – 4 место.

А с ростом цен на яйца, как мы уже писали сегодня, попробует разобраться прокуратура.



Фото pixabay.com