Общество

сегодня, 15:15

Прокуроры найдут виновных в росте цен на яйца

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#цена #прокуратура #яйца
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Прокуроры найдут виновных в росте цен на яйца

Люди в погонах пойдут по магазинам.

В городские и районные прокуратуры Липецкой области поступит требование провести мониторинг цен на товар из списка социально-значимых продуктов. Об этом GOROD48 сообщила старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.

- Накануне в прокуратуру области поступила информация от регионального антимонопольной службы о повышении цен на яйца. В связи с обращением, мы направим прокуроров на мониторинг цен в магазинах региона. Им предстоит установить отсутствие или наличие завышение цен на товар из списка социально-значимых продуктов, - уточнила Татьяна Ткачёва. - Если будет установлено необоснованное завышение цены, то это лицо — производителя, оптовика, поставщика или магазин - ждет административная ответственность по ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования». Размер взыскания достигает 50 000 рублей или дисквалификации до трех лет для должностных лиц, для юридических лиц - штраф в двукратном размере излишне полученной выручки за весь период, в течение которого совершалось правонарушение.

Как сообщили GOROD48 в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», цены на яйца в Липецкой области резко выросли в декабре прошлого года. По данным учреждения, причиной скачка стало отсутствие конкуренции на местном рынке. Раньше яйца липчанам поставляла местная птицефабрика, предприятия из Орловской и Воронежской области. Последнее подкосил птичий грипп, орловчане заявили о банкротстве. Увидев отсутствие конкуренции и предрекая высокий спрос, липецкие производители решили увеличить цены, считают в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Чиновники попросили антимонопольщиков и прокуроров заняться ситуацией.

Напомним, что по данным Липецкстата цены на продукты питания в регионе в декабре выросли в среднем на 1,9% (за год на 6,6%). Самый заметный прирост цен наблюдался на яйца — на 19%. Так, в крупном сетевом магазине десяток куриных яиц в начале месяца можно было найти за 51 рубль 99 копеек, а к середине месяца десяток предлагали уже за 80 рублей 99 копеек. К концу года цены несколько опустились.
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#цена #прокуратура #яйца
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Комментарии (12)

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Житель

27 минут назад
Это главный Петух Путин виноват!Знаю где его искать .
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Лада

27 минут назад
Animal planet, аха-ха-ха, говорят еще колбаса сильно подорожает)))
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Лада

30 минут назад
Уж найдите пожалуйста, перед Новым Годом по 150 руб.за десяток домашних яиц отдали в славном граде Задонске, ссылаются на цены в магазинах...
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Animal planet

30 минут назад
А у меня есть коробка из под липецких яиц,и там написано "Липецкптица яйцами гордится! :)))))))
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чаки

41 минуту назад
Как они будут пукина искать в Липецких магазинах
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гостья

сегодня, 15:42
Истина, ну да...Сталина бы на них
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МестныйЯ

сегодня, 15:39
серый, согласно успокаивающей вони от Правительства - значимые продукты не особо не подорожали. Ага! Только вот, ска, пакет молока был емкостью 1 литр, а сейчас внешне такой же пакет ёмкостью 875мл стоит на 2 рубля дороже. Не присматриваясь можно покивать телевизору, что действительно всё почти без изменений)) Так что ждём упаковку из 9 яиц по цене 10-тка)))
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Истина

сегодня, 15:38
Если бы они их не только нашли, но и пулю в лоб пустили многочисленным посредникам, накручивающим цены, яйца бы стоили по 20 рублей.
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серый

сегодня, 15:31
все молочное особенно детское выросло минимум на 20%
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Animal planet

сегодня, 15:24
Это хорошо,что прокуроры возьмутся за яйца:)))
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