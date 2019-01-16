Прокуроры найдут виновных в росте цен на яйца

Люди в погонах пойдут по магазинам.

В городские и районные прокуратуры Липецкой области поступит требование провести мониторинг цен на товар из списка социально-значимых продуктов. Об этом GOROD48 сообщила старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева.



- Накануне в прокуратуру области поступила информация от регионального антимонопольной службы о повышении цен на яйца. В связи с обращением, мы направим прокуроров на мониторинг цен в магазинах региона. Им предстоит установить отсутствие или наличие завышение цен на товар из списка социально-значимых продуктов, - уточнила Татьяна Ткачёва. - Если будет установлено необоснованное завышение цены, то это лицо — производителя, оптовика, поставщика или магазин - ждет административная ответственность по ст. 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования». Размер взыскания достигает 50 000 рублей или дисквалификации до трех лет для должностных лиц, для юридических лиц - штраф в двукратном размере излишне полученной выручки за весь период, в течение которого совершалось правонарушение.



Как сообщили GOROD48 в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности», цены на яйца в Липецкой области резко выросли в декабре прошлого года. По данным учреждения, причиной скачка стало отсутствие конкуренции на местном рынке. Раньше яйца липчанам поставляла местная птицефабрика, предприятия из Орловской и Воронежской области. Последнее подкосил птичий грипп, орловчане заявили о банкротстве. Увидев отсутствие конкуренции и предрекая высокий спрос, липецкие производители решили увеличить цены, считают в ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Чиновники попросили антимонопольщиков и прокуроров заняться ситуацией.



Напомним, что по данным Липецкстата цены на продукты питания в регионе в декабре выросли в среднем на 1,9% (за год на 6,6%). Самый заметный прирост цен наблюдался на яйца — на 19%. Так, в крупном сетевом магазине десяток куриных яиц в начале месяца можно было найти за 51 рубль 99 копеек, а к середине месяца десяток предлагали уже за 80 рублей 99 копеек. К концу года цены несколько опустились.