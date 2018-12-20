Администрация Липецкой области объяснила, почему подорожала наша гордость - яйца

Бензин дорожает, упаковки стали более качественными, азербайджанцы ушли с рынка, да и вообще - не сезон.

Липецкая область гордиться своими низкими ценами в официальных статистических документах. В декабре был опубликован очередной отчет Росстата, согласно которому стоимость 24-х наименований так называемых социально значимых продуктов питания у нас ниже, чем в среднем в Центральном федеральном округе. А, например, липецкие куриные яйца и вовсе - самые дешевые в ЦФО и стоят всего 51 рубль за десяток.

Читатели GOROD48 забросали новость комментариями - мол, где чиновники видели такие дешевые яйца?

На сайте ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» косвенно признали - дескать да, погорячились и отметили рост цен на один из основных видов питания. Так, в крупном сетевом магазине десяток куриных яиц в начале месяца можно было найти за 51 рубль 99 копеек, а к середине месяца они стоили уже 80 рублей 99 копеек. Темпы роста за две недели составили 55 процентов.

- Цена на яйцо куриное сильно зависит от сезонности, - объяснили в ОКУ, - Осенью куры несутся хуже, объемы производства падают, возникает дефицит яйца и отпускные, а значит и розничные цены, растут.

А еще на уровень цен на яйца, по словам, чиновников повлияло набирающее темпы в России подорожание всего на свете.

- Помимо сезонности, негативное влияние на ценообразование оказало подорожание кормов, упаковки, повышение тарифов ЖКХ и цен на бензин, - признали в агентстве.

В отчете приведен пример - яйца производства «Экоптица» (Липецк) подорожали до 65 рублей. Это случилось (цитируем»): «из-за внедрения новой, более качественной упаковки». Что же, упаковка - дело нужное. Но как далека новая цена от чиновничьего отчета в 51 рубль!

А еще яиц на липецком рынке стало меньше. В связи с птичьим гриппом приостановил деятельность один из крупнейших производителей яйца птицефабрика «Бобровская» (Воронежская область), в стадии банкротства находится одна из крупных птицефабрик в Орловской области. Кроме того, в Липецкую область прекратились поставки яиц из Азербайджана, что для нашего региона оказалось, словно серпом по указанному виду товара.

- Все это привело к уходу с рынка порядка 100 млн.шт. яйца куриного и ажиотажному спросу на продукцию со стороны торговых предприятий, - констатировали чиновники.

Впрочем, не все так плохо, ведь на страже интересов жителей Липецкой области недреманно стоят работники администрации Липецкой области. И они добились, например, от сетевого магазина снижения цены на яйца с 79 до 69 рублей (начинали месяц, напомним, с 51,99). Это, конечно, тоже совсем не по отчету Росстата, но все же лучше, чем ничего. Словом, времена непростые, поэтому берегите яйца.



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