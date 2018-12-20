Общество

сегодня, 09:27

Администрация Липецкой области объяснила, почему подорожала наша гордость - яйца

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#Цены #Росстат #статистика #яйца
Администрация Липецкой области объяснила, почему подорожала наша гордость - яйца

Бензин дорожает, упаковки стали более качественными, азербайджанцы ушли с рынка, да и вообще - не сезон.

Липецкая область гордиться своими низкими ценами в официальных статистических документах. В декабре был опубликован очередной отчет Росстата, согласно которому стоимость 24-х наименований так называемых социально значимых продуктов питания у нас ниже, чем в среднем в Центральном федеральном округе. А, например, липецкие куриные яйца и вовсе - самые дешевые в ЦФО и стоят всего 51 рубль за десяток.

Читатели GOROD48 забросали новость комментариями - мол, где чиновники видели такие дешевые яйца?

На сайте ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности» косвенно признали - дескать да, погорячились и отметили рост цен на один из основных видов питания. Так, в крупном сетевом магазине десяток куриных яиц в начале месяца можно было найти за 51 рубль 99 копеек, а к середине месяца они стоили уже 80 рублей 99 копеек. Темпы роста за две недели составили 55 процентов.

- Цена на яйцо куриное сильно зависит от сезонности, - объяснили в ОКУ, - Осенью куры несутся хуже, объемы производства  падают, возникает дефицит яйца и отпускные, а значит и розничные цены, растут.

А еще на уровень цен на яйца, по словам, чиновников повлияло набирающее темпы в России подорожание всего на свете.

- Помимо сезонности, негативное влияние на ценообразование оказало подорожание кормов, упаковки, повышение тарифов ЖКХ и цен на бензин, - признали в агентстве.

В отчете приведен пример - яйца производства «Экоптица» (Липецк) подорожали до 65 рублей. Это случилось (цитируем»): «из-за внедрения новой, более качественной упаковки». Что же, упаковка - дело нужное. Но как далека новая цена от чиновничьего отчета в 51 рубль!

А еще яиц на липецком рынке стало меньше. В связи с птичьим гриппом приостановил деятельность один из крупнейших производителей яйца птицефабрика «Бобровская» (Воронежская область), в стадии банкротства находится одна из крупных птицефабрик в Орловской области. Кроме того, в Липецкую область прекратились поставки яиц из Азербайджана, что для нашего региона оказалось, словно серпом по указанному виду товара.

- Все это привело к уходу с рынка порядка 100 млн.шт. яйца куриного и ажиотажному спросу на  продукцию со стороны торговых предприятий, - констатировали чиновники.

Впрочем, не все так плохо, ведь на страже интересов жителей Липецкой области недреманно стоят работники администрации Липецкой области. И они добились, например, от сетевого магазина снижения цены на яйца с 79 до 69 рублей (начинали месяц, напомним, с 51,99). Это, конечно, тоже совсем не по отчету Росстата, но все же лучше, чем ничего. Словом, времена непростые, поэтому берегите яйца.

Фото http://rulim.org


15 1767
#Цены #Росстат #статистика #яйца

Комментарии (15)

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Макс

7 минут назад
как сказал Артамонов - это не цены высокие, это вы бедные.
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гостья

12 минут назад
короче, да это мы с вами здесь знаем цены на самом деле, а к министрам ушел красивый отчет, где конечно же указали, что у нас всё хорошо)))) и цены у нас ваще снизились, а не повысились на самые ходовые продукты на 55%)))) и потом высший состав руководителей страны и не понимает, а что люди то возмущаются, ведь по отчетам всё красиво и хорошо)))) вот так и получается, что там отчётность, а здесь факты не сходящиеся с этой отчётностью)))
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Конкуренция и открытый рынок-

14 минут назад
это единственный способ снижения цены. Все остальное-ложь!
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короче

28 минут назад
заврались эти органы, а они и даром не нужны в условиях рынка, который сам диктует цены, а их оправдания всякие вообще ни к чему
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гостья

32 минуты назад
Липецк, да упаковка - это отмазка, а просто вспоминается анекдот: увеличился доллар, увеличились цены, упал доллар, увеличились цены...так дело то не в долларе....А по факту: за каким фиком увеличивать цену из-за упаковки?????? Да хоть без упаковки продавайте, народ и со своими придет авоськами
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Липецк

38 минут назад
Да потому что так уж повелось, что к новому году ВСЕ дорожает. А про упаковку аж зло берет, какая мне на хер разница в какой упаковке, если мне её на мусорку выкидывать.
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гостья

44 минуты назад
а может и другие продукты проверить и на самом деле статистика будет далека от факта? а ведь правительству дают статистику, а потом люди не понимают, почему они далеки от народа, да потому что местные статисты готовят "золотую" отчетность и кричат, что все хорошо, а на самом деле??? при этом дорого стоят не заморские помидоры и ананасы, а свои местные продукты...и это наша огромная страна, в которой при этом яйца основной продукт питания....и как здесь не жиреть людям, если белковые продукты просто уже скоро невозможно будет купить и будем как в 90е макарошки с кетчупом подешевле
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Петя

54 минуты назад
Сегодня ботоксное чудо будет нам вешать лапшу на пресс-конференции. Запасаемся покорном и включаем телевизор. На манеже выступает лживый Путин.
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Росстат

59 минут назад
получит по яйцу- палкой.Отчеты и статистика Росстата к реальной жизни отношения не имеют.Диктатор через день рассказывает в каком охренительном сорте дерьма мы живем и гордимся нашими достижениями. Козлы!
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Иван

сегодня, 09:46
если бы Олег Петрович был бы с нами (а не уехал в Москву) то яйца б не подорожали!
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