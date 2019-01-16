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сегодня, 15:19

Реку Дон начнут спасать

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#река #Дон
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Реку Дон начнут спасать

Пока в пределах Данковского района

Начальником управления и природных ресурсов Липецкой области Елены Бадулиной с участием начальника отдела водных ресурсов по Липецкой области Донского БВУ, главы администрации Данковского района, представителей администрации Данкова и других специалистов проведено совещание по разработке проектной документации по экологической реабилитации реки Дон на территории Данкова и Данковского района.

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрена реализация национального проекта «Экология», составной частью которого является проект «Сохранение уникальных водных объектов».
Целью проекта «Сохранение уникальных водных объектов» является экологическая реабилитация и расчистка уникальных водных объектов (рек, водохранилищ), которые являются наиболее значимыми для развития водохозяйственного комплекса.

Финансирование мероприятий по реабилитации и расчистке уникальных водных объектов предусмотрено с привлечением средств федерального бюджета.

Экологическая реабилитация предполагает комплексный подход, включающий улучшение качества воды, восстановление гидрологических и гидравлических характеристик основного русла реки, удаление донных отложений, закрепление берегов на участках их разрушения, организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос, снижение объема поступающих ненормативно очищенных сточных вод, сообщают в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.
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#река #Дон
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Комментарии (7)

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Лада

24 минуты назад
ЭкоЛох, а как бабло на очистных срубишь? Правильно, никак)))
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45

29 минут назад
Черкизон пусть спасает, все их дерьмо в реках! Чего тужиться зазря?????????????
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ЭкоЛох

30 минут назад
ОЧИСТНЫЕ СТРОЙТЕ, А НЕ МАРТЫШКИНЫМ ТРУДОМ ЗАНИМАЙТЕСЬ! Воронеж уж который год спасают, а го..но все льют и льют, очистных нет, частный сектор без канализации! Государевы деньги на глазах утекают вместе с го...ном
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ДНР

41 минуту назад
Все спасли -но по факту все разрушено и в дерьме.
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123

44 минуты назад
очистные в области сделайте и будет вам счастье) по-другому не спасити
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Хома Брут

54 минуты назад
Да ладно?!
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НЕНЕЛ

58 минут назад
Хорошая была река , а теперь начнут спасать .....Промышленность , экономику , армию , образование и медицину уже спасли.....
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