Реку Дон начнут спасать

Пока в пределах Данковского района

Начальником управления и природных ресурсов Липецкой области Елены Бадулиной с участием начальника отдела водных ресурсов по Липецкой области Донского БВУ, главы администрации Данковского района, представителей администрации Данкова и других специалистов проведено совещание по разработке проектной документации по экологической реабилитации реки Дон на территории Данкова и Данковского района.



В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрена реализация национального проекта «Экология», составной частью которого является проект «Сохранение уникальных водных объектов».

Целью проекта «Сохранение уникальных водных объектов» является экологическая реабилитация и расчистка уникальных водных объектов (рек, водохранилищ), которые являются наиболее значимыми для развития водохозяйственного комплекса.



Финансирование мероприятий по реабилитации и расчистке уникальных водных объектов предусмотрено с привлечением средств федерального бюджета.



Экологическая реабилитация предполагает комплексный подход, включающий улучшение качества воды, восстановление гидрологических и гидравлических характеристик основного русла реки, удаление донных отложений, закрепление берегов на участках их разрушения, организацию водоохранных зон и прибрежных защитных полос, снижение объема поступающих ненормативно очищенных сточных вод, сообщают в управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области.

