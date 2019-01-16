Общество
25 минут назад
Олег Королев: «Область потеряла великого пахаря»
10 1452
От респекта до полного неприятия: политики и промышленники прокомментировали отставку Юрия Божко.
Отставка первого заместителя главы администрации области Юрия Божко вызвала не меньшую бурю в местном политикуме, чем прошлогодний уход губернатора Олега Королева. Еще бы, ведь в спарке они проработали 15 лет!
- Область потеряла великого пахаря! Думаю, равных Юрию Николаевичу по его деловым качествам в регионе нет, - так прокомментировал GOROD48 отставку своего соседа по закрытому коттеджному поселку в селе Ленино сенатор Олег Королев.
- Я приветствую такое решение врио губернатора! Это - отличный подарок всему населению области к ее 65-летнему юбилею! - заявил GOROD48 внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников.
Депутат вспомнил прошлогоднюю историю с разоблачением вольным сетевым сообществом «Диссернет» кандидатских диссертаций Юрия Божко и его жены Татьяны Божко, работающей и.о. управляющей областным отделением ГУ Банка России по ЦФО.
- Вслед за этим липовым кандидатом на выход должен уйти Николай Тагинцев, тоже липовый ученый, которого врио губернатора назначил на должность первого вице-губернатора. Думаю, Игорь Артамонов, простой банкир, очень неудобно себя чувствует в компании этих маститых кандидатов экономических наук, вот и избавляется от них потихоньку, - говорит Олег Хомутинников.
Для Олега Хомутинникова не важно, будет ли первым замом у врио губернатора варяг или местный чиновник. Мол, для ХХI века это - не принципиально. Но он пока не видит оттепели в политическом климате региона, ведь врио губернатора, изъявивший желание идти на осенние выборы, пока не изменил региональное законодательство, не разрешающее идти на должность главы региона самовыдвиженцам.
Для гендиректора ОАО «Трест «Липецкстрой» Валерия Сешенова уход Юрий Божко - беда.
- Очень сильно сожалею о случившемся. Юрий Николаевич - отменный профессионал! За все время моей работы в строительстве никаких конфликтов у меня с ним не было. Не было даже намека и на какие-то противозаконные действия, связанные с выдачей разрешений на аренду земельных участков под застройку. Мне лично его будет не хватать. Мне будет некомфортно без Юрий Божко, стоявшего у руля строительного комплекса области.
По словам Валерия Сешенова, области не нужен на должности первого вице-губернатора варяг. Только липчанин!
- При варяге, каким бы умом он не обладал, регион потеряет два года в развитии, если должность Юрия Божко займет варяг.
Такого же мнения - и председатель постоянного комитета по экономике областного Совета от фракции «ЕР» Василий Сазонов, гендиректор ООО «Липецкий силикатный завод»:
- Юрия Николаевича я считаю большим профессионалом. Особенно в сфере строительства. Он решал самые важные вопросы. И нашему заводу сильно помогал. Например, когда нам надо было перевооружить производство, именно его консультации помогли нам определиться с иностранными подрядчиками, немцами и голландцами, у которых мы купили современные прессы.
По мнению Василия Сазонова, лучше было бы, если должность Юрия Божко займет не варяг, а липчанин. «Воз первого заместителя главы региона - самый тяжелый. Это и строительство, и ЖКХ, и промышленность. Хотелось бы видеть его сменщиком грамотного человека со школой хозяйственного руководителя за плечами».
А вот у гендиректора ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева - иное мнение:
- С уходом Юрия Божко закончилась эпоха управления регионом Олегом Королевым. Ушла в прошлое команда бывшего губернатора, исповедовавшая советский партийно-хозяйственный стиль и методы руководства. Да, некоторое время этот стиль давал результат, но я всегда был его противником. Сейчас - иное время. Сейчас любому руководителю необходимо быть конкуретным. Области нужен рывок. И я желаю врио губернатора Игорю Артмамонову как можно быстрее закончить формирование своей команды. Пока Артамонов как Илья Муромец - все тащит в одиночку, а в работу нужно впрягаться всем!
Иван Кошелев лично о Юрии Божко предпочел не высказываться. Мол, мало его знал лично и по работе с ним почти не пересекался.
А вот депутат областного Совета от фракции КПРФ Николай Разворотнев рад случившейся отставке:
- Обычно при уходе первого лица уходит и его ближайшая команда. Но Олег Королев довел свою команду до такого состояния, что всех пора отправить на отдых, кого - на заслуженный, а кого и в места не столь отдаленные.
По словам председателя обкома КПРФ, Юрий Божко слишком долго засиделся во власти, и особыми успехами похвастаться не может.
- Вспомните, как лопнул Липецкий областной банк! Вспомните, сколько людей недобросовестные застройщики оставили без жилья! В регионе - более 2,5 тысячи обманутых дольщиков. Юрий Божко или не захотел, или не смог справится с этой проблемой. Создание в регионе сотен кредитно-потребительских кооперативов - это тоже миф. Некоторые уже лопнули, оставив сотни людей без накоплений. Успехи региональных и федеральной экономических зон - тоже больше попытка хвастовства, чем реальный успех, - считает Николай Разворотнев.
Депутат-коммунист категорически против того, чтобы должность Юрия Божко, которую сейчас лишь временно греет вице-губернатор Николай Тагинцев, занял варяг:
- Олег Королев за долгие годы не смог подготовить достойную плеяду управленцев. И в этом вся трагедия!
Игорь Луговой
- Область потеряла великого пахаря! Думаю, равных Юрию Николаевичу по его деловым качествам в регионе нет, - так прокомментировал GOROD48 отставку своего соседа по закрытому коттеджному поселку в селе Ленино сенатор Олег Королев.
- Я приветствую такое решение врио губернатора! Это - отличный подарок всему населению области к ее 65-летнему юбилею! - заявил GOROD48 внефракционный депутат областного Совета Олег Хомутинников.
Депутат вспомнил прошлогоднюю историю с разоблачением вольным сетевым сообществом «Диссернет» кандидатских диссертаций Юрия Божко и его жены Татьяны Божко, работающей и.о. управляющей областным отделением ГУ Банка России по ЦФО.
- Вслед за этим липовым кандидатом на выход должен уйти Николай Тагинцев, тоже липовый ученый, которого врио губернатора назначил на должность первого вице-губернатора. Думаю, Игорь Артамонов, простой банкир, очень неудобно себя чувствует в компании этих маститых кандидатов экономических наук, вот и избавляется от них потихоньку, - говорит Олег Хомутинников.
Для Олега Хомутинникова не важно, будет ли первым замом у врио губернатора варяг или местный чиновник. Мол, для ХХI века это - не принципиально. Но он пока не видит оттепели в политическом климате региона, ведь врио губернатора, изъявивший желание идти на осенние выборы, пока не изменил региональное законодательство, не разрешающее идти на должность главы региона самовыдвиженцам.
Для гендиректора ОАО «Трест «Липецкстрой» Валерия Сешенова уход Юрий Божко - беда.
- Очень сильно сожалею о случившемся. Юрий Николаевич - отменный профессионал! За все время моей работы в строительстве никаких конфликтов у меня с ним не было. Не было даже намека и на какие-то противозаконные действия, связанные с выдачей разрешений на аренду земельных участков под застройку. Мне лично его будет не хватать. Мне будет некомфортно без Юрий Божко, стоявшего у руля строительного комплекса области.
По словам Валерия Сешенова, области не нужен на должности первого вице-губернатора варяг. Только липчанин!
- При варяге, каким бы умом он не обладал, регион потеряет два года в развитии, если должность Юрия Божко займет варяг.
Такого же мнения - и председатель постоянного комитета по экономике областного Совета от фракции «ЕР» Василий Сазонов, гендиректор ООО «Липецкий силикатный завод»:
- Юрия Николаевича я считаю большим профессионалом. Особенно в сфере строительства. Он решал самые важные вопросы. И нашему заводу сильно помогал. Например, когда нам надо было перевооружить производство, именно его консультации помогли нам определиться с иностранными подрядчиками, немцами и голландцами, у которых мы купили современные прессы.
По мнению Василия Сазонова, лучше было бы, если должность Юрия Божко займет не варяг, а липчанин. «Воз первого заместителя главы региона - самый тяжелый. Это и строительство, и ЖКХ, и промышленность. Хотелось бы видеть его сменщиком грамотного человека со школой хозяйственного руководителя за плечами».
А вот у гендиректора ОЭЗ «Липецк» Ивана Кошелева - иное мнение:
- С уходом Юрия Божко закончилась эпоха управления регионом Олегом Королевым. Ушла в прошлое команда бывшего губернатора, исповедовавшая советский партийно-хозяйственный стиль и методы руководства. Да, некоторое время этот стиль давал результат, но я всегда был его противником. Сейчас - иное время. Сейчас любому руководителю необходимо быть конкуретным. Области нужен рывок. И я желаю врио губернатора Игорю Артмамонову как можно быстрее закончить формирование своей команды. Пока Артамонов как Илья Муромец - все тащит в одиночку, а в работу нужно впрягаться всем!
Иван Кошелев лично о Юрии Божко предпочел не высказываться. Мол, мало его знал лично и по работе с ним почти не пересекался.
А вот депутат областного Совета от фракции КПРФ Николай Разворотнев рад случившейся отставке:
- Обычно при уходе первого лица уходит и его ближайшая команда. Но Олег Королев довел свою команду до такого состояния, что всех пора отправить на отдых, кого - на заслуженный, а кого и в места не столь отдаленные.
По словам председателя обкома КПРФ, Юрий Божко слишком долго засиделся во власти, и особыми успехами похвастаться не может.
- Вспомните, как лопнул Липецкий областной банк! Вспомните, сколько людей недобросовестные застройщики оставили без жилья! В регионе - более 2,5 тысячи обманутых дольщиков. Юрий Божко или не захотел, или не смог справится с этой проблемой. Создание в регионе сотен кредитно-потребительских кооперативов - это тоже миф. Некоторые уже лопнули, оставив сотни людей без накоплений. Успехи региональных и федеральной экономических зон - тоже больше попытка хвастовства, чем реальный успех, - считает Николай Разворотнев.
Депутат-коммунист категорически против того, чтобы должность Юрия Божко, которую сейчас лишь временно греет вице-губернатор Николай Тагинцев, занял варяг:
- Олег Королев за долгие годы не смог подготовить достойную плеяду управленцев. И в этом вся трагедия!
Игорь Луговой
10 1452
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сегодня, 10:07Общество
вопрос
Гость
гостья
Это
Антисоветчик
Лида
Не пишите ВАРЯГ
ЛИПЧАНИН
Кот
пипец ну и пахарь