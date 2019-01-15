Общество

32 минуты назад

Яйца в декабре подорожали на 19%

11 316
#цены #инфляция
Яйца в декабре подорожали на 19%

Всего одного процентного пункта не хватило Липецкой области, чтобы попасть в число 30 регионов, где рост цен на яйца в декабре оказался самым заметным (от 20% и выше).

В целом индекс потребительских цен в декабре в регионе составил 100,9%, а с начала 2018 года — 105,3%, тогда как в России чуть ниже (100,8% за последний месяц и 104,3% за год). По итогам 2017 года инфляция в Липецкой области была меньше — 2,3%. 

Цены на продукты питания в декабре выросли в среднем на 1,9% (за год на 6,6%). Самый заметный прирост цен наблюдался на яйца — на 19%. Они дорожали практически во всех субъектах Российской Федерации. При этом в 30 субъектах рост составил 20% и более, из них значительнее всего в Удмуртской Республике – на 31%, Республике Марий Эл – на 29,5%. 

Плодоовощная продукция подорожала на 10%, мука – на 3%, сыры, масло и жиры на 2%, мясопродукты, рыбопродукты, безалкогольные напитки, молоко и молочная продукция, кондитерские изделия, соль, соус, специи, концентраты, макаронные и крупяные изделия, алкогольные напитки – на 1%. 

Непродовольственные товары в декабре подорожали на 0,4%, а за 12 месяцев — на 4,8%. Так, нитки стали дороже на 4%, моющие и чистящие средства – на 3%, легковые автомобили, медицинские товары, часы, постельное белье, табачные изделия, парфюмерно-косметические товары, персональные компьютеры, меха и меховые изделия, электротовары и другие бытовые приборы – на 1%. Снизились цены на газовое моторное топливо – на 4%, товары для животных и средства связи – на 1%, автомобильный бензин – на 0,5%. 

Цены и тарифы на услуги в декабре увеличились в среднем на на 0,1%, по сравнению с декабрем 2017 года на 3,9%. В декабре подорожали стоимость проезда в поездах дальнего следования – на 10%, цена билета в театр – на 7%, стоимость модельной стрижки в женском зале и услуги в сфере зарубежного туризма – на 1%. Снизилась стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля на 1%, сообщает Липецкстат.

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#цены #инфляция

Комментарии (11)

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Ренегат

8 минут назад
не догоняю, это не математика. это - политтехнологии. Это супер-высшая математика. Как в той рекламе: какой ценник не наклей - все равно купят. А кто не купит, будет есть макарошки из муки 3-го сорта.
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Ыыы

18 минут назад
А вы думали кремль будет помогать сирии,чичне ,Крыму,винисуэле ,все ложиться на население
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дерзкий

21 минуту назад
Курочка тоже понимает что НДС поднялось услуги петуха тоже повысилось и на яички цена повысилась. не че не поделать будим терпеть.
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123

24 минуты назад
дорожает все и сильно если год назад на 1000 руб набор продуктов был один то уже сейчас на нужно 1170 руб на тоже самое а это значит что инфляция год к году не как не 4%
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50% а не 19 в шаговой доступности

24 минуты назад
За десять(10) в пятёрке 65 руп а до нового года 44 руп.
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не догоняю

26 минут назад
стоили 43 а в декабре стали стоить 75 р за десяток, и это 19%? может изменились формулы? Где почитать новые учебники по математике? Инфляция 2,3%??? О_о о_О а цены выросли в 2 раза все.
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Лида

26 минут назад
И где же обещанные Путиным и его подельниками 2%,а подорожали на 20%,сколько можно издеваться над народом
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Курощуп

26 минут назад
Дашин папа, Потеряли яйцо путина.
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Перри Мейсон

27 минут назад
Дашин папа, 9 их стало в январе. А 0.45 пива вместо 0.5 ещё при Ельцине. Капитализм...
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Дашин папа

29 минут назад
И заметьте: их стало 9 вместо 10! Одно потеряли в стремительном экономическом рывке!
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