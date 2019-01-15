Яйца в декабре подорожали на 19%

Всего одного процентного пункта не хватило Липецкой области, чтобы попасть в число 30 регионов, где рост цен на яйца в декабре оказался самым заметным (от 20% и выше).

В целом индекс потребительских цен в декабре в регионе составил 100,9%, а с начала 2018 года — 105,3%, тогда как в России чуть ниже (100,8% за последний месяц и 104,3% за год). По итогам 2017 года инфляция в Липецкой области была меньше — 2,3%.

Цены на продукты питания в декабре выросли в среднем на 1,9% (за год на 6,6%). Самый заметный прирост цен наблюдался на яйца — на 19%. Они дорожали практически во всех субъектах Российской Федерации. При этом в 30 субъектах рост составил 20% и более, из них значительнее всего в Удмуртской Республике – на 31%, Республике Марий Эл – на 29,5%.

Плодоовощная продукция подорожала на 10%, мука – на 3%, сыры, масло и жиры на 2%, мясопродукты, рыбопродукты, безалкогольные напитки, молоко и молочная продукция, кондитерские изделия, соль, соус, специи, концентраты, макаронные и крупяные изделия, алкогольные напитки – на 1%.

Непродовольственные товары в декабре подорожали на 0,4%, а за 12 месяцев — на 4,8%. Так, нитки стали дороже на 4%, моющие и чистящие средства – на 3%, легковые автомобили, медицинские товары, часы, постельное белье, табачные изделия, парфюмерно-косметические товары, персональные компьютеры, меха и меховые изделия, электротовары и другие бытовые приборы – на 1%. Снизились цены на газовое моторное топливо – на 4%, товары для животных и средства связи – на 1%, автомобильный бензин – на 0,5%.

Цены и тарифы на услуги в декабре увеличились в среднем на на 0,1%, по сравнению с декабрем 2017 года на 3,9%. В декабре подорожали стоимость проезда в поездах дальнего следования – на 10%, цена билета в театр – на 7%, стоимость модельной стрижки в женском зале и услуги в сфере зарубежного туризма – на 1%. Снизилась стоимость начального курса обучения вождению легкового автомобиля на 1%, сообщает Липецкстат.