Министр распорядился присвоить двум липчанкам звания мастеров спорта международного класса (ФОТО)

Награда нашла двух молодых представительниц академической гребли.

В Липецк пришли наградные документы о присвоении двум представительницам нашей знаменитой школы академической гребли звания мастеров спорта международного класса.

Министр спорта РФ Павел Колобков подписал распоряжение о присвоении званий 20-летней Екатерине Севостьяновой и 22-летней Елизавете Корниенко.

Екатерина Севостьянова (на фото вверху слева) в прошлом году буквально ворвалась в международную элиту академической гребли. В августе в составе «четверки» без рулевого она заняла 3-е место в чемпионате мира в болгарском Пловдиве, а месяцем ранее стала чемпионкой Европы в шотландском Глазго. Севостьянова лишь в минувшем декабре отпраздновала 20-летие, но имеет уже две столь значимые награды на взрослом уровне.

Кроме того она – «серебряный» (2015, 2016 - восьмерка; 2016 - двойка без рулевого) и «бронзовый» (2015 - двойка без рулевого) призер чемпионатов России.

Елизавета Корниенко в прошлом году стала победительницей первенства мира в польской Познани, но среди спортсменов до 23-х лет. Елизавета тоже выступала в составе «четверки» без рулевого.

Любопытно, что обеих спортсменок подготовила один и тот же тренер – Елена Воронова.







Елена Воронова - молодой, но уже титулованный тренер.



Отметим, что академическая гребля – особенный вид для Липецкой области. Среди участников Олимпийских Игр за все годы больше всего гребцов-«академиков» - 9 человек из 22-х.







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topsport48.ru