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У Игоря Артамонова - новый заместитель
С 2016 до 2018 года Александр Костомаров являлся заместителем председателя Правительства Московской области – руководителем главного управления территориальной политики Московской области.
Александр Константинович родился в 1977 году в Челябинске. В 1998 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А.А. Новикова. В 2005-м прошел профессиональную переподготовку в Уральской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером ООО «Внешсоюз-ПКФ». С 2003-го – ведущий специалист отдела территориального общественного самоуправления организационного управления администрации города Челябинска. С 2005 года занимал различные руководящие должности в Челябинском региональном исполнительном комитете ВПП «Единая Россия», а затем в Управлении партийного строительства Департамента региональной работы «Единой России» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
В 2012-м назначен заместителем губернатора Архангельской области – руководителем администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. В этом же году назначен на должность заместителя начальника, а затем начальника Главного управления территориальной политики Правительства Московской области.
С 2016 до 2018 года являлся заместителем Председателя Правительства Московской области – руководителем Главного управления территориальной политики Московской области.
ДНР
Этот парень тут наворотит...
когда
деревенские бараны
Судимостью
вылитый
Неужели
Шило на мыло
28
Местный