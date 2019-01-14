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У Игоря Артамонова - новый заместитель

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#кадры #Игорь Артамонов
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У Игоря Артамонова - новый заместитель

С 2016 до 2018 года Александр Костомаров являлся заместителем председателя Правительства Московской области – руководителем главного управления территориальной политики Московской области.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил Александра Костомарова заместителем руководителя исполнительной власти региона. Он будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, а также областных управлений административных органов и внутренней политики.

Александр Константинович родился в 1977 году в Челябинске. В 1998 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А.А. Новикова. В 2005-м прошел профессиональную переподготовку в Уральской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером ООО «Внешсоюз-ПКФ». С 2003-го – ведущий специалист отдела территориального общественного самоуправления организационного управления администрации города Челябинска. С 2005 года занимал различные руководящие должности в Челябинском региональном исполнительном комитете ВПП «Единая Россия», а затем в Управлении партийного строительства Департамента региональной работы «Единой России» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

В 2012-м назначен заместителем губернатора Архангельской области – руководителем администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. В этом же году назначен на должность заместителя начальника, а затем начальника Главного управления территориальной политики Правительства Московской области.

С 2016 до 2018 года являлся заместителем Председателя Правительства Московской области – руководителем Главного управления территориальной политики Московской области.

фото: admlip.ru

53 4427
#кадры #Игорь Артамонов
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Комментарии (53)

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ДНР

51 секунду назад
Своих клерков подтягивает.--а может и правильно Липецкие оборзели ничего не делают.
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Этот парень тут наворотит...

3 минуты назад
http://www.oka.fm/new/read/social/23-afery-Kostomarova/
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когда

4 минуты назад
пнёт под толстый колхозный зад тупого мэра одувана...?
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деревенские бараны

5 минут назад
перестаньте нас сравнивать с нелегитимными липецкими чинушами, которые путем фальсификации выборов остановили рост общества, мы этого не заслужили-143 процента
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Судимостью

6 минут назад
Этого пассажира, теперь будут тыкать каждый божий день. Что не так будет, будут орать понабрал зеков,
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вылитый

8 минут назад
старый лис
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Неужели

11 минут назад
Тербуны больше не кузница управленческих кадров?
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Шило на мыло

13 минут назад
А пустомелю Никонова, наконец-то, пинком под старый зад. Давно пора было. Только вот летчик из Мособласти на внутренней политике - это тоже сомнительный вариант. Да и с * далеко не все ясно.
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28

14 минут назад
Артамон понял куда попал. Кругом одни бараны деревенские. Попросил подмоги.
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Местный

15 минут назад
А по мне бы, хоть он замов подтянул из Африки, все не нанаши зажравшиеся хари смотреть на протяжении десятилетий, которые только и знают как вещать лапшу на уши
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Еще комментарии

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