У Игоря Артамонова - новый заместитель

С 2016 до 2018 года Александр Костомаров являлся заместителем председателя Правительства Московской области – руководителем главного управления территориальной политики Московской области.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов назначил Александра Костомарова заместителем руководителя исполнительной власти региона. Он будет курировать деятельность управления организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области, а также областных управлений административных органов и внутренней политики.



Александр Константинович родился в 1977 году в Челябинске. В 1998 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А.А. Новикова. В 2005-м прошел профессиональную переподготовку в Уральской академии государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».



Трудовую деятельность начал в 1998 году менеджером ООО «Внешсоюз-ПКФ». С 2003-го – ведущий специалист отдела территориального общественного самоуправления организационного управления администрации города Челябинска. С 2005 года занимал различные руководящие должности в Челябинском региональном исполнительном комитете ВПП «Единая Россия», а затем в Управлении партийного строительства Департамента региональной работы «Единой России» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.



В 2012-м назначен заместителем губернатора Архангельской области – руководителем администрации губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области. В этом же году назначен на должность заместителя начальника, а затем начальника Главного управления территориальной политики Правительства Московской области.



С 2016 до 2018 года являлся заместителем Председателя Правительства Московской области – руководителем Главного управления территориальной политики Московской области.



фото: admlip.ru

