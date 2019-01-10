Общество

сегодня, 13:10

Коммунальный спам липчанам рассылала фирма-призрак

1 1223
#спам #реклама
1
Коммунальный спам липчанам рассылала фирма-призрак

Офиса не существует, телефон зарегистрирован в Карелии.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протест организации из Карелии «Бухгалтерский центр» на решение липецкого УФАС. Антиномопольщики признали карельскую фирму виновной в рассылке коммунального спама.

Как указано в материалах суда, похожие на коммунальные счета листовки «Единой городской службы по учету водоснабжения» с призывом поверить счетчики появились в почтовых ящиках домов на улице Титова. Реклама попала в руки специалистов УФАС по Липецкой области. Они выяснили, что указанный на листовке городской номер телефона — с кодом 4742 — числится за фирмой из Петрозаводска. Компания не ответила на запросы УФАС разъяснить ситуацию.

Антимонопольщики установили, откуда администрируют сайт компании, указанной на листовке, но не нашли офиса организации в жилом доме на улице Ленина. В УФАС пришли к выводу, что карельская компания своим коммунальном спамом вводит потребителей в заблуждение, возбудили на нее дело и выдали предписание прекратить рассылку рекламы.

В ООО «Бухгалтерский центр» с такими итогами разбирательства не согласились и заявили в суд протест. Представители организации стояли на том, что расторгли договор на использование городского номера. Но суд не нашел оснований для отмены решения УФАС: на момент распространения рекламы номер числился за петрозаводчанами.
1 1223
#спам #реклама
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Сомневающийся

47 минут назад
Да причем здесь фирма из Петрозаводска? В почтовые ящики эти листовки сами собой из Карелии пришли? По моему во всей этой ситуации призраками являются наши правоохранительные органы, которые не хотят работать, зато отчитываются всяким бредом
ответить

Еще в рубрике

«Дорожный пристав» бьет рекорды по розыску должников
#Дорожный пристав #приставы #УФССП
«Дорожный пристав» бьет рекорды по розыску должников

6 минут назад

Общество
Житель Долгоруково не хотел отдавать своим детям 35 тысяч рублей
#Алименты #судебные приставы #долги
Житель Долгоруково не хотел отдавать своим детям 35 тысяч рублей

19 минут назад

Общество
Сосульки образуют причудливые узоры на липецких домах (ФОТО)
#Сосульки #опасность
Сосульки образуют причудливые узоры на липецких домах (ФОТО)

28 минут назад

Общество
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде
#снегопад
7
Спасатели предупреждают о сильном снегопаде

сегодня, 12:28

Общество
В липецких киосках продолжают продавать пиво
#Алкоголь #незаконный оборот #управление потребительского рынка
7
В липецких киосках продолжают продавать пиво

сегодня, 12:05

Общество
Студенты запустили культурный проект о Липецке
#проект #наследие
4
Студенты запустили культурный проект о Липецке

сегодня, 12:05

Общество