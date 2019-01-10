Коммунальный спам липчанам рассылала фирма-призрак

Офиса не существует, телефон зарегистрирован в Карелии.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел протест организации из Карелии «Бухгалтерский центр» на решение липецкого УФАС. Антиномопольщики признали карельскую фирму виновной в рассылке коммунального спама.



Как указано в материалах суда, похожие на коммунальные счета листовки «Единой городской службы по учету водоснабжения» с призывом поверить счетчики появились в почтовых ящиках домов на улице Титова. Реклама попала в руки специалистов УФАС по Липецкой области. Они выяснили, что указанный на листовке городской номер телефона — с кодом 4742 — числится за фирмой из Петрозаводска. Компания не ответила на запросы УФАС разъяснить ситуацию.



Антимонопольщики установили, откуда администрируют сайт компании, указанной на листовке, но не нашли офиса организации в жилом доме на улице Ленина. В УФАС пришли к выводу, что карельская компания своим коммунальном спамом вводит потребителей в заблуждение, возбудили на нее дело и выдали предписание прекратить рассылку рекламы.



В ООО «Бухгалтерский центр» с такими итогами разбирательства не согласились и заявили в суд протест. Представители организации стояли на том, что расторгли договор на использование городского номера. Но суд не нашел оснований для отмены решения УФАС: на момент распространения рекламы номер числился за петрозаводчанами.