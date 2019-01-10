Общество

40 минут назад

Студенты запустили культурный проект о Липецке

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#проект #наследие
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Студенты запустили культурный проект о Липецке

Проект появился в результате выполнения учебного задания.

Студенты факультета гуманитарно-социальных наук и права ЛГТУ запустили в соцсети "Вконтакте" проект «Культ.Город». Паблик рассказывает об истории нашего города, проект должен обратить внимание на историческое наследие Липецка для его дальнейшего сохранения и поддержания в своем первозданном виде. Интересный и полезный ресурс стал итогом… учебного задания.

- Нам, как студентам отделения PR и рекламы, на кафедре культуры дали задание создать полезный проект, привлекающий внимание к культуре. Мы вместе с товарищем решили попробовать такой формат, и он удался, - рассказал GOROD48 куратор проекта, студент 3 курса ЛГТУ Дмитрий Сёмин. - Защитили проект на «отлично», и, кажется, он нравится подписчикам.

В чем же суть «Культ.Города»? Паблик публикует старинные фотографии Липецка с подробным описанием тех или иных мест. Например, в паблике можно узнать, чем развлекали себя липецкие кутилы и шопогилики на рубеже XIX-XX веков. В Сети и раньше были подобные группы об истории Липецка, но они не использовали синтез снимков и подробных архивных данных. Для того, чтобы сделать публикации максимально информативными и качественными, Дмитрий и его единомышленники работают со специализированными ресурсами и архивами.

Пока группа об историческом наследии Липецка находится в стадии наполнения. Там уже есть план Липецка от 1914 года, история  улицы Советской и площади Революции, скоро появятся рассказы об улицах Фрунзе, Первомайской и Ленина. Знаковым этапом проекта станет бесплатный квест по Липецку. Его планируют на теплое время года.
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#проект #наследие
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Комментарии (2)

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Максим

4 минуты назад
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женщина со вкусом

7 минут назад
Львиную долю культурного и исторического наследия Липецка похерили. Но студенты молодцы.
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