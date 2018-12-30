Общество

39 минут назад

В Ельце произошла крупная коммунальная авария

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#коммунальная авария
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В Ельце произошла крупная коммунальная авария

Произошел прорыв водопроводной трубы

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня в 11:30  в ОДС ЦУКС по Липецкой области  поступило сообщение о том, что произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, в связи с порывом трубы Ø 100 мм в Ельце, на ул. Пушкина у д.10.

Под отключение попали 3 пятиэтажных жилых дома № 10, 12, 14 по ул. Пушкина, с населением 270 чел.

На место происшествия работают: ОГ ПСГ г. Ельца, аварийная бригада ОГУП «Елецводоканал». 

Подвоз воды будет организован по заявкам жителей. Дальнейшая информация уточняется, сообщили в МЧС.

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#коммунальная авария
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