В Ельце произошла крупная коммунальная авария

Произошел прорыв водопроводной трубы

Как сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области, сегодня в 11:30 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о том, что произошло аварийное отключение холодного водоснабжения, в связи с порывом трубы Ø 100 мм в Ельце, на ул. Пушкина у д.10.

Под отключение попали 3 пятиэтажных жилых дома № 10, 12, 14 по ул. Пушкина, с населением 270 чел.

На место происшествия работают: ОГ ПСГ г. Ельца, аварийная бригада ОГУП «Елецводоканал».

Подвоз воды будет организован по заявкам жителей. Дальнейшая информация уточняется, сообщили в МЧС.