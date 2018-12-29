Общество

сегодня, 11:49

С ценой главного катка Липецка будет разбираться прокуратура

42 1463
#Олег Хомутинников
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С ценой главного катка Липецка будет разбираться прокуратура

Вопросы к цене арены с искусственным льдом у ДС «Звездный» возникли у депутата областного Совета Олега Хомутинникова.

Депутат областного Совета Олег Хомутинников, тот самый, кто уже бросил перчатку врио губернатора на предстоящих осенью следующего года выборах, усомнился в прозрачности сделки администрации Липецка с московской фирмой, установившей у ДС «Звездный» искусственный каток.

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Олег Хомутинников написал депутатский запрос на имя прокурора области Константина Кожевникова. Депутат просит разобраться с ценообразованием на аренду катка МАУК «Парк Победы» у компании «Ледовый сервис».

- Стоимость аренды на три месяца, указанная на портале госзакупок, составляет 17 миллионов 880 тысяч рублей. Заказчиком выступает мэрия Липецка. На сайте компании «Ледовый сервис» в открытом доступе содержится информация о стоимости различных видов услуг и оборудования. Приобрести в собственность комплект мобильного катка с размерами ледового поля 30 на 60 метров, как в Липецке, можно за 17 миллионов 894 тысячи 887 рублей. Стоимость аренды катка с холодильной установкой, самим полем с системой айс-матов, ледозаливочным комбайном «Zamboni 440», станка для заточки коньков, комплектом бортов и сеток на них составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей в месяц. Цена за три месяца - 10,8 миллиона рублей. Порядок представленных цифр позволяет сделать предположение, что стоимость аренды оборудования ледового катка значительно завышена. Таким образом, законность заключенного контракта можно поставить под сомнение. Я прошу прокуратуру Липецкой области провести проверку по этому факту, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.

Претензии депутата областного Совета мы попросили прокомментировать вице-мэра Липецка Евгения Павлова, который воплощал идею врио губернатора о появлении такого катка в городе:

- На аренду катка, его монтаж и дальнейшее обслуживание из городской казны не потрачено ни копейки. Все затраты - исключительно спонсорские средства. К его аренде и эксплуатации администрация Липецка не имеет никакого отношения. Все делала столичная организация, которая привезла каток с оборудованием для сохранения на нем льда даже при плюсовых температурах. Ни один другой каток под открытым небом в городе не обладает такими возможностями, как тот, что установлен у «Звездного». Качество льда на нем - отменное!

По словам вице-мэра, такие катки, как в Липецке, есть у наших соседей в Воронеже, Орле, Туле. Есть идея приобрести его в собственность мэрии после того, как каток прекратит работу 10 марта, ведь компания-арендодатель гарантирует бесперебойную работу оборудования катка в течение 10 лет как минимум.
42 1463
#Олег Хомутинников
3

Комментарии (42)

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;;4;;.

3 минуты назад
Если других кандидатов не будет на выборах.Придется мне голосовать за * .Он мне больше нравиться чем воланчик командированный.
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Александр

5 минут назад
Федя, кто то и себя плохо видео?
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Как ответит Липецк

6 минут назад
Z, для этого ИХ туда и набирают ! В Екатеринбурге , такая же , фигня !
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Федя

8 минут назад
Викторм, Путин проводит в Кремле ёлку ,Съезди к нему ,своему дружбанчику (Дурак- то дурака ... бачит из далека)
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Липчанин

9 минут назад
Чтобы купить каток,необходимо построить/освободить помещение для его хранения!!
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Комерсант

10 минут назад
Павлов с бобылевым попал а бобылев за литр бензина мать продаст щас он всех здаст и павлова малько и ваню хромых
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Александр

10 минут назад
Серж, Так можно сказать и двести млн.
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Лена

11 минут назад
А давай ДК нлмк отремонтируем а потом снесем а давай,
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Коля

13 минут назад
Интересно а как это было сидят в мерии и думают как бы спи...ть денег. А давай плитку везде переложим давай, А давай бардюры местами поменяем а давай, а давай каток у катка поставим давай, а давай детский садик построим нет это не логично люди наши к идеотизму привыкли
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Серж

21 минуту назад
Каток возле катка прикольно может за 20 млн отремонтировать звездный
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