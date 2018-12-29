Общество
сегодня, 11:49
С ценой главного катка Липецка будет разбираться прокуратура
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Вопросы к цене арены с искусственным льдом у ДС «Звездный» возникли у депутата областного Совета Олега Хомутинникова.
Депутат областного Совета Олег Хомутинников, тот самый, кто уже бросил перчатку врио губернатора на предстоящих осенью следующего года выборах, усомнился в прозрачности сделки администрации Липецка с московской фирмой, установившей у ДС «Звездный» искусственный каток.
Олег Хомутинников написал депутатский запрос на имя прокурора области Константина Кожевникова. Депутат просит разобраться с ценообразованием на аренду катка МАУК «Парк Победы» у компании «Ледовый сервис».
- Стоимость аренды на три месяца, указанная на портале госзакупок, составляет 17 миллионов 880 тысяч рублей. Заказчиком выступает мэрия Липецка. На сайте компании «Ледовый сервис» в открытом доступе содержится информация о стоимости различных видов услуг и оборудования. Приобрести в собственность комплект мобильного катка с размерами ледового поля 30 на 60 метров, как в Липецке, можно за 17 миллионов 894 тысячи 887 рублей. Стоимость аренды катка с холодильной установкой, самим полем с системой айс-матов, ледозаливочным комбайном «Zamboni 440», станка для заточки коньков, комплектом бортов и сеток на них составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей в месяц. Цена за три месяца - 10,8 миллиона рублей. Порядок представленных цифр позволяет сделать предположение, что стоимость аренды оборудования ледового катка значительно завышена. Таким образом, законность заключенного контракта можно поставить под сомнение. Я прошу прокуратуру Липецкой области провести проверку по этому факту, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.
Претензии депутата областного Совета мы попросили прокомментировать вице-мэра Липецка Евгения Павлова, который воплощал идею врио губернатора о появлении такого катка в городе:
- На аренду катка, его монтаж и дальнейшее обслуживание из городской казны не потрачено ни копейки. Все затраты - исключительно спонсорские средства. К его аренде и эксплуатации администрация Липецка не имеет никакого отношения. Все делала столичная организация, которая привезла каток с оборудованием для сохранения на нем льда даже при плюсовых температурах. Ни один другой каток под открытым небом в городе не обладает такими возможностями, как тот, что установлен у «Звездного». Качество льда на нем - отменное!
По словам вице-мэра, такие катки, как в Липецке, есть у наших соседей в Воронеже, Орле, Туле. Есть идея приобрести его в собственность мэрии после того, как каток прекратит работу 10 марта, ведь компания-арендодатель гарантирует бесперебойную работу оборудования катка в течение 10 лет как минимум.
Олег Хомутинников написал депутатский запрос на имя прокурора области Константина Кожевникова. Депутат просит разобраться с ценообразованием на аренду катка МАУК «Парк Победы» у компании «Ледовый сервис».
- Стоимость аренды на три месяца, указанная на портале госзакупок, составляет 17 миллионов 880 тысяч рублей. Заказчиком выступает мэрия Липецка. На сайте компании «Ледовый сервис» в открытом доступе содержится информация о стоимости различных видов услуг и оборудования. Приобрести в собственность комплект мобильного катка с размерами ледового поля 30 на 60 метров, как в Липецке, можно за 17 миллионов 894 тысячи 887 рублей. Стоимость аренды катка с холодильной установкой, самим полем с системой айс-матов, ледозаливочным комбайном «Zamboni 440», станка для заточки коньков, комплектом бортов и сеток на них составляет 3 миллиона 600 тысяч рублей в месяц. Цена за три месяца - 10,8 миллиона рублей. Порядок представленных цифр позволяет сделать предположение, что стоимость аренды оборудования ледового катка значительно завышена. Таким образом, законность заключенного контракта можно поставить под сомнение. Я прошу прокуратуру Липецкой области провести проверку по этому факту, - сообщил GOROD48 Олег Хомутинников.
Претензии депутата областного Совета мы попросили прокомментировать вице-мэра Липецка Евгения Павлова, который воплощал идею врио губернатора о появлении такого катка в городе:
- На аренду катка, его монтаж и дальнейшее обслуживание из городской казны не потрачено ни копейки. Все затраты - исключительно спонсорские средства. К его аренде и эксплуатации администрация Липецка не имеет никакого отношения. Все делала столичная организация, которая привезла каток с оборудованием для сохранения на нем льда даже при плюсовых температурах. Ни один другой каток под открытым небом в городе не обладает такими возможностями, как тот, что установлен у «Звездного». Качество льда на нем - отменное!
По словам вице-мэра, такие катки, как в Липецке, есть у наших соседей в Воронеже, Орле, Туле. Есть идея приобрести его в собственность мэрии после того, как каток прекратит работу 10 марта, ведь компания-арендодатель гарантирует бесперебойную работу оборудования катка в течение 10 лет как минимум.
42 1463
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Александр
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