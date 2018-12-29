«Моему сыну-шизофренику выдали военный билет!»

В редакцию GOROD48 обратилась изумленная мама 32-летнего психически больного человека.

В редакцию GOROD48 пришла жительница Липецка Ольга Ш. с ксерокопией военного билета своего сына, официальным опекуном которого является.- Вот, посмотрите, кого у нас берут в армию!Из рассказа женщины следует, что ее сын официально признан недееспособным (липчанка показала соответствующее постановление администрации города за подписью главы Липецка):- Один Иванов, тот, который мэр, признал моего сына недееспособным. Другой Иванов, военком Липецка, признал моего сына годным к армии!Действительно, на военном билете Андрея стоит подпись В.Н. Иванова, городского военкома.- У сына до этого не было военного билета, так как он болен серьезной формой шизофрении. Но в этом году, когда он устраивался на работу, у него потребовали этот документ, и сын его, не поставив меня в известность, получил. Как такое вообще возможно! - возмущается Ольга Ш.По ее словам, поведение сына с тех пор изменилось. Теперь Андрей заявляет, что не нуждается в ее опеке, что он - самостоятельный человек. Сейчас он грозится матери уйти в армию добровольцем. Он возомнил себя бойцом спецназа, пишет объявления и расклеивает их на столбах, призывая молодежь учится у него какому-то «русскому бою».- Сын дошел до того, что уже пишет, как Шойгу, приказы Вооруженным силам России! - говорит ошалевшая женщина.Действительно, ее сын пишет приказы. В одном из них указано, что россиянам пора готовится к пуску термоядерных ракет, и что в каждом населенном пункте следует создать ячейки для оставшихся в живых. Неким операм предстоит спасать мирных жителей, создавать «развернутые ковры-ежики 100 на 100 метров со стоячими палками-ветками для быстрых проскоков между ними оставшихся детей». «Оперы» должны быть поделены на тех, кто может изучать разведданные и на тех, кто не может. Способные должны собрать в ячейках выживших россиян после ядерного удара, а неумехи - фотографировать последствия разрушений. Самые подготовленные опера должны выискивать «обособленные группы бывших ВС России», оцеплять квадрат и их уничтожать… И такой белиберды, словам Ольги Ш., у ее сына - десятки страниц!- Парня в армию не возьмут хотя бы потому, что он уже не в призывном возрасте. Скорее всего, он признан ограниченно годным к военной службе. А военный билет как документ нужен всем мужчинам. Даже вам, журналистам, - прокомментировал GOROD48 ситуацию военком Липецка Владимир Иванов.