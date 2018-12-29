Общество

8 минут назад

«Моему сыну-шизофренику выдали военный билет!»

157
#армия
1
«Моему сыну-шизофренику выдали военный билет!»

В редакцию GOROD48 обратилась изумленная мама 32-летнего психически больного человека.

В редакцию GOROD48 пришла жительница Липецка Ольга Ш. с ксерокопией военного билета своего сына, официальным опекуном которого является.

- Вот, посмотрите, кого у нас берут в армию!

Из рассказа женщины следует, что ее сын официально признан недееспособным (липчанка показала соответствующее постановление администрации города за подписью главы Липецка):

- Один Иванов, тот, который мэр, признал моего сына недееспособным. Другой Иванов, военком Липецка, признал моего сына годным к армии!

Действительно, на военном билете Андрея стоит подпись В.Н. Иванова, городского военкома.

- У сына до этого не было военного билета, так как он болен серьезной формой шизофрении. Но в этом году, когда он устраивался на работу, у него потребовали этот документ, и сын его, не поставив меня в известность, получил. Как такое вообще возможно! - возмущается Ольга Ш.

По ее словам, поведение сына с тех пор изменилось. Теперь Андрей заявляет, что не нуждается в ее опеке, что он - самостоятельный человек. Сейчас он грозится матери уйти в армию добровольцем. Он возомнил себя бойцом спецназа, пишет объявления и расклеивает их на столбах, призывая молодежь учится у него какому-то «русскому бою».

IMG_5659.JPG
  
- Сын дошел до того, что уже пишет, как Шойгу, приказы Вооруженным силам России! - говорит ошалевшая женщина.

Действительно, ее сын пишет приказы. В одном из них указано, что россиянам пора готовится к пуску термоядерных ракет, и что в каждом населенном пункте следует создать ячейки для оставшихся в живых. Неким операм предстоит спасать мирных жителей, создавать «развернутые ковры-ежики 100 на 100 метров со стоячими палками-ветками для быстрых проскоков между ними оставшихся детей». «Оперы» должны быть поделены на тех, кто может изучать разведданные и на тех, кто не может. Способные должны собрать в ячейках выживших россиян после ядерного удара, а неумехи - фотографировать последствия разрушений. Самые подготовленные опера должны выискивать «обособленные группы бывших ВС России», оцеплять квадрат и их уничтожать… И такой белиберды, словам Ольги Ш., у ее сына - десятки страниц!

IMG_5660.JPG

- Парня в армию не возьмут хотя бы потому, что он уже не в призывном возрасте. Скорее всего, он признан ограниченно годным к военной службе. А военный билет как документ нужен всем мужчинам. Даже вам, журналистам, - прокомментировал GOROD48 ситуацию военком Липецка Владимир Иванов.
157
#армия
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Свежесть и сияние: правила новогоднего макияжа от профессионала
#совет #лайфхак #макияж
Свежесть и сияние: правила новогоднего макияжа от профессионала

53 минуты назад

Общество
На месте детского санатория появится элитная высотка
#строительство #снос
26
На месте детского санатория появится элитная высотка

сегодня, 09:53

Общество
Уникальная елка и «Тоннель желаний» - в Липецке завершается монтаж новогодней иллюминации
#Новый год
6
Уникальная елка и «Тоннель желаний» - в Липецке завершается монтаж новогодней иллюминации

сегодня, 09:48

Общество
Итоги года в наших заголовках
#Итоги года
Итоги года в наших заголовках

сегодня, 09:43

Общество
Новый год в Липецке: карта праздника зимних выходных
#Новый год
Новый год в Липецке: карта праздника зимних выходных

сегодня, 09:41

Общество
Две маленькие девочки пострадали в столкновении «Фольксвагена» с «Газелью»
#Авария #ДТП
Две маленькие девочки пострадали в столкновении «Фольксвагена» с «Газелью»

сегодня, 09:36

Общество