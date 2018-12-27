В массовом ДТП под Липецком пострадал 5-летний мальчик

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 12 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 декабря в Липецке на улице Папина 36-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», допустил столкновение с автомобилем «Хендай Сантафе» под управлением 49-летнего водителя. В ДТП пострадали водитель «Лады Калина» и его 31-летний пассажир. Пострадавшие с различными травмами доставлялись в ГБ № 3, после оказания медицинской помощи водитель отпущен, пассажир госпитализирован. Проводится расследование всех обстоятельств данного происшествия.

В Липецком районена автодороге «Липецк-Доброе» 61-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиида», по предварительным сведениям, на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ - 21102» под управлением 18-летнего водителя, от чего автомобиль «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с автомобилем «Рено Логан» под управлением 38-летней женщины. В ДТП пострадали женщина-водитель автомобиля «Рено Логан», с различными травмами была госпитализирована в ГБ ЛМ № 4 г. Липецка, водитель «ВАЗ- 21102», госпитализирован в то же медицинское учреждение, а также трое пассажиров «ВАЗ- 21102», мужчина 24-х лет, женщина 68-ми лет и мальчик 5-ти лет. Взрослые пассажиры были госпитализированы, ребенок после оказания медицинской помощи отпущен. Выясняются все обстоятельства происшедшего.

В Усманском районе на автодороге «Усмань -Девица - Крученская Байгора» в селе Новоуглянка, 56-летний водитель автомобиля «Лада-Калина», по предварительным сведениям, не выбрал скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за движением, и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением 37-летнего водителя. Пострадавший водитель «Калины» с различными травмами доставлен в ГУЗ «Усманская МРБ», госпитализирован. Проводится расследование обстоятельств происшествия.





За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 500 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителя, за неиспользование ремней безопасности – 38, детских удерживающих устройств-4.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 46 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

Госавтоинспекция напоминает - взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения.