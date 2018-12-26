В колонию пытались пронести сим-карты и наркотики

В исправительной колонии №3 УФСИН России по Липецкой области в ходе проведения личного досмотра гражданки, прибывшей на длительное свидание к своему мужу, отбывающему наказание в этом исправительном учреждении, был изъят полимерный сверток с веществом коричневого цвета, предположительно являющего наркотическим средством, а также 2 сим-карты.

По данному факту проводится проверка. Материалы для исследования направлены в ЭКЦ УМВД России по Липецкой, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.