Липецкий молокозавод признан банкротом с долгом в 253 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом молокозавод из села Октябрьское Усманского района «ГринВилль». В предприятии на полгода ввели конкурсное производство. Временному руководителю завода нужно будет разыскать активы банкрота, при необходимости оспорить сделки и выплатить долги кредиторам.

Банкротство ООО «ГринВилль» было инициировано банком ВТБ в мае 2018 года из-за не возращенного займа. В ходе рассмотрения заявления в дело в банкротстве также вступили представители налоговой инспекции и местной агрофирмы. По последним данным, долг «ГринВилль» составляет 253 421 477 рублей 92 копейки. При этом балансовая стоимость активов банкрота оценивалась в 77,8 млн рублей. На завод не записано никакого имущества, есть заложенный транспорт.



По данным налоговой службы ООО «ГринВилль» было зарегистрировано в 2010 году. Уставной капитал предприятия составил 10 000 рублей. Согласно открытым данным завод занимается производством молока и молочной продукции. Выручка молокозавода в 2016 году составила 470 млн рублей, но при этом компания оказалась в убытке на 47 000 рублей. В конце 2017 года были сменены и учредитель компании, и генеральный директор.



Напомним, что ранее организация имела проблемы с качеством продукции и правоохранительными органами. Летом 2016 года на заводе были выявлены грубые нарушения требований санитарного законодательства. По результатам лабораторных исследований, проведенных в ходе административного расследования, молоко, пастеризованное 3,2% «Липецкие просторы», творог 9% «Липецкие просторы», творог 18% «Липецкие просторы» не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям. Работу организации приостановили на 30 суток.



Кроме того, в мае 2017 года суд рассмотрел уголовное дело в отношении руководителя предприятия. Следствием и судом установлено, что директор ООО «ГринВилль» не выплатил своим работникам заработную плату за июнь и август 2016 года. При этом руководитель располагал деньгами необходимыми для выплаты зарплаты без ущерба для основной деятельности организации, поскольку на её счетах имелись необходимые для этого средства, но расходовались они на различные хозяйственные нужды и расчеты с кредиторами. В результате сумма задолженности перед работниками составила более 250 000 рублей. Обвиняемый вину признал и погасил задолженность по заработной плате в полном объеме, суд прекратил уголовное дело с назначением виновному судебного штрафа в 25 000 рублей.



