Общество

35 минут назад

В Липецк прибыл первый электробус

8 440
#электробусы #транспорт
В Липецк прибыл первый электробус

Первый из пяти электробусов производства ООО «ВОЛГАБАС» прибыл в Липецк.

Контракт на поставку машин был заключен 11 сентября текущего года. Все они оснащены кондиционерами, уровень пола занижен для обеспечения доступности транспорта маломобильным группам населения. На одной полной зарядке VOLGABUS 5270E может преодолеть не менее 220 км., развивая при этом скорость до 85 км/ч, поэтому из города Волжский в Липецк машина добиралась своим ходом. В пути ее сопровождал спецавтомобиль с зарядной станцией (затем он вернулся на завод для сопровождения второго электробуса). Ещё три транспортных средства загружены на тралы для сокращения сроков поставки. По прибытию всех электробусов в Липецк, специалистами завода-изготовителя будут проведены необходимые пуско-наладочные работы. Как только завершится оформление документов, оснащение машин терминалами оплаты проезда и подключение к системе ГЛОНАСС, начнется их тестовая эксплуатация. По словам специалистов, это неотъемлемая часть порядка приёма-передачи товара в собственность муниципалитета.

Время необходимое для полной «заправки» нового для Липецка вида транспорта электроэнергией не превышает 5 часов. В настоящее время сотрудниками МУП «Городской электротранспорт» производится монтаж 5 постов зарядной станции на территории предприятия.

Наряду с моделями других производителей, VOLGABUS 5270E проходил тестовую эксплуатацию на муниципальных маршрутах города в летний и осенне-зимний период. По словам специалистов профильного департамента администрации, техника получила положительные отзывы, как водителей, так и пассажиров.

Электробусы закупают в рамках программы обновления городского пассажирского транспорта, реализация которой началась в минувшем году по поручению главы Липецка Сергея Иванова. Предполагается, что со временем современный экологичный транспорт займет весомое место в инфраструктуре промышленного Липецка.

Всего на покупку пяти электробусов направят 82,5 млн. рублей. Средства выделены на условиях софинансирования из регионального и городского бюджетов, сообщает пресс-служба администрации Липецка.


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#электробусы #транспорт

Комментарии (8)

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1 минуту назад
Илон Маск отдыхает
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skrip

2 минуты назад
Боцман, Доходчиво.
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Мычат вместе

6 минут назад
200 км это на какой маршрут его поставят? Один круг по маршруту и 5 часов на зарядке?
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Милая Оксана

7 минут назад
Если печку , фары отключить и двери вручную открывать то можно пробег в два раза увеличить !
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Мычат вместе

8 минут назад
Кондиционерами будем отапливаться и зимой и летом
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Боцман

16 минут назад
skrip А там буржуйка на дровах.
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Водитель

17 минут назад
Получается, что цена одеого эоектробуса 16,5 миллионов!!! Заэти деньги можно три газовых автобуса купить, тоже экономично и экологично. Но для властей попиариться за наши налоги- это нормальное явление.
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skrip

24 минуты назад
И всё же расскажите как будет отапливаться автобус
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