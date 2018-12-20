«Петровские забавы» порадуют липчан 14-минутным фейерверком

Окунуться в праздничную атмосферу липчане смогут уже 22 декабря

22 декабря на площади возле ДС «Звездный» состоится один из самых сказочных фестивалей «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки». Мероприятие пройдет при информационной поддержке «Дорожного Радио-Липецк» и сайта «Gorod48.ru» и обещает быть грандиозным.

Репетиция главной ночи года начнется в 12.00. Гости фестиваля смогут встретить волшебный праздник не один раз, а одиннадцать – вместе со всеми часовыми поясами нашей страны: Петропавловском-Камчатским, Магаданом, Владивостоком, Читой, Иркутском, Красноярском, Новосибирском, Уфой, Астраханью, Калининградом и Липецком.

В этот же день на площади стартует новогодняя ярмарка. Здесь липчане и гости города смогут приобрести сувениры, подарки родным, угоститься горячим чаем, кофе, блинами и пирожками.

В рамках программы «Петровские баталии» гости фестиваля построят снежную крепость, поиграют в «Городки», «Горелки», «Заря – зарница», «Ручеек», «Золотые ворота», проверят ловкость и сноровку в беге в мешках, выйдут «стенка на стенку» и пройдут экспресс-курс по зимнему ориентированию.

В рамках конкурса «2019 Ёлок» будут представлены оригинальные работы липчан. Самую большую елку выберут в категории «Ёлка-великан», а самую маленькую в номинации «Миниатюрная новогодняя красавица». Удивит гостей фестиваля самая креативная, а также самая старинная елка. Лучший рисунок, открытку, плакат или стенгазету с изображением самой главной новогодней красавицы определят в номинации «Ёлко-творчество».

В 13.00 стартует грандиозный новогодний парад. В шествии сказочных героев может принять участие любой желающий. Для этого нужен костюм, соответствующий новогодней тематике. Традиционно в рамках фестиваля выберут лучшего Деда Мороза, Снегурочку, Снеговика и Символ года - 2019.

Перед липчанами выступит хор Дедов Морозов. Кстати, замерзнуть Дедушки никому не дадут. Зажигательный флешмоб от энергичных новогодних волшебников расшевелит даже самого застенчивого гостя.

В 16.00 начнется самое интересное - зажжение главной елки города! Кульминацией праздника станет 14-минутный фейерверк. В 16.30 фонтан у «Звездного» озарится сиянием множества огней. Завершится фестиваль первой новогодней дискотекой от приглашенного ди-джея.

Итак, 22 декабря в полдень при информационной поддержке «Дорожного Радио-Липецк»* и сайта «Gorod48.ru»** у ДС «Звездный» всех приглашают на фестиваль «Петровские забавы или Новогодний фейерверк по-Липецки». Мероприятие без возрастных ограничений.

С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться в тематическом разделе на сайте culture48.ru и в группе ВКонтакте «Петровские забавы» https://vk.com/petrovskiezabavy.

* ООО «Радио Рокс-Липецк»

** ООО «Курс»



"PR"

