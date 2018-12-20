«Меня хотят арестовать в аэропорту после прилета в Россию»

45-летний липчанин Василий Прибытков связался с GOROD48 с Мальдив.

Василий Прибытков возглавляет в Липецке ООО «Техотделлипецкстрой». Его компания была подрядчиком на ряде значимых объектов города, в частности, организация ремонтировала при Михаиле Гулевском мэрию и городской Совет депутатов. Работал Василий Прибытков и на строительстве промышленных объектов. И на одном из них он пересекся с Виктором Афанасьевым, директором ЗАО «Техстрой».- В 2011 году Виктор Афанасьев пригласил меня работать в свою компанию на условиях 50 на 50 в лице заместителя директора. Мы не сошлись характерами и отношениями к работе. В сентябре 2011 года я от него ушел и начал вести деятельность самостоятельно, - говорит Прибытков.В тот момент ООО «Техотделлипецкстрой» было на субподряде у крупного строительного треста. Как говорит Василий Прибытков, его организация свою работу выполняла во время и в срок. Весной 2012 года к нему пришел какой-то человек, сказал, что он - от Афанасьева Виктора Митрофановича, и заявил, что Прибытков должен 5 миллионов рублей.- Этот человек сразу предупредил меня, что если я не отдам ему добровольно эти деньги, то в дальнейшем это мне дорого обойдется. Он заявил, что у них все схвачено и что есть большие связи в правоохранительных органах. И действительно, уже летом 2012 года оперативники ОБЭПа областного управления МВД пришли в ООО «Техотделлипецкстрой» с проверкой на основании заявления главного бухгалтера ЗАО «Техстрой». После чего я стал фигурантом сразу двух уголовных дел по части третьей статьи 159 УК РФ, которые позже были объединены в одно производство. Бездоказательно мне известно, что Афанасьев оплачивал все эти манипуляции, в результате чего назанимал много денег и решил обанкротить свою фирму.- У Виктора Афанасьева и у его компании ЗАО«Техстрой» я лично ничего не крал и денег не уводил. Моя компания также не совершала противозаконных действий. Однако Афанасьев твердо убежден, что я у него украл в 2011 году 8 миллионов рублей, потом - 12 миллионов, затем сумма якобы понесенного им ущерба увеличилась до 28 миллионов и к 2013 году превысила 100 миллионов рублей. В ходе следствия были арестованы счета моей компании, изъяты документы. Стоит ли говорить, что деятельность фирмы была полностью парализована. Мне пришлось уволить сотрудников, так как я не мог платить им заработную плату, - продолжает Василий Прибытков.В ходе расследования полицией дела по «мошеннической» статье Уголовного кодекса РФ Василия Прибыткова задержали, опросили и отпустили без избрания ему статуса обвиняемого и меры пресечения, так как не могли отыскать какого-либо состава преступления. Расследование топталось на месте долгое время и, в конце концов, было прекращено осенью 2014 года. Как написано в отказном постановлении, «в ходе следствия доказательств, для предъявления Прибыткову В.Н., собрано не было». Василий Прибытков даже получил от прокуратуры право на реабилитацию по причине пережитых им волнений по вине правоохранительных органов.А пару дней назад Прибыткову, находящемуся сейчас в командировке на Мальдивах, стало известно от его адвоката, что закрытое уголовное дело снова возобновляется областной полицией. И что будто бы за этой реанимацией стоит Виктор Афанасьев.GOROD48 попытался отыскать бизнесмена Виктора Афанасьева, но на телефоны в его фирме отвечали лишь конкурсный управляющий и его помощники. Они заявили, что контактов бизнесмена у них нет, и что ЗАО «Техстрой» - банкрот. На специализированных сайтах указано, что эта фирма находится в процессе ликвидации с декабря 2016 года. По данным sbis.ru, «компания Техстрой, ЗАО принимала участие в 14 торгах из них выиграла 3. В судах организация выиграла 17% процессов в качестве истца, проиграла 6% процессов в качестве истца и 57% в качестве ответчика». Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам за 2017 год (по данным ФНС): НДС - 1 843 084 руб., налог на имущество организаций - 38 294 руб., НДФЛ - 903 303 руб., налог на прибыль - 345 865 руб.В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 в комментариях отказали (вот уже несколько лет ведомство не информирует СМИ ни о каких движениях по уголовным делам, связанным с уголовными делами в отношении бизнеса, до вынесения по ним приговоров судами).