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42 минуты назад

Липчане смогут увидеть последний метеорный поток года

358
#метеор #звездопад
Липчане смогут увидеть последний метеорный поток года

Небо украсят Урсиды.

Метеорный поток Урсиды из созвездия Малой Медведицы достигнет своего максимума в ночь с 21 на 22 декабря, сообщает большой московский планетарий. Небесное явление можно будет наблюдать в Липецкой области.

В ночь солнцестояния с 21 на 22 декабря 2018 года максимума достигнет самый северный метеорный поток – Урсиды. Свое название он получил от латинского названия созвездия Малой Медведицы – Ursa Minor, где расположен его радиант (область вылета метеоров). Падающие звезды будут появляться рядом с Полярной звездой, недалеко от которой находится северный полюс мира.

Урсиды – самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария. Для наблюдателей из Южного полушария Урсиды не видны. Метеорный поток Урсиды по скорости пролета метеоров очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте значительно слабее. Скорость метеоров Урсид около 32 км/с. В прошлом Урсиды давали вспышки до 90-120 метеоров в час, но обычная их активность в последние годы малая – около 10 метеоров в час.
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#метеор #звездопад

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