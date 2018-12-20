Общество
39 минут назад
В Липецке наблюдали световой столб
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Природное явление наблюдали в Левобережье накануне вечером
около 17.00 в Левобережье наблюдали природное явление - гало в виде светового столба.
Фото прислал в редакцию GOROD48 читатель.
Световые столбы - один из видов природного явления под названием гало. ￼
Это визуальное атмосферное явление происходит при отражении искусственного или естественного света, попадающего на грани ледяных кристаллов, содержащихся в воздухе. Источник света, находящийся близко от поверхности либо на самой поверхности Земли, вызывает появление светового столба над парящими кристаллами.
Фото прислал в редакцию GOROD48 читатель.
Световые столбы - один из видов природного явления под названием гало. ￼
Это визуальное атмосферное явление происходит при отражении искусственного или естественного света, попадающего на грани ледяных кристаллов, содержащихся в воздухе. Источник света, находящийся близко от поверхности либо на самой поверхности Земли, вызывает появление светового столба над парящими кристаллами.
608