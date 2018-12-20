В Липецке наблюдали световой столб

Природное явление наблюдали в Левобережье накануне вечером

около 17.00 в Левобережье наблюдали природное явление - гало в виде светового столба.



Фото прислал в редакцию GOROD48 читатель.



Световые столбы - один из видов природного явления под названием гало. ￼



Это визуальное атмосферное явление происходит при отражении искусственного или естественного света, попадающего на грани ледяных кристаллов, содержащихся в воздухе. Источник света, находящийся близко от поверхности либо на самой поверхности Земли, вызывает появление светового столба над парящими кристаллами.







