Общество

сегодня, 11:10

Новобранцы из Крыма пройдут службу в липецком авиацентре

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#авиацентр #
Новобранцы из Крыма пройдут службу в липецком авиацентре

Также в авиачасти пройдут службу призывники из Марий Эл

На военном аэродроме липецкого авиацентра приняли военную присягу 22 призывника из Тамбовской области, из республики Марий-Эл и республики Крым.

После оглашения слов торжественной клятвы настоятель воинского храма иконы Божией Матери «Благодатное Небо», помощник  начальника Липецкого авиацентра по работе с верующими военнослужащими иерей Илия Азарин благословил новобранцев на успешное прохождение службы.

В этот день священник встретился с родителями военнослужащих, подробно рассказал им о воинском подразделении, в котором будут служить их дети в течение года.

С момента прибытия новобранцев в часть отец Илия провел с молодыми людьми цикл бесед, целью которых была психологическая и духовная подготовка будущих защитников Отечества к различным обстоятельствам воинской службы, сообщает Благочиние48.

Фото:  blagochinie48.ru

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#авиацентр #

Комментарии (3)

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паша

58 минут назад
начальник по работе с верующими и его помошник?... интересно, а кто им зарплату платит: рпц или мин обороты?...
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дед

сегодня, 11:31
а духов сейчас чморят
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Петя

сегодня, 11:16
Не армия-а санаторий. Хорошо ли это- не знаю.
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