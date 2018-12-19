сегодня, 11:10
Новобранцы из Крыма пройдут службу в липецком авиацентре
Также в авиачасти пройдут службу призывники из Марий Эл
На военном аэродроме липецкого авиацентра приняли военную присягу 22 призывника из Тамбовской области, из республики Марий-Эл и республики Крым.
После оглашения слов торжественной клятвы настоятель воинского храма иконы Божией Матери «Благодатное Небо», помощник начальника Липецкого авиацентра по работе с верующими военнослужащими иерей Илия Азарин благословил новобранцев на успешное прохождение службы.
В этот день священник встретился с родителями военнослужащих, подробно рассказал им о воинском подразделении, в котором будут служить их дети в течение года.
С момента прибытия новобранцев в часть отец Илия провел с молодыми людьми цикл бесед, целью которых была психологическая и духовная подготовка будущих защитников Отечества к различным обстоятельствам воинской службы, сообщает Благочиние48.
Фото: blagochinie48.ru
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