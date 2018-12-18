Общество
сегодня, 12:57
В Липецке хотят расселить старые дома в районе нефтебазы
22 2030
Инвестор реновации жилого массива у Быханова сада пока не назван.
Сегодня на заседании постоянной комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета чиновники предоставили депутатам проект муниципальной адресной программы «Снос и реконструкция многоквартирных домов на отдельно застроенных территориях Липецка».
Предполагается, что первой ласточкой реновации по-липецки станет жилой массив 1951-1958 годов застройки, ограниченный улицами Гагарина, Попова, Качалова и Нестерова. К этому микрорайону в центре города еще весной проявила интерес воронежская группа компаний «Крайс», предложившей снести старые дома в этом квадрате улиц и построить на его месте жилой массив класса «Комфорт Плюс».
- По проекту воронежского застройщика в этой части Липецка может появится новый жилой массив высотой в 5-17 этажей такого класса, которого почти нет в нашем городе. А это - порядка 300 тысяч квадратных метров жилья, - сообщил тогда GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Михаил Бакланов, ныне сиделец одного из столичный СИЗО.
Но сегодня на заседании в горсовете инвестора реновации жилого массива у Быханова сада что под планируется снести 24 жилых дома, шесть из которых - по улице Нестерова 1,3,7, по улице Гагарина, 86 и по переулку Попова, 3 уже признаны городской администрацией аварийными. Но и те, что пока не такие, были названы домами с пониженной социальной ответственностью, то бишь с низкой степенью капитальности, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Плюс этого проекта в том, что частный бизнес решает вопрос расселения жителей ветхих домов за свой счет. Еще один плюс - липчане получат жилье нового класса, а оно очень востребовано. Так считает мэрия, и это лишь часть правды.
- Разработка такой программы - это полномочия представительного органа, горсовета, - заявила чиновникам начальник правового управления горсовета Лариса Исхакова. - Нам нужны объективные данные. В программе нет информации о гражданах-нанимателях жилья и количества собственников жилых помещений. Нет данных о количестве площади жилья, необходимого для выселяемых граждан. Нет выкупной цены, которую даст за старое жилье его собственникам застройщик. Граждане, у которых помещение находится в собственности, будут заключать договора с застройщиком. Они должны быть органами местного самоуправления защищены. Мы не знаем технического состояния домов, которые определены под снос. У нас есть лишь информация о признании аварийными шесть домов. Эта программа - первый опыт такой работы. Нужно этот вопрос тщательно обсудить.
В ответ на критику первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков пригласил депутатов и работников аппарата горсовета войти в рабочую группу по разработке муниципальной программы «Снос и реконструкция многоквартирных домов на отдельно застроенных территориях Липецка». С его точки зрения, существующая редакция уже предусматривает все вопросы взаимоотношения инвестора-застройщика с горожанами, подпадающими в планы реновации мэрии.
- А что мешает без этой программы расселять людей? - спросил у чиновников первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
- Инвестор должен решить много проблем. Инвестор должен купить несколько домов…, - начала было давать развернутый ответ и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина, но была бесцеремонно перебита Федором Жигаровым:
- Вся проблема - в отсутствии межевания!
- С инвестором будет заключен договор о развитии территории. Инвестор заходит сразу на весь квартал.., - попыталась войти в колею Татьяна Шульгина, как вновь была перебита первым вице-спикером:
- Гагарина, 89. На какие только ухищрения надо было пойти, чтобы там появился дом! Люди нам жаловались, что застройщик пообещал построить спортивный объект, а на площадке вырос дом в 10 этажей!
Вот тут Федор Жигаров совершенно прав. GOROD48 не раз писал о строительной мафии, которая пробивает под застройку любую территорию, будь это кусок Быханова сада, будь это уже сложившаяся застройка, как в этом случае, будь это место, определенное градостроительными планами под объекты соцкультбыта. Никто и ничто не мешает нескольким известным в Липецке фамилиям делать свой бизнес!
- Сейчас все сносы - локальны. Мы сносим ветхое строение, а на его место часто впихиваем многоквартирный дом. Это неправильно. Надо решить вопрос сноса и расселения за счет частных инвесторов. Статья 46.1 введена в Градостроительный кодекс специально для реновации. И программа не замыкается только на сносе аварийного жилья. Инвестор сделает на свои деньги проект планировки, который попадет на публичные слушания. Давайте правде в глаза смотреть: мы только подойдем к выкупу квартир в данном районе у собственников жилья через полтора года минимум, - сказал Михаил Щербаков.
- Через 700 дней! - заметила Татьяна Шульгина.
И.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии заметила, что это - пилотный проект, и что Россия не знает таких примеров, чтобы инвестор заходил сразу на такой большой квартал.
- Какие плюсы мы с этого проекта поимеем? - спросил у чиновников депутат Игорь Марчуков.
Игорь Марчуков, понятно, никаких. А вот муниципалитет, по словам первого вице-мэра Липецка, получит, раз - развитие города! Два - переселение липчан из аварийного жилья за счет инвестора. Три - улучшение жилищных условий для тех, кто живет в домах с низкой степенью капитальности. Ну, и плюсом - развитие городской среды.
Кстати, на заседании комиссии совсем не говорили о том, куда реноватор предложит расселить жителей этого квартала. Обычно при сносе ветхого и аварийного жилья интересы расселяемых не учитываются. Их, как правило, отправляют на выселки - на улицу Ангарскую, например, на Опытную станцию или в микрорайон «Елецкий». Как будет в этом случае?
- Воронежцы, на мой взгляд, убедили собственников старый квартир дать согласие на переселение в новое комфортное жилье, которое выше по классу жилья так называемого бизнес-класса. Так, руководитель ГК «Крайс» Наталья Казенова сообщила им, что все они получат квартиры в этом же районе в 17-этажном монолитно-кирпичном дом неподалеку от супермаркета «Карусель». Застройщик на встречах с жильцами улиц Гагарина, Попова, Качалова и Нестерова предложил им квартиры по принципу «метр на метр» плюс еще до пяти метров на собственников жилья. Если кто-то желает получить квартиру большей площади, ему придется приобретать дополнительные квадратные метры по цене 65 тысяч рублей, - это снова «весенний» Михаил Бакланов.
Но дай-то Бог, дай-то Бог! Ведь застройщику нужно заручиться поддержкой 500 собственников квартир старых двухэтажек, чтобы продвинуть свой проект в Липецке. А что, если кто-то заартачится? Его сожгут или похоронят в безымянной могилке?
Игорь Луговой
Предполагается, что первой ласточкой реновации по-липецки станет жилой массив 1951-1958 годов застройки, ограниченный улицами Гагарина, Попова, Качалова и Нестерова. К этому микрорайону в центре города еще весной проявила интерес воронежская группа компаний «Крайс», предложившей снести старые дома в этом квадрате улиц и построить на его месте жилой массив класса «Комфорт Плюс».
- По проекту воронежского застройщика в этой части Липецка может появится новый жилой массив высотой в 5-17 этажей такого класса, которого почти нет в нашем городе. А это - порядка 300 тысяч квадратных метров жилья, - сообщил тогда GOROD48 председатель департамента градостроительства и архитектуры мэрии Михаил Бакланов, ныне сиделец одного из столичный СИЗО.
Но сегодня на заседании в горсовете инвестора реновации жилого массива у Быханова сада что под планируется снести 24 жилых дома, шесть из которых - по улице Нестерова 1,3,7, по улице Гагарина, 86 и по переулку Попова, 3 уже признаны городской администрацией аварийными. Но и те, что пока не такие, были названы домами с пониженной социальной ответственностью, то бишь с низкой степенью капитальности, находящиеся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Плюс этого проекта в том, что частный бизнес решает вопрос расселения жителей ветхих домов за свой счет. Еще один плюс - липчане получат жилье нового класса, а оно очень востребовано. Так считает мэрия, и это лишь часть правды.
- Разработка такой программы - это полномочия представительного органа, горсовета, - заявила чиновникам начальник правового управления горсовета Лариса Исхакова. - Нам нужны объективные данные. В программе нет информации о гражданах-нанимателях жилья и количества собственников жилых помещений. Нет данных о количестве площади жилья, необходимого для выселяемых граждан. Нет выкупной цены, которую даст за старое жилье его собственникам застройщик. Граждане, у которых помещение находится в собственности, будут заключать договора с застройщиком. Они должны быть органами местного самоуправления защищены. Мы не знаем технического состояния домов, которые определены под снос. У нас есть лишь информация о признании аварийными шесть домов. Эта программа - первый опыт такой работы. Нужно этот вопрос тщательно обсудить.
В ответ на критику первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков пригласил депутатов и работников аппарата горсовета войти в рабочую группу по разработке муниципальной программы «Снос и реконструкция многоквартирных домов на отдельно застроенных территориях Липецка». С его точки зрения, существующая редакция уже предусматривает все вопросы взаимоотношения инвестора-застройщика с горожанами, подпадающими в планы реновации мэрии.
- А что мешает без этой программы расселять людей? - спросил у чиновников первый вице-спикер горсовета Федор Жигаров.
- Инвестор должен решить много проблем. Инвестор должен купить несколько домов…, - начала было давать развернутый ответ и.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии Татьяна Шульгина, но была бесцеремонно перебита Федором Жигаровым:
- Вся проблема - в отсутствии межевания!
- С инвестором будет заключен договор о развитии территории. Инвестор заходит сразу на весь квартал.., - попыталась войти в колею Татьяна Шульгина, как вновь была перебита первым вице-спикером:
- Гагарина, 89. На какие только ухищрения надо было пойти, чтобы там появился дом! Люди нам жаловались, что застройщик пообещал построить спортивный объект, а на площадке вырос дом в 10 этажей!
Вот тут Федор Жигаров совершенно прав. GOROD48 не раз писал о строительной мафии, которая пробивает под застройку любую территорию, будь это кусок Быханова сада, будь это уже сложившаяся застройка, как в этом случае, будь это место, определенное градостроительными планами под объекты соцкультбыта. Никто и ничто не мешает нескольким известным в Липецке фамилиям делать свой бизнес!
- Сейчас все сносы - локальны. Мы сносим ветхое строение, а на его место часто впихиваем многоквартирный дом. Это неправильно. Надо решить вопрос сноса и расселения за счет частных инвесторов. Статья 46.1 введена в Градостроительный кодекс специально для реновации. И программа не замыкается только на сносе аварийного жилья. Инвестор сделает на свои деньги проект планировки, который попадет на публичные слушания. Давайте правде в глаза смотреть: мы только подойдем к выкупу квартир в данном районе у собственников жилья через полтора года минимум, - сказал Михаил Щербаков.
- Через 700 дней! - заметила Татьяна Шульгина.
И.о. председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии заметила, что это - пилотный проект, и что Россия не знает таких примеров, чтобы инвестор заходил сразу на такой большой квартал.
- Какие плюсы мы с этого проекта поимеем? - спросил у чиновников депутат Игорь Марчуков.
Игорь Марчуков, понятно, никаких. А вот муниципалитет, по словам первого вице-мэра Липецка, получит, раз - развитие города! Два - переселение липчан из аварийного жилья за счет инвестора. Три - улучшение жилищных условий для тех, кто живет в домах с низкой степенью капитальности. Ну, и плюсом - развитие городской среды.
Кстати, на заседании комиссии совсем не говорили о том, куда реноватор предложит расселить жителей этого квартала. Обычно при сносе ветхого и аварийного жилья интересы расселяемых не учитываются. Их, как правило, отправляют на выселки - на улицу Ангарскую, например, на Опытную станцию или в микрорайон «Елецкий». Как будет в этом случае?
- Воронежцы, на мой взгляд, убедили собственников старый квартир дать согласие на переселение в новое комфортное жилье, которое выше по классу жилья так называемого бизнес-класса. Так, руководитель ГК «Крайс» Наталья Казенова сообщила им, что все они получат квартиры в этом же районе в 17-этажном монолитно-кирпичном дом неподалеку от супермаркета «Карусель». Застройщик на встречах с жильцами улиц Гагарина, Попова, Качалова и Нестерова предложил им квартиры по принципу «метр на метр» плюс еще до пяти метров на собственников жилья. Если кто-то желает получить квартиру большей площади, ему придется приобретать дополнительные квадратные метры по цене 65 тысяч рублей, - это снова «весенний» Михаил Бакланов.
Но дай-то Бог, дай-то Бог! Ведь застройщику нужно заручиться поддержкой 500 собственников квартир старых двухэтажек, чтобы продвинуть свой проект в Липецке. А что, если кто-то заартачится? Его сожгут или похоронят в безымянной могилке?
Игорь Луговой
22 2030
48problem
Нет слов
ЭТО ВСЁ ПОХОЖЕ НА ОЧЕНЬ БОЛЬШУЮ АФЕРУ
ЭТО УЖЕ БЫЛО
Вьюга
Нет им веры
Остап
да уж
Они вообщето
Метель